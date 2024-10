Carmignac hat seine erste Private Equity-Strategie lanciert und damit den Einstieg in die Verwaltung von Private Assets vollzogen. Der jüngste Vorstoß des Unternehmens im Bereich Private Assets folgt auf eine Reihe von Initiativen, die bereits umgesetzt wurden, darunter das im Oktober 2023 bekanntgegebene Engagement als Ankerinvestor von Clipway, ein Spezialist für Sekundärmarkttransaktionen. Mit der Beteiligung an Clipway, einem erfahrenen und innovativen Team im Bereich Secondary Investments, stärkt Carmignac seine Kompetenz beim Kauf und Verkauf von Anteilen an bestehenden Private-Equity-Fonds, Hedgefonds oder anderen alternativen Investmentfonds.

Die Strategie wird verantwortet von einem Team aus vier erfahrenen Private-Equity-Spezialisten unter der Leitung von Edouard Boscher, der im Oktober 2023 als Leiter der Private-Equity-Abteilung zu Carmignac kam. Das Team verfügt zusammen über fast 70 Jahre Erfahrung und hat bei mehreren führenden Unternehmen der Private-Equity-Branche gearbeitet.

Renditepotenzial für einen breiten Anlegerkreis

„Private Equity hat über Jahrzehnte hinweg eine solide Performance erzielt, aber der Zugang war relativ stark eingeschränkt“, sagt Boscher. „In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen an den Privatmärkten und des wachsenden Bewusstseins für das Renditepotenzial ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt für neue Marktteilnehmer, um diese leistungsfähige Anlageklasse einem breiten Anlegerkreis zugänglich zu machen. Carmignac will Vertriebspartnern und Anlegern deshalb eine Beteiligung an Private Equity ermöglichen, und zwar mit einem Produkt, das die gleiche Qualität und die gleichen Bedingungen bietet wie Anlagen, die in der Regel für institutionelle Anleger vorgesehen sind.“

Zusätzlich zu seiner eigenen umfassenden Analyse wird das Private-Equity-Team um Edouard Boscher die operative Expertise der anderen Unternehmenseinheiten nutzen und deren Wissen über die Public Markets in die Private Markets einbringen. Dazu gehören ein solides Risiko- und Liquiditätsmanagement sowie Research von Sektoranalysten und dem Team für nachhaltige Investitionen. Kombiniert mit den Vorteilen, die sich aus der strategischen Partnerschaft mit Clipway ergeben, bietet Carmignac im Ergebnis eine schlüsselfertige Private-Equity-Lösung auf hohem Niveau an, die normalerweise institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Die Strategie wurde mit Eigenmitteln von Carmignac aufgelegt, um eine hohe Übereinstimmung eigener Interessen mit denen der Kunden zu gewährleisten.

Produktinnovation für Kunden in Europa

„Wir sind seit langem der Ansicht, dass Private Equity ein attraktiver Diversifikator für unsere Kunden ist“, kommentiert Maxime Carmignac, Chief Executive Officer von Carmignac UK, die strategische Erweiterung des Portfolios: „Wir haben uns die Zeit genommen, eine differenzierte Strategie zu entwickeln, auf die wir sehr stolz sind: Dazu gehört auch, dass wir unser eigenes Kapital einbringen, um eine Partnerschaft mit einer erstklassigen Secondary-Firma einzugehen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Strategie bei den europäischen Kunden großen Anklang finden wird.“

Carmignac als eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa sieht die Auflegung des Private-Equity-Fonds als einen wichtigen Meilenstein für die Erweiterung der Fondspalette bestehender Publikumsfonds. Der Schritt des 1989 gegründeten Vermögensverwalters spiegelt dessen Strategie wider, optimal abgestimmte Lösungen der aktiven und alternativen Vermögensverwaltung zu bieten, mit denen Anleger dank differenzierter Produkte von Diversifikationsvorteilen profitieren können.

Carmignac befindet sich vollständig im Besitz des Gründers, seiner Familie und seiner Mitarbeiter. Der unabhängige Vermögensverwalter legt Wert auf eine starke unternehmerische Kultur, die sich in der Freiheit und dem Mut des Investmentteams widerspiegelt, starke Überzeugungen zu entwickeln und diese umzusetzen. Unter dem Motto „Investing in your interest“ will der Fondsanbieter ein engagierter Partner für seine Kunden sein und ihnen leistungsfähige Lösungen im Bereich des aktiven und alternativen Managements zur Verfügung stellen.