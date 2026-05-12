2025 war das schwächste Fundraising-Jahr für europäisches Private Equity seit einem Jahrzehnt – und 2026 beginnt noch schwächer. Was steckt dahinter?

Das schwächste Fundraising-Jahr seit einem Jahrzehnt, ein maues erstes Quartal 2026 und steigende Finanzierungskosten. Laut einer aktuellen Analyse von Morningstar verdichten sich die Probleme im europäischen Private-Equity-Markt.

Der Hauptgrund für den Einbruch: Großfonds blieben 2025 fast vollständig aus. 2024 entfiel noch rund die Hälfte des eingesammelten Kapitals auf Fonds mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. 2025 schloss kein einziger Fonds oberhalb dieser Schwelle. Das drückte das Gesamtergebnis massiv nach unten. Im ersten Quartal 2026 setzt sich die Flaute fort – das eingesammelte Kapital liegt laut Morningstar noch unter dem bereits schwachen Vorjahresquartal.

Exits stocken, Renditen enttäuschen

Zusätzlich stockt der Verkauf von Portfoliounternehmen. Die Exit-Aktivitäten gehen weiter zurück – ein strukturelles Problem, denn geringere Rückflüsse an Investoren bremsen künftiges Fundraising direkt. Wer sein Kapital nicht zurückbekommt, investiert nicht neu. Die zuletzt verfügbaren Renditen liegen laut Morningstar in allen Private-Markets-Kategorien unter den langfristigen Durchschnittswerten.

Erschwerend kommt die Bewertungssituation hinzu. Europäische Einstiegsmultiplikatoren bei Buyout-Transaktionen sind im ersten Quartal 2026 stark gefallen und liegen inzwischen unter US-amerikanischen Niveaus. Fonds, die auf dem Höhepunkt der Jahre 2021 und 2022 investiert haben, finden kaum noch einen profitablen Ausstieg.

Steigende Zinsen als neuer Belastungsfaktor

Zusätzlichen Gegenwind liefert die Zinsseite. Die Renditen europäischer Leveraged Loans – die typische Finanzierungsform für Buyouts – stiegen seit Jahresbeginn 2026 um 62 Basispunkte auf 7,2 Prozent, die Spreads weiteten sich um 44 Basispunkte auf 494 Basispunkte aus. Höhere Finanzierungskosten erschweren neue Buyout-Transaktionen und machen Refinanzierungen für bestehende Portfoliounternehmen teurer.

Einen kleinen Lichtblick sehen die Morningstar-Analysten dennoch: Niedrigere Einstiegsbewertungen bei neuen Investments könnten langfristig die Renditen stützen – für Fonds, die heute investieren und geduldig genug sind, auf eine Marktnormalisierung zu warten.