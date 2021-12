Christopher Nachtweh 12.10.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Private Equity: Stimmung steigt

Die Stimmung in der Beteiligungsbranche ist so gut wie zuletzt im Boom-Jahr 2007. Das ergibt eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte für den deutschsprachigen Raum. Schnelle Geschäfte wie in Boom-Zeiten erwarten Private-Equity-Manager aber nicht.