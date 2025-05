Chancen und Risiken von Private-Equity-Anlagen

Die Private-Equity-Experten Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis de Chezelles und Thomas Moyse beantworten die am häufigsten gestellten Fragen von Anlegern, die diese attraktive Anlageklasse in ihre Portfolios aufnehmen möchten.

Müssen Anleger auf Liquidität verzichten, wenn sie bei Private Equity nach Performance streben?

Thomas Moyse: Illiquidität ist ein inhärentes Merkmal von Private Equity (PE). Sie wird oft als der Preis angesehen, den man für den Zugang zu höheren Renditen zahlt. Für viele Anleger ist die mangelnde Liquidität das Haupthemmnis für Investitionen in PE – einer der Gründe, warum diese Anlageklasse trotz ihrer attraktiven Renditen als riskant gilt.

Das Kapital bleibt über Jahre hinweg gebunden, was die Möglichkeit einschränken kann, auf finanzielle Bedürfnisse oder Chancen zu reagieren.

Die Illiquidität von Private-Equity-Anlagen hat auch Vorteile – besonders in einem volatilen Marktumfeld wie heute: Die Bewertungen basieren meist auf den Fundamentaldaten der Unternehmen und nicht auf kurzfristigen Marktschwankungen. So haben die Unternehmen Zeit, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, während Private-Equity-Manager gezielt strategische und operative Verbesserungen umsetzen, um den Unternehmenswert zu steigern.

Die inhärente Illiquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte macht es oft schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine vollständige Liquidität zu erreichen. Die Innovation innerhalb des PE-Ökosystems hat jedoch zur Entstehung einer neuen Produktstruktur geführt: Evergreen-Fonds. Diese Fonds bieten eine interessante Lösung für Anleger, die den Zugang zu ihrem Kapital behalten wollen und mehr Flexibilität wünschen, ohne die potenziellen Renditen ihrer Investitionen zu beeinträchtigen.

Wie lautet die Formel für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von außerbörslichen Beteiligungen an Unternehmen?

Megan Noelle Chew: Bei Carmignac konzentriert sich unser Ansatz zum Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit privaten Unternehmen auf Sekundärtransaktionen, insbesondere auf Sekundärtransaktionen mit Beteiligung von Limited Partners (LPs). Auf diese Weise können wir eine Diversifizierung über mehrere Dimensionen hinweg erreichen, unter anderem über die Art der zugrundeliegenden General Partners (GPs), die Anzahl der zugrundeliegenden Unternehmen, ihren Investitionsjahrgang sowie ihr geografisches und sektorales Engagement.

Neben der zugrundeliegenden Diversifizierung streben wir auch den Aufbau einer Allokation an, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen jüngeren und reiferen Portfolios aufweist. Dies bietet die Möglichkeit, sowohl frühzeitige Ausschüttungen aus reiferen Beteiligungen zu erhalten als auch das größere Aufwärtspotenzial jüngerer Investments zu nutzen, da diese einen längeren Zeitraum für die Wertschöpfung haben. Die Diversifizierung der Portfoliostruktur und die Merkmale von Sekundärtransaktionen wie beispielsweise aufgeschobene Zahlungen, Leverage und Rabatte, sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellen, dass die Portfolios unterschiedliche potenzielle Wertschöpfungstreiber und Rendite-Risiko-Profile aufweisen.

Was die konkreten Kennzahlen betrifft, so stellen die Diversifizierungsziele sicher, dass kein zugrunde liegendes Unternehmen mehr als einen bestimmten Prozentsatz am Gesamtportfolio ausmacht. Dies gilt auch für unsere Engagements im Rahmen unserer direkten Co-Investitionen, über die wir in hoch überzeugende Einzelunternehmen investieren, um Alpha zu erzielen. Das Ziel dieses umfassenden Diversifizierungsansatzes besteht darin, negative Auswirkungen auf das Portfolio zu verhindern, was in der heutigen extrem unsicheren Zeit besonders wichtig ist.

Diversifikation ist zwar ein zentraler Baustein eines ausgewogenen und widerstandsfähigen Portfolios – aber kein Selbstzweck. Wir verfolgen einen disziplinierten Investitionsansatz: Statt breit gestreut um jeden Preis zu investieren, konzentrieren wir uns gezielt auf etablierte mittelständische Unternehmen in entwickelten Märkten, vor allem im Rahmen von Buyouts. Bei der Auswahl der Portfolios achten wir darauf, nur jene Vermögenswerte aufzunehmen, die zu unserer Anlagestrategie passen – und schließen jene aus, die für uns nicht relevant sind.

Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Angebote für Verkäufer attraktiv bleiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Timing: Wir analysieren gezielt jene Jahre, in denen die Märkte besonders euphorisch waren und Bewertungen häufig überzogen ausfielen – denn gerade dann besteht ein erhöhtes Risiko, dass Unternehmen zu teuer erworben wurden.

Die Ergänzung eines traditionellen Anlageportfolios durch PE kann eine wertvolle Ergänzung sein. Seine einzigartigen Vorteile, wie zum Beispiel mehrere Hebel zur Wertschöpfung, ein langfristiger Horizont, die Möglichkeit, eng mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten, und das Potenzial zur Strukturierung (für Sekundärtransaktionen), führen zu einer inhärent geringen Korrelation mit den öffentlichen Märkten. Dies macht PE zu einer robusten und widerstandsfähigen Anlagestrategie, die Marktschwankungen besser standhalten und über Zyklen hinweg konstante Renditen liefern kann.

Wie meistern Sie die Aufgabe bei Carmignac, dauerhaft hochwertige Kapitalanlagemöglichkeiten zu finden?

Alexis de Chezelles: Die Selektion von qualitativ hochstehenden Opportunitäten stützt sich auf drei Hauptpfeiler: unsere strategische Partnerschaft mit Clipway, unser eigener Dealflow und eine gründliche Due-Diligence-Prüfung, die vom PE-Team, Clipway und anderen wichtigen Carmignac-Mitarbeitern durchgeführt wird.

Die Partnerschaft mit Clipway ermöglicht es uns, von deren Fachwissen auf dem Sekundärmarkt zu profitieren. Die Mitarbeitenden von Clipway sind seit mehr als 20 Jahren auf diesem Markt aktiv und verfügen über ein breites Netzwerk starker Beziehungen zu den größten Private-Equity-Investoren der Welt, vor allem in Nordamerika und Europa. Das Clipway-Team unterhält enge Beziehungen zu allen führenden sekundären Vermittlern und verfügt über anerkanntes Fachwissen bei der Durchführung von Transaktionen, was einen robusten und nachhaltigen Fluss von Investitionsmöglichkeiten gewährleistet. Die Technologieplattform TESS bietet Vorteile bei der Geschäftsabwicklung, wie beispielsweise eine schnellere und tiefere Analyse der Geschäfte, ein besseres Risikomanagement und eine verbesserte Portfoliokonstruktion. Die Nutzung der Stärken von Clipway und unsere effiziente Zusammenarbeit gewährleisten eine reibungslose und transparente Kommunikation zwischen unseren Teams. Darüber hinaus können wir unseren privilegierten Zugang zum Dealflow von Clipway durch Co-Investitionen zu attraktiven Bedingungen nutzen.

Bevor wir in ein Unternehmen investieren, analysieren wir jede einzelne Gelegenheit gründlich – sowohl im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit als auch auf das Renditepotenzial. Dabei greifen wir auf ein breites Netzwerk von Carmignac-Experten zurück: Makroökonomen liefern uns den strategischen Blick von oben, während Sektorspezialisten, ESG-Analysten, Produkt- und Kreditsachverständige uns tiefgehende Einblicke auf operativer Ebene geben. Diese Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Analyse gibt uns die nötige Sicherheit, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Parallel dazu prüft auch unser strategischer Partner Clipway systematisch alle in Erwägung gezogenen Deals. Die finale Entscheidung über ein Investment trifft jedoch ausschließlich unser Private-Equity-Team – nach Freigabe durch den internen Investitionsausschuss.

Wie unterscheiden sich PE-Strategien von Carmignac von vergleichbaren Lösungen auf dem Markt?

Edouard Boscher: Unsere Strategie zeichnet sich durch den einzigartigen Ansatz und strategische Vorteile aus. Es handelt sich um einen zu 100 Prozent auf Private Equity ausgerichteten Ansatz und ist dabei in Bezug auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte stark diversifiziert. Der Ansatz gewährleistet, dass die Strategie auf PE-Investitionen ausgerichtet bleibt, ohne dass die Renditen verwässert werden, die sich aus hybriden Modellen ergeben können (einschließlich Infrastruktur, Private Debt, Venture usw.).

Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale der Strategie ist ihr unvoreingenommener Zugang zu den führenden GPs der Branche, wodurch ein diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio mit einem breiten Spektrum an Titeln gewährleistet wird. Dies wird durch unseren Fokus auf Secondaries mit LP-Interesse noch verstärkt. Im Gegensatz zu geschlossenen Fonds mit großen LPs, die möglicherweise ihre eigenen Co-Investitionen bevorzugen, bietet unsere Struktur den Anlegern Zugang zu hochwertigen Geschäften ohne Prioritätskonflikte.

Zudem profitiert die Strategie von der aktiven Verwaltung liquider Mittel, die strategisch in Geldmarkt-, Renten- und Credit-Fonds von Carmignac investiert sind, ohne dass Gebühren anfallen. Diese einzigartige Fähigkeit, die aus Liquidität resultierenden Renditen zu maximieren, spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Gesamtrenditen der Strategie.

Ein Jahr nach dem Start unserer Strategie zeigen zweistellige Renditen, dass unser besonderer Ansatz aufgeht – gestützt auf die effektive Nutzung unserer internen Ressourcen und die enge Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner. Diese Kombination von Faktoren hebt die PE-Strategien von Carmignac von anderen Lösungen auf dem Markt ab und macht sie zu einer überzeugenden Wahl für Anleger, die eine Private-Equity-Investitionslösung aus einer Hand suchen.

Disclaimer:

