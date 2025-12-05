MSCI kombiniert Private Equity und Aktienmarkt in neuem Index
Der Indexanbieter MSCI hat eine neue globale Benchmark vorgestellt, die börsennotierte Aktien mit Private-Equity-Investments kombiniert. Der Index soll Anlegern eine Vergleichsgröße für Portfolios bieten, in denen private Beteiligungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Der „MSCI All Country Public + Private Equity Index“ kombiniert den MSCI ACWI IMI mit dem neu entwickelten „MSCI All Country Private Equity Index“. Die Zielgewichtung liegt bei 85 Prozent öffentlichen Aktien und 15 Prozent Private Equity. Der Private-Equity-Anteil basiert auf Daten von rund 10.000 Fonds weltweit, die Cashflows und Bewertungen werden erfasst.
Die Berechnung erfolgt täglich auf Grundlage der Performance beider Teilindizes. Eine quartalsweise Neugewichtung soll die angestrebte Allokation aufrechterhalten. Diese Frequenz trägt den längeren Bewertungszyklen im Private-Equity-Bereich Rechnung.
Private Equity gewinnt als Portfoliobestandteil an Relevanz. Die Anlageklasse bietet Zugang zu Unternehmenssegmenten, die nicht über öffentliche Märkte verfügbar sind.
Methodische Unterschiede der Anlageklassen
Der Index erweitert das Produktangebot von MSCI im Bereich alternativer Investments und richtet sich an institutionelle Anleger, die ihre Portfolioperformance mit einer Benchmark vergleichen möchten, die auch private Beteiligungen enthält. Bislang mussten Investoren separate Vergleichsgrößen für öffentliche und private Investments heranziehen.
Offen bleibt, inwieweit auf Basis des Index investierbare Produkte entwickelt werden. Die unterschiedliche Liquidität der Komponenten stellt eine praktische Herausforderung dar. Während börsennotierte Aktien jederzeit handelbar sind, unterliegen Private-Equity-Investments typischerweise mehrjährigen Bindungsfristen.
Mit dem Produkt positioniert sich MSCI im wachsenden Segment der Private-Market-Indizes. Viele Investoren erhöhen seit Jahren ihre Allokationen in nicht-börsengehandelte Vermögenswerte (mehr dazu in unserer aktuellen Titelgeschichte). Andere Indexanbieter wie FTSE Russell oder S&P Dow Jones Indices könnten ähnliche Entwicklungen vorantreiben und die weitere Verbreitung der Anlageklasse fördern.