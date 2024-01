Aktuell deutet einiges darauf hin, dass sich in naher Zukunft für kapitalstarke Käufer attraktive Chancen ergeben könnten. Folgende Themen sind charakteristisch für das neue Umfeld:

Transaktionsaktivität. Steigende Zinsen, Inflationsdruck, wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit und eine Korrektur an den öffentlichen Aktienmärkten haben die Transaktionsaktivität verlangsamt. Jeweils im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Transaktionen 2022 um 65 Prozent und 2023 um weitere 40 Prozent zurück (Quelle: Bank of America, S&P LCD Leveraged Buyout Quarterly Review & Pitchbook, Stand September 2023).

Bewertungen. Die Korrektur an den öffentlichen Märkten schlägt sich langsam auch in leicht niedrigeren Private-Equity-Bewertungen nieder. Nach einem stetigen Anstieg seit der globalen Finanzkrise erreichten sie ihren bisherigen Höchstwert mit dem 11,9-Fachen des EBITDA im Jahr 2022 und sanken 2023 auf das 11,2-Fache – wenn auch bei einem deutlich geringeren Transaktionsvolumen (Quelle: Bank of America, S&P LCD Leveraged Buyout Quarterly Review & Pitchbook, Stand September 2023).

Art der Transaktionen. Obwohl das Transaktionsvolumen insgesamt gegenüber dem Höchststand von 2021 zurückgegangen ist, ist der Private-Equity-Markt nicht völlig zum Erliegen gekommen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Unternehmen auf Add-on-Akquisitionen konzentrieren und die gesunkenen Bewertungen an den öffentlichen Aktienmärkten für Going-Private-Transaktionen nutzen. Public-to-Private-Transaktionen machten in diesem Jahr etwa 21 Prozent des gesamten Transaktionswerts aus, in den vergangenen fünf Jahren hingegen nur 15 Prozent (Quelle: Pitchbook LCD. Umfasst alle an fremdfinanzierten Übernahmen beteiligten Quellen wie Darlehen, besicherte und unbesicherte Schuldtitel, nachrangige Schuldverschreibungen und Eigenkapital. Bezieht sich auf die letzten verfügbaren Daten zum 30. September 2023).

Mehr Eigenkapital. Die geringere Verfügbarkeit und die höheren Kosten von Fremdkapital haben Private-Equity-Käufer dazu gezwungen, den Eigenkapitalanteil zu erhöhen, um Transaktionen abzuschließen. Zwar ist der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, aber 2023 lag er zum ersten Mal deutlich über 50 Prozent (Quelle: Bank of America, S&P LCD Leveraged Buyout Quarterly Review & Pitchbook, Stand September 2023. Eingebrachtes Eigenkapital umfasst hartes Kernkapital, Vorzugsaktien und Rollover-Equity sowie Schuldtitel der Holdinggesellschaft und Erlöse aus Verkäuferfinanzierungen, die als hartes Kernkapital an das operative Unternehmen weitergeleitet werden).

Qualität ist gefragt. Wirtschaftlicher Gegenwind und steigende Kapitalkosten haben dazu geführt, dass sich Private-Equity-Käufer wieder auf branchenführende Unternehmen mit starkem Cashflow und hoher Kapitalrendite konzentrieren. Qualitativ hochwertige Sektoren wie Technologie und Gesundheitswesen, die sich als widerstandsfähiger erwiesen haben, stehen ganz oben auf der Liste der Investoren.

Grafik 1: Bewertungen geben nach

Private-Equity-Bewertungen sind von Höchstständen leicht abgesunken

Quelle: Bank of America, S&P LCD Leveraged Buyout Quarterly Review & Pitchbook, Stand: September 2023. Zahlen basieren auf fremdfinanzierten Übernahmen in den USA.

Ein guter Kaufzeitpunkt

Wir sind optimistisch, dass sich die Transaktionsaktivität in naher Zukunft beschleunigen wird und dass sich für Private-Equity-Käufer mit Zugang zu Kapital attraktive Renditen bieten. Daher könnte aktuell ein attraktiver Zeitpunkt sein, in diese Anlageklasse zu investieren.

Motivierte Verkäufer. Aufgrund des geringen bis fehlenden Zugangs zum IPO-Markt und der geringen Nachfrage von Sponsoren auf Käuferseite gab es in den vergangenen beiden Jahren ein weit unterdurchschnittliches Exit-Volumen. Es betrug insgesamt in den Jahren 2022 und 2021 956 Milliarden US-Dollar und damit weniger als 65 Prozent des Zweijahresdurchschnitts (Quelle: deallogic, Stand der Daten: 31. Oktober 2023).

Zugang zu Fremdkapital. Da sich der Zinsanstieg verlangsamte, erlebten wir im vierten Quartal erste Anzeichen für eine Belebung am Markt für Konsortialkredite. Zusammen mit den hohen Zuflüssen in Private Debt trug dies zu einem günstigeren Umfeld für Kredite bei.

Mehr Veräußerungen von Unternehmenssparten. Da große Unternehmen mit wirtschaftlicher Unsicherheit zu kämpfen haben und strategische Erfordernisse prüfen, erwarten wir eine Zunahme von Unternehmensausgliederungen. Diese Transaktionen bieten die Möglichkeit, Teile von Unternehmen zu erwerben, die nicht zum Kerngeschäft gehören, aber bewährte Geschäftsmodelle und ungenutztes Wertschöpfungspotenzial aufweisen.

Bewertungen. Die Volatilität an den öffentlichen Aktienmärkten und gestiegene Zinsen üben weiterhin Druck auf die Bewertungen aus. Der Leveraged-Loan-Index verdeutlicht, dass sich die Zinssätze seit Dezember 2021 mehr als verdoppelt haben, was Käufer dazu zwingt, Transaktionen zurückhaltender zu bepreisen, um die Renditen zu sichern (Quelle: LCD News und Bloomberg, Stand der Daten: 27. Oktober 2023).

Kreative Strukturierungsansätze. Private-Equity-Manager ziehen zunehmend Minderheitsverkäufe und strukturierte Kapitalerhöhungen in Betracht, um dem Druck auf Realisierungen nachzukommen und einem schwierigen Umfeld mit auslaufenden Kapitalstrukturen entgegenzuwirken. Daraus ergeben sich für Käufer attraktive Risiko-Rendite-Dynamiken.

Wachsender Bedarf an Secondaries

Der Mangel an Exit-Möglichkeiten hat dazu geführt, dass schätzungsweise 75 Prozent der Privatmarktportfolios einen negativen Netto-Cashflow aufweisen (Quelle: PJT Partners – Secondary Investor Roadmap Series, Juli 2023). In der Folge wenden sich die Limited Partners Secondaries zu, um liquide zu bleiben und ihren Ausschüttungsverpflichtungen nachkommen zu können. Auf dem Secondaries-Markt gibt es noch immer ein Überangebot an Möglichkeiten, was auf die Preise drückt. Vor allem am wachsenden Markt für mittelgroße Transaktionen sind die Bewertungen unserer Ansicht nach attraktiv, so zum Beispiel bei Deals, die unter dem Radar größerer Manager liegen, aber für einige der kleineren Kapitalpools zu groß sind.

Grafik 2: Liquidität ist gefragt

Aktuelle Trends schaffen günstige Kaufbedingungen, vor allem bei Secondaries

Quelle: Preqin, Stand der Daten: 31. März 2023

Privatmärkte in 2024

Eine Reihe von Veränderungen schafft ein Umfeld, in dem Investitionen in Privatmarktanlagen gute Chancen haben. Mehr dazu hier.