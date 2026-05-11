Im Jahr 2025 erreichte der globale Sekundärmarkt für Private Equity, auf dem Beteiligungen an bestehenden Fonds gehandelt werden, ein Rekordtransaktionsvolumen von 226 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem bereits rekordverdächtigen Jahr 20241. Sekundärmärkte sind längst kein Nischensegment der Private Markets mehr. Doch während sich Anleger auf ein weiteres potenzielles Rekordjahr einstellen, dürfte eine sorgfältige Selektion entscheidend sein – zumal Europa derzeit als besonders chancenreicher Markt ins Blickfeld rückt.

Ein weiteres Rekordjahr?

Der Rückgang bei Börsengängen (IPOs), die Investoren (LPs, Limited Partners) und Fondsmanagern (GPs, General Partners) einen Exit aus privaten Beteiligungen ermöglichen, wird häufig als einer der zentralen Treiber für das Wachstum des Sekundärmarktes genannt. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Gründen für die Reifung des Marktes. So haben sich beispielsweise GP-geführte Transaktionen, bei denen Sponsoren bestehenden Investoren Liquidität bieten und gleichzeitig ihr Engagement in Vermögenswerten beibehalten, zu einem festen Bestandteil des Marktes entwickelt.

Früher als Notfall-Liquiditätslösungen angesehen, erreichten GP-geführte Transaktionen in 2025 einen Wert von 106 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht2. Heute nutzen Sponsoren sie zunehmend, um attraktive Beteiligungen länger im Portfolio zu halten, Anreizstrukturen anzupassen und Kapitalstrukturen zu optimieren. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Transaktionsfluss. Selbst bei einer erwarteten Belebung der IPO-Aktivitäten im weiteren Verlauf des Jahres 2026 dürfte die Dynamik des Marktes also unverändert anhalten.

Steigende Volumina, aber keine Überhitzung

Angesichts der Tatsache, dass sich das Tempo der Aktivitäten der letzten Jahre fortsetzen dürfte, könnte man sich fragen, ob der Markt überhitzt ist. Aber selbst mit einem erheblichen Volumen an Dry Powder für Sekundärinvestitionen3 bleibt der Dealflow sehr gesund – was zeigt, dass der Sektor strukturell immer noch unterkapitalisiert ist. Auch eine Auswertung der verfügbaren Preisdaten deutet nicht auf eine Überhitzung hin. In vielen Segmenten entsprechen die Preisniveaus weiterhin weitgehend den historischen Durchschnittswerten, insbesondere bei LP-geführten Transaktionen. Auch die Zeichnungsstandards und Due-Diligence-Prozesse bleiben diszipliniert und sorgen für eine klare Differenzierung zwischen hochwertigen und weniger attraktiven Vermögenswerten.

Argumente für Europa

Angesichts der Fülle an Transaktionen müssen Anleger einen sehr selektiven Ansatz verfolgen. Derzeit ergeben sich interessante Chancen im europäischen Sekundärmarkt: Der europäische Markt zeichnet sich durch niedrigere Einstiegsbewertungen, strukturelle Widerstandsfähigkeit, robuste Corporate-Governance-Rahmenbedingungen und eine wachsende Pipeline hochwertiger Vermögenswerte aus.

Die überwältigende Konzentration auf Technologie hat sich für die USA sowohl als Stärke als auch als Schwachstelle erwiesen. Im Hinblick auf Resilienz und Diversifizierung bietet Europa aufgrund seiner Fokussierung auf produktive Wirtschaftssektoren wie Fertigung, Gesundheitswesen, Infrastruktur und saubere Energie eine überzeugende Alternative.

Da selbst in den widerstandsfähigsten europäischen Ländern die öffentlichen Finanzen angespannt sind, wird privates Kapital eine wichtige Rolle bei der Finanzierung dieser Sektoren spielen, während die Regierungen nach mehr Autonomie, Reindustrialisierung und Dekarbonisierung streben.

Allerdings wäre Selbstzufriedenheit fehl am Platz. Europa bietet zwar eine Vielzahl an Möglichkeiten, doch deren Qualität und Renditepotenzial variieren. Angesichts der schieren Größe und Komplexität des Marktes sind Fachwissen und ein differenziertes Verständnis von entscheidender Bedeutung: Die Suche nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten muss durch solide Daten, fundierte Strukturierungskompetenz und regulatorisches Know-how unterstützt werden.

Reife ohne Sättigung

Trotz einer Reihe von Rekordjahren wird der Sekundärmarkt seine strukturelle Expansion fortsetzen, da er sich zu einem hochentwickelten und integrierten Ökosystem entwickelt hat, das es Verkäufern ermöglicht, ihr Engagement in Private Assets aktiv und dynamisch zu verwalten.

Aus Sicht der Käufer sind die aktuellen Marktbedingungen besonders attraktiv. Trotz des starken Wachstums des Sekundärmarktes übersteigt das Angebot weiterhin die Nachfrage, was zu erheblichen Preisnachlässen führt – insbesondere bei europäischen Transaktionen –, die Käufern attraktive Einstiegsrenditen ermöglichen. Die Reifung des Sekundärmarktes führt keineswegs zu einer Erosion der Renditen, sondern stärkt vielmehr seine Relevanz, Effizienz und langfristige Attraktivität für beide Seiten des Handels.

1, 2, 3 Evercore 2025, Sekundärmarktbericht

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