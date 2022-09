Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Fidelity legt Biodiversitätsfonds auf

Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity (ISIN: LU2514100978) heißt ein neuer Fonds von Fidelity International. Anlegern biete die Strategie Zugang zu einem globalen Aktienportfolio von Unternehmen, die zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen, heißt es von der Fondsgesellschaft. Verwaltet wird der Fonds von Portfoliomanagerin Velislava Dimitrova.

Investiert werden solle zum einen in Unternehmen, die dem Verlust an Biodiversität mit Innovationen entgegenwirken. Zum anderen kommen Firmen ins Portfolio, die bei dem Thema zu den Besten ihrer Branche gehören. Entsprechende Unternehmen seien in einer Vielzahl von Branchen sowie in allen Regionen und Ländern zu finden, so Fidelity.

21 Shares startet Ethereum-Produkte

Der Kryptoanbieter 21 Shares hat zwei neue ETPs aufgelegt. Der 21 Shares Ethereum Core ETP (ISIN: CH1209763130) und der 21 Shares Short Ethereum ETP (CH1210548884) sind an der Schweizer Börse Six gelistet. Ersterer ermögliche es, kostengünstig in Ethereum zu investieren, letzterer auf fallende Kurse von Ethereum zu setzen. Beide Produkte gibt es bereits für die Kryptowährung Bitcoin.

Der Anbieter reagiert mit der Neuauflage den Angaben zufolge auf die gestiegene Nachfrage: „Jetzt – insbesondere angesichts des großen Interesses an Ethereum – wollen wir den Anlegern zusätzliche Möglichkeiten bieten, in diese Anlageklasse einzusteigen“, sagt Arthur Krause, bei 21 Shares für ETPs zuständig.