85 Prozent der US-Biotechfirmen sind in privater Hand. Wer Innovationen in der Medizin fördern will, kommt an Private Equity kaum vorbei – mit Blick auf Wirkung und Rendite.

Wir leben länger – aber nicht unbedingt gesünder. Seit 1960 ist die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit um 19 Jahre gestiegen. Der Anteil unseres Lebens, den wir bei schlechter oder eingeschränkter Gesundheit verbringen, ist jedoch unverändert geblieben. Da die Weltbevölkerung immer älter wird, besteht eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen darin, die Gesundheit aller Menschen zu erhalten. Hier können private Investitionen in Medizintechnologie einen wichtigen Beitrag leisten.

Ob durch die Finanzierung der Entwicklung neuer Therapien gegen solide Tumoren, den Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen zur besseren Konzeption klinischer Studien, die Steigerung der Effizienz im Gesundheitssystem oder den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für eine schnellere und umfangreichere Arzneimittelforschung: Investitionen im Gesundheitsbereich tragen zu einer zufriedeneren und produktiveren Gesellschaft bei.

Die Covid-19-Pandemie hat den Zusammenhang zwischen Gesundheit und positiver Wirkung auf die Gesellschaft deutlich vor Augen geführt und ihn in das Bewusstsein der Politik und der Gesellschaft im weiteren Sinne gerückt. Doch private Investitionen könnten noch weitaus mehr bewirken.

Weltweit sterben beispielsweise täglich rund 24.000 Menschen an Krebs, wobei sich Diagnose und Behandlung häufig aufgrund von Personalmangel verzögern. Fortschritte in der personalisierten Medizin könnten dazu beitragen, diese Zahl zu senken.

Frauengesundheit: eine Billionen-Chance

Ein weiterer Bereich mit erheblichem ungedecktem Bedarf ist die Frauengesundheit, die in der Vergangenheit häufig vernachlässigt und unzureichend finanziert wurde. Laut einer Studie von McKinsey könnte die Versorgungslücke in der Frauengesundheit die Wirtschaftsleistung bis 2040 um rund 1 Bio. US-Dollar pro Jahr steigern.

Die Kennzahl der krankheitsbereinigten Lebensjahre zeigt, dass nur 5 Prozent der Gesundheitsprobleme von Frauen auf geschlechtsspezifische Erkrankungen wie Endometriose, Menopause, polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) oder Eierstockkrebs zurückzuführen sind. Tatsächlich entfallen rund 51 Prozent auf Erkrankungen, die Frauen ausschließlich, überproportional oder auf andere Weise betreffen (siehe Abbildung). Dennoch werden viele medizinische Tests und Messungen nach wie vor überwiegend an Männern durchgeführt, was zu Erkenntnislücken führen kann.

Quelle: Daten der Global Burden of Disease Study (2019), McKinsey Health Institute, Angaben je 100.000 Personen.

Innovationen fördern

Das Potenzial der Gesundheitsbranche, positive gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken, zeigt sich an der neuen Generation von Arzneimitteln auf Basis von GLP-1-Agonisten. Ursprünglich für Diabetespatienten zugelassen, haben diese Arzneimittel inzwischen die Behandlung von Adipositas grundlegend verändert – einer Erkrankung, von der weltweit eine Milliarde Menschen betroffen sind. Auch wenn weiterhin Herausforderungen bestehen, zum Beispiel die Kosten, verdeutlicht die GLP-1-Revolution das Potenzial für weitere Fortschritte im Gesundheitswesen und eröffnet die Möglichkeit, die Häufigkeit zahlreicher damit verbundener Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.

Innovation entsteht in privater Hand

Nichts davon wäre ohne die Finanzierung durch private Investoren möglich gewesen. Die privaten Märkte können für Investoren eine lohnenswerte Möglichkeit sein, Innovationen in der Gesundheitsbranche zu unterstützen, da es deutlich mehr privatwirtschaftliche als börsennotierte Gesundheitsunternehmen gibt. Im Biotechnologiesektor befinden sich 85 Prozent der Unternehmen in den USA und 94 Prozent der Unternehmen in Europa in privater Hand1.

Auf diese privaten Unternehmen geht zudem ein Großteil der Innovationen der Branche zurück – und genau dadurch können Gesundheitsunternehmen gesellschaftliche Wirkung entfalten. Untersuchungen für die USA zeigen beispielsweise, dass biopharmazeutische Innovationen in den vergangenen 25 Jahren 35 Prozent des gesamten Anstiegs der Lebenserwartung bewirkt haben, indem sie die Sterblichkeit infolge von HIV, Brustkrebs und Herzerkrankungen verringert haben2.

Investoren haben an den privaten Märkten zahlreiche Möglichkeiten, die von ihnen finanzierten Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Dazu kann die Bildung von Konsortien mit Branchenexperten aus verschiedenen Bereichen oder die Förderung strategischer Partnerschaften zwischen Biotechnologie-Startups und wichtigen Akteuren der Pharmaindustrie gehören.

Zwei Felder mit besonderem Wirkungspotenzial

Damit Investitionen im Gesundheitswesen möglichst große Wirkung entfalten können, sollte Kapital unseres Erachtens in Bereiche fließen, in denen sowohl ein ungedeckter Bedarf besteht als auch das Potenzial, die Versorgungsqualität substanziell zu verbessern.

In zwei Bereichen sehen wir besonders gute Chancen, eine spürbare Wirkung zu erzielen: Therapeutika und Gesundheitsdienstleister.

Therapeutika: KI beschleunigt die Forschung

Im Bereich der Therapeutika kommen zunehmend neue medizinische Behandlungsansätze und neue Technologien wie KI und maschinelles Lernen bei der Entwicklung und Erforschung von Arzneimitteln zum Einsatz. Dies steigert die Effizienz und macht den Weg für die Präzisionsmedizin frei. Die Biotechnologie verzeichnet ein starkes Wachstum, unterstützt durch Investitionen von Venture-Capital- und Buyout-Gesellschaften. Es gibt zahlreiche vielversprechende Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen, die Kapital benötigen, um ihre Innovationstätigkeit fortzusetzen.

Gesundheitsdienstleister: Effizienz als Hebel

Bei Gesundheitsdienstleistern zeigt sich Innovation auf andere Weise. Eine alternde Bevölkerung macht neue Vergütungs- und Versorgungsmodelle erforderlich, um die zunehmende Kostenbelastung für die Gesellschaft abzufedern und zugleich den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Im Mittelpunkt stehen die Verbesserung der Effizienz der Systeme und der Sicherheit – Bereiche, in denen Technologie und KI einen wichtigen Beitrag leisten können. Die Förderung der aktiven Einbindung der Patienten hat hohe Priorität: Je regelmäßiger der Kontakt zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften ist, desto besser sind in der Regel ihre Therapietreue und ihr Gesundheitsverhalten – und damit auch die Behandlungsergebnisse. In diesem Bereich besteht die Möglichkeit, in etablierte private Unternehmen zu investieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Strategie weiterzuentwickeln und sich an ein verändertes Umfeld anzupassen.

1 USA Life Sciences, Euronext

2 Contributions Of Public Health, Pharmaceuticals, And Other Medical Care To US Life Expectancy Changes, 1990–2015, J. Buxbaumet al.