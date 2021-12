Bloomberg 05.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Private-Equity-Finanzierung Berenberg holt sich 500 Millionen Dollar für Schiffskredite

Joh. Berenberg Gossler & Co. hat sich sich eine Private-Equity-Finanzierung über rund 500 Millionen Dollar gesichert, um in Schiffskredite zu investieren. Die Anlageklasse, die viele Konkurrenten des Hamburger Bankhauses links liegen läßt, gewinnt in Niedrigzinszeiten offenbar wieder an Attraktivität.