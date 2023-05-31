In den vergangenen 20 Jahren erzielten Investoren mit der Anlageklasse Private Equity höhere Erträge als mit Aktien. Jochen Butz und Benedikt Pfeuffer von der Investmentgesellschaft HQ Trust haben untersucht, warum das so war.

Jochen Butz und Benedikt Pfeuffer von der Anlagegesellschaft HQ Trust verglichen in ihrer Analyse zunächst das Wachstum von Unternehmen in Private-Equity-Hand und den börsennotierten Unternehmen des marktbreiten US-Aktienindex S&P 500. Grundlage waren Kennzahlen des Private-Markets-Spezialisten Stepstone. In die Auswertung flossen nur Beteiligungen ein, die bereits langjährig in Private-Equity-Besitz sind. Bei einer durchschnittlich fünfjährigen Haltedauer war diese bei einem im Jahr 2017 investierten Unternehmen also erst im Jahr 2022 zu Ende.

Danach ging es um den Preis: Butz und Pfeuffer stellten den Bewertungen von Unternehmen in Private-Equity-Hand die von börsennotierten Unternehmen gegenüber – auch hier repräsentiert durch den S&P 500.

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Quelle: HQ Trust

Über das Umsatzwachstum und die Bewertung von Private-Equity-Unternehmen sagt Pfeuffer:

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„In den vergangenen 20 Jahren wiesen Unternehmen in Private-Equity-Hand laut Stepstone im Schnitt ein um 4 Prozent höheres Umsatzwachstum auf als Firmen des S&P 500. Auffällig ist, dass das Wachstum in keinem der analysierten Jahre niedriger war als das der börsennotierten Firmen. Dennoch sind die Gesellschaften in aller Regel niedriger bewertet. Wenn man auf die vergangenen 20 Jahre zurückblickt, waren Unternehmen in Private-Equity-Hand mit wenigen Ausnahmen günstiger als ihre börsennotierten Pendants. Im Schnitt lag die Unterbewertung der Firmen mit einem Eigentümer aus dem Bereich Private Equity bei etwas mehr als 20 Prozent. Zuletzt haben sich die Bewertungen aber angenähert. Aktuell ist der Discount relativ niedrig.“

Butz fügt hinzu: