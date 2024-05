Laut McKinsey & Company kontrollierten Private-Equity-Firmen 2023 weltweit umgerechnet 7,6 Billionen Euro an Vermögenswerten. Wir stellen die 15 Unternehmen vor, die in den vergangenen fünf Jahren das meiste Geld einsammeln konnten.

Private-Equity-Firmen investieren in Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Traditionell setzen besonders institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften auf Gesellschaften, die hier investieren.

Das Datenportal „Visual Capitalist“ hat nun ein Ranking der 50 Private-Equity-Firmen erstellt, die in den vergangenen fünf Jahren das meiste Geld einsammeln konnten (Stichtag: 31. März 2023). Genutzt wurden dafür Daten von Private Equity International.

Der Großteil der Private-Equity-Firmen ist dabei in den USA angesiedelt, wo 36 der 50 in den vergangenen fünf Jahren erfolgreichsten Firmen ihren Sitz haben. Und hier wiederum sind die meisten in New York (13) und Boston (7) angesiedelt. Zusammen konnten diese Firmen umgerechnet fast 1,3 Billionen Euro einsammeln.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

An zweiter Stelle liegt mit großem Abstand der europäische Raum, wo zehn Firmen mehr als 368 Milliarden US-Dollar der insgesamt aufgebrachten Mittel auf sich vereinen. Viele der größten europäischen Firmen haben dabei ihren Sitz in London.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die 15 Firmen vor, die in den vergangenen fünf Jahren am erfolgreichsten waren und das meiste Geld einsammeln konnten.