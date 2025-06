Private Equity beimischen: BlackRock zum 50/30/20-Ansatz

Im aktuellen Marktumfeld haben Anleger die Chance, die risikobereinigte Rendite ihres Portfolios zu verbessern – wenn sie nicht nur auf Aktien und Anleihen setzen, sondern auch den Privatmarkt einbeziehen. Statt des klassischen 60/40-Mixes aus Aktien und Anleihen spricht vieles für eine breiter aufgestellte Allokation im Verhältnis 50/30/20, bei der 20 Prozent in private Märkte fließen.

MegaForces, Marktchancen, Multiplikatoren: Warum Private Markets jetzt besonders attraktiv sind

Privatmärkte können höhere Renditen als öffentliche Märkte bieten, da sie frühzeitig Zugang zu MegaForces ermöglichen, die weltweit Volkswirtschaften umgestalten. Außerdem bieten Privatmärkte eine Illiquiditätsprämie und Engagements in einem riesigen, wachsenden Universum privater Unternehmen. Mit ihren enormen Diversifizierungsvorteilen können die Privatmärkte die Renditen verbessern, ohne das Gesamtrisiko eines Portfolios wesentlich zu erhöhen.

Allerdings bleiben die Rahmenbedingungen anspruchsvoll: Wegen der Unsicherheit rund um Zoll- und Handelspolitik rechnet das Multi-Alternatives-Team auch weiterhin mit verhaltenen Transaktionen auf den Primärmärkten. Gleichzeitig geraten Fondsmanager (General Partner) zunehmend unter Druck, Kapital an ihre Investoren zurückzuführen – ein Umfeld, das dem Markt für Zweitverkäufe von Fondsanteilen (Secondaries) zusätzliche Unterstützung gibt.

Das Infrastruktursegment dürfte vom zunehmenden On- und Nearshoring infolge der Strafzölle profitieren. Im Immobiliensektor ist damit zu rechnen, dass Unternehmen seltener expandieren, während gleichzeitig die Baukosten steigen könnten – ein Trend, der allerdings durch sinkende Immobilienpreise teilweise aufgefangen werden dürfte. Da die Spreads bei öffentlichen Hochzinsanleihen und Krediten bereits gestiegen sind, dürfte Private Credit auch künftig eine entscheidende Rolle bei der Wachstumsfinanzierung privater Unternehmen spielen.

Derweil könnte die Marktvolatilität Chancen bieten, um von fundamentalen Preisverwerfungen zu profitieren. Das BlackRock Multi-Alternative Team sieht zunehmend Anlagechancen, denn viele Regierungen richten den Fokus verstärkt auf Themen wie Energieunabhängigkeit und die Sicherung kritischer Rohstoffe. Hinzu kommen das On- und Nearshoring in den USA und Europa sowie die Verlagerung von Lieferketten, da Unternehmen versuchen, die Auswirkungen von Strafzöllen auf ihre Kostenbasis abzumildern. Attraktive Chancen sieht das Team bereits bei Secondaries und strukturierten Krediten, denn die Preise sind attraktiv und Vermögensinhaber auf der Suche nach Liquidität.

Qualität zum Abschlag: Private-Equity-Fonds entdecken attraktive Bewertungen

Eine Analyse von Private-Equity-Anlagen zeigt, dass sie in volatilen Zeiten den Markt besonders stark übertroffen haben, da die Firmen in ihren Beteiligungsportfolios von betrieblichen Verbesserungen, aktivem Aktionärstum und direkterer Unternehmensführung profitieren können. Weitere Vorteile sind eine bessere Interessenabstimmung, längere Anlagehorizonte und der stärkere Einsatz von Fremdmitteln. Zudem können sie in der Regel schneller Chancen ergreifen, die sich aus Marktturbulenzen ergeben. Das BlackRock Private Equity Team sieht Anlagechancen bei Qualitätsunternehmen mit starker Preissetzungsmacht und festem Kundenstamm sowie bei Secondaries, bei denen Marktverwerfungen bisher stets höhere Abschläge zur Folge hatten. Anlegern könnten sich hier attraktive Gelegenheiten bieten, Portfolios oder Einzelunternehmen mit hohen Preisnachlässen zu erwerben, vor allem im Wachstumssegment, das von Risikokapital gestützt wird, und bei Buyout-Portfolios.

Privatmärkte ohne Hürden: Was ELTIF 2.0 für Anleger verändert

Engagements an den Privatmärkten waren für Wealth-Anleger in der Vergangenheit wegen des hohen administrativen Aufwands bei traditionell geschlossenen Fonds eine große Herausforderung. Offene Evergreen-Strategien wie der europäische langfristige Investmentfonds, kurz ELTIF, vereinfachen den Zugang zu Privatmarktfonds, indem sie regelmäßige Zeichnungen und Rücknahmen bieten.

Offene Fonds funktionieren ähnlich wie Investmentfonds: Sie bieten regelmäßige Bewertungen, vereinfachten Handel und Abwicklung sowie ein gewisses Maß an Liquidität.

Die aktualisierte ELTIF-Verordnung 2.0 hat das Spektrum an zulässigen Vermögenswerten erweitert und den ELTIF-spezifischen Eignungstest an die MiFID-Tests angepasst.

Evergreen-Strategien können als Kernallokation einen festen Platz in Portfolios einnehmen, die Due-Diligence-Prüfung vereinfachen und es ermöglichen, über längere Zeiträume kontinuierlich an den Privatmärkten investiert zu bleiben.

BlackRock: Anlageperspektiven für den Frühsommer 2025