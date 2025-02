Scalable Capital startet Private-Equity-Angebot mit Blackrock

Als erster großer Online-Broker in Europa ermöglicht Scalable Capital seinen mehr als einer Million Kunden den Zugang zu Private-Equity-Investments. Zusammen mit dem Vermögensverwalter Blackrock, der über 450 Milliarden US-Dollar in alternativen Anlagen verwaltet, bietet die digitale Investmentplattform nun eine

Private-Markets-Lösung an, die Anlegern bereits ab 10.000 Euro Investments in nicht-börsennotierte Unternehmen ermöglicht. Nach der Mindestanlage sind auch Sparpläne auf den Blackrock Private Equity Fund möglich.

„Da alternative Investments wie Private Equity für die Teilhabe am Wirtschaftswachstum immer relevanter werden, machen wir sie nun auch für unsere Anleger zugänglich“, sagt Julius Weller, Vice President Broker von Scalable Capital. Der Timing erscheint günstig: Während die Zahl börsennotierter Unternehmen in Europa seit 2009 um 23 Prozent sank, stieg die Zahl der privaten Unternehmen um über 17 Prozent. Besonders in Deutschland schlummert Potenzial – über 98 Prozent der umsatzstarken Unternehmen sind hier in Privatbesitz, darunter viele „Hidden Champions“ aus dem Mittelstand.

Hohe Renditen locken in Private-Equity-Investments

„Private Unternehmen treiben zunehmend das wirtschaftliche Wachstum voran“, sagt Christian Bimüller, Leiter der digitalen Distribution von Kontinentaleuropa bei Blackrock. Das globale Private-Equity-Volumen hat sich von 2013 bis 2023 auf 15 Billionen US-Dollar fast vervierfacht und soll bis 2030 weiter auf 29 Billionen US-Dollar steigen.

In den vergangenen 20 Jahren erwirtschaftete Private Equity laut Unternehmensangaben eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14,9 Prozent in US-Dollar – und damit deutlich mehr als der MSCI World. Allerdings sollten Anleger die Besonderheiten dieser Assetklasse beachten: Zwei

Jahre nach Auflage des Fonds können Anteile erstmalig zurückgegeben werden, die Summe der Verkaufsorders ist auf bis zu 5 Prozent des Fondsvolumens beschränkt. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,95 Prozent pro Jahr plus erfolgsabhängiger Komponente.

Andere Investmentplattformen wie Nao, Moonfare oder Liqid bieten ebenfalls Investments in Private Markets. Der Fonds des Berliner Start-ups Liqid namens Liqid Private Equity NXT ist mit inzwischen mit mehr als 160 Millionen Euro nach sieben Monaten der am schnellsten wachsende Eltif in Deutschland.