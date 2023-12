Nathalie v. Niederhäusern im Interview „ELTIFs eröffnen Privatanlegern erstmals Zugang zu Private Equity“

Benjamin Fischer: Frau von Niederhäusern, wie erklären Sie Ihren Eltern, was Sie heute beruflich machen?

Nathalie von Niederhäusern

Nathalie von Niederhäusern: Das Prinzip ist einfach: Wir investieren in privat gehaltene Unternehmen, also Firmen die nicht börsennotiert sind. Als Eigenkapitalgeber unterstützen wir diese Unternehmen nicht nur mit Kapital, sondern haben auch eine klare Investitionsthese. Wir unterstützen diese Firmen also dabei, ihren Unternehmenswert zu steigern. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: Es können etwa Prozesse optimiert, der Zukauf von anderen Firmen oder eine Expansion in neue Segmente oder Länder ermöglicht werden. Wir helfen dabei mit Eigenkapital, aber auch mit unserem Know-how. Private Equity hat sich als attraktive Anlageklasse etabliert und ist seit Jahrzehnten ein Kernbestandteil in den Portfolios institutioneller Anleger.

Es geht also um Unternehmensbeteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Da sind wir doch gar nicht so weit von Aktien entfernt? Verläuft die Wertentwicklung von Private Equity grundsätzlich anders und was macht die Anlageklasse Private Equity so interessant?

von Niederhäusern: Private Equity bietet attraktives Renditepotential, Stabilität und kann auch für Diversifikation im Portfolio sorgen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Anlageklasse eine starke absolute und relative Rendite erzielt. Denn gerade in einem schwierigen Marktumfeld oder einer Rezession können wir als Manager aktiv eingreifen und das Unternehmen gezielt unterstützen, sowohl operativ als auch finanziell. Das alles kann zu einem Renditevorteil führen.

Durch ihre langfristige Wachstumsstrategie können Privatmarktanlagen zudem Stabilität in das Portfolio bringen. Im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen, die den täglichen Schwankungen an der Börse ausgesetzt sind, werden Privatmarktanlagen fundamental bewertet und werden langfristig gehalten. Und da Privatmarktanlagen Zugang zu Unternehmen ermöglichen, in die man über die Börse nicht investieren kann, bieten sie eine sehr gute Möglichkeit, Portfolios noch breiter zu diversifizieren. Was viele nicht wissen: Die Auswahl an nicht börsengehandelten Unternehmen ist deutlich größer als die an der Börse notiert sind. Und es werden immer mehr.

Wie bewerten und prüfen Sie Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle?

von Niederhäusern: Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Aspekt, und wir gehen dabei äußerst sorgfältig vor. Wir besuchen die Firmen, führen Gespräche mit dem Management und analysieren die Geschäftsberichte. Außerdem schauen wir uns die Industrie und Wettbewerber an und sprechen mit Kunden, Lieferanten und aktuellen wie ehemaligen Mitarbeitern. Besonders kritisch prüfen wir die Investmentthese: Was haben wir über die Halteperiode vor? Wie können wir zusammenarbeiten und das Management dabei unterstützen, den Unternehmenswert zu steigern? Wir evaluieren auch den Preis, die angepeilte Finanzierung und die Konditionen der geplanten Transaktion. So eine Prüfung kann sich über einige Monate erstrecken.

Damit sind doch auch hohe Einschätzungsrisiken verbunden. Wie wappnen Sie sich dagegen?

von Niederhäusern: Zunächst führen wir wie gesagt eine sehr umfassende Analyse durch und gehen dabei sehr selektiv vor. Jedes Jahr prüfen wir über 1.000 Transaktionen, von denen nur etwa 4 Prozent in eine Investition münden. Ein spezialisiertes Team identifiziert die Risiken – in den Firmen selbst, aber auch in deren Industriesektor. Zudem evaluieren wir jedes Quartal die Entwicklung des jeweiligen Unternehmens gegen Ziele, die wir bereits zum Investitionszeitpunkt festgelegt haben. Klar ist aber: Trotz noch so detaillierter Prüfung und noch so robustem Risikomanagement kann man Fehlinvestitionen nie ganz ausschließen, daher legen wir besonderen Wert auf die Streuung in unseren Portfolios.

Wo sehen Sie im aktuellen Marktumfeld interessante Investitionsmöglichkeiten?

von Niederhäusern: Gute Möglichkeiten sehen wir in verschiedenen bewährten Private-Equity-Strategien, sowie auch in taktischen Opportunitäten. Bewährte Strategien beinhalten zum Beispiel Konsolidierungsstrategien, bei denen Firmen ihre Marktposition durch Zukäufe kleinerer Wettbewerber ausbauen. Eine andere Strategie: Große Konzerne gliedern immer wieder einzelne Geschäftsbereiche aus, die dann mit frischem Kapital und einem fokussierten Management aufgebaut werden. Ein weiterer Bereich: Familienunternehmen, die Finanzierung für weiteres Wachstum suchen oder bei denen eine Nachfolgeregelung ansteht. Im aktuellen Marktumfeld sehen wir außer diesen bewährten Strategien auch taktische Gelegenheiten. Etwa Beteiligungen, mit denen wir Unternehmen mit Liquiditätsengpässen unterstützen. Oder Wachstumskapital für die langfristige Finanzierung hochwertiger und wachsender Unternehmen. Wir beobachten nämlich, dass Wachstumsunternehmen immer länger warten bis zum Börsengang, dem IPO. So verlagert sich ein größerer Teil der Wertschöpfung in den Privatmarkt. Insgesamt sehen wir günstigere Einstiegsbewertungen in vielen Bereichen.

Private-Equity-Investoren sind ja gewissermaßen Eigenkapitalgeber auf Zeit. Wie sieht das mit dem Betrachtungshorizont von Ihrer Seite beim Einstieg aus?

von Niederhäusern: Wir schauen uns bereits bei der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten an, welche Ausstiegsmöglichkeiten es später gibt; etwa den Verkauf an einen strategischen Käufer, an einen anderen Finanzinvestor oder auch den Börsengang. Bei den meisten Beteiligungen kalkulieren wir mit einer Haltedauer von vier bis sechs Jahren. Wir sehen uns also durchaus als langfristige Investoren.

Wie können Privatanleger in Private Equity investieren?

von Niederhäusern: Die Europäische Union hat 2015 die ELTIF-Verordnung (ELTIF, European Long-Term Investment Funds, Anm. d. Red.) eingeführt. Über diese Fonds können auch europäische Privatanleger unter anderem in Private Equity investieren. Als regulierte Fondsstruktur bieten ELTIFs Privatanlegern zusätzlichen Anlegerschutz. Für viele Privatanleger können ELTIFs potenziell interessant sein, denn sie eröffnen ihnen erstmals Zugang zu Private Equity und damit zu einer attraktiven Anlageklasse, die lange Zeit vor allem institutionellen Investoren vorbehalten war.

Über die Interviewte:

Nathalie von Niederhäusern leitet das Europageschäft von BlackRock Private Equity Partners. Bevor sie im Jahr 2012 zu BlackRock Private Equity Partners kam, war sie Leiterin Private Equity und Investment Monitoring und Mitglied des Investment Committee bei Swiss Re Private Equity Partners. Nathalie von Niederhäusern hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Bern und ist CFA- und CAIA-Charterholder.