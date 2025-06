Überrendite mit US-Aktien: Private Equity neu gedacht

Private Equity (PE) gilt für viele Investoren als attraktive Alternative zu Aktien, dank höherer Renditen bei geringerer Volatilität. Die Performance-Kennzahl Public Market Equivalent (PME) zeigt, dass PE-Fonds im Durchschnitt 20 bis 27 Prozent mehr Vermögen erwirtschaften als vergleichbare Investments am öffentlichen Markt – etwa 3 Prozent Outperformance pro Jahr gegenüber dem S&P 500.

Seit dem Zinsanstieg spürt jedoch auch die PE-Branche Gegenwind. Deals und Ausschüttungen gehen zurück. Im zweiten Quartal 2023 betrugen die Ausschüttungen von Buyout-Fonds nur 2,8 Prozent des NAV, verglichen mit 8,5 Prozent in Q4 2021. Investoren interessieren sich zunehmend für Infrastruktur und Private Debt als Alternativen.

Wertschöpfung bei Private Equity

Die PE-Branche erklärt ihre Outperformance traditionell mit „Operational Value Creation“ – der Fähigkeit, durch aktive Einflussnahme Unternehmen zu höherer operativer Effizienz zu führen. Laut Bain & Company („Global Private Equity Report 2024“) hat sich die Branche jedoch zu stark auf steigende Multiplikatoren und Ertragssteigerungen verlassen, während Margenverbesserungen kaum dazu beitrugen.

Studien der TU München („Resilience and Cyclicality in Private Equity: Value Creation and Investment Flows in Economic Cycles“, Braun und Jürgens, TUM, 2022) zeigen sogar, dass die operative Effizienzentwicklung von PE-geführten Unternehmen unterdurchschnittlich war: Umsatzmarge und Cashflow legten zwar zu, das Umsatzwachstum war jedoch langsamer. Demzufolge wird die Outperformance von PE hauptsächlich durch Financial Engineering beziehungsweise den Leverage-Effekt erklärt.

Der Beta-Transformations-Ansatz

Matthias van Randenborgh, Gründer von neXDos, hat einen alternativen Ansatz entwickelt. neXDos überträgt die systematischen Werttreiber von Leveraged Buyouts auf liquide Aktienportfolios. Die Forschung der TU München („Resilience and Cyclicality in Private Equity: Value Creation and Investment Flows in Economic Cycles“, Braun und Jürgens, TUM, 2022 und „Understanding Private Equity Returns“, Christoph Schemmerl, TUM, 2017) belegt, dass die PE-Outperformance fast vollständig durch ihr Financial Engineering erklärt wird, und dieses Financial Engineering nennt neXDos „Beta-Transformation“

Beta-Transformation beinhaltet den systematischen Einsatz von Non-Recourse Leverage: Jeder Aktienkauf wird teilweise mit Fremdkapital finanziert, wobei die Kredite ausschließlich durch die erworbenen Aktien besichert sind, ohne Rückgriffsrechte (Non-Recourse) auf das sonstige Vermögen des Fonds, der effektive Kreditnehmer. Bei Zahlungsunfähigkeit führt dies zur Insolvenz der spezifischen Position, nicht des Gesamtportfolios.

Dadurch werden Unternehmensbeteiligungen zum Äquivalent von Deep-in-the-Money-Calls auf den Unternehmenswert transformiert. Dieser Ansatz verstärkt den Performancebeitrag von Rechtsschiefe. Nur wenige Aktien treiben langfristig den Index an, während die Mehrheit unterdurchschnittlich abschneidet.

Rechtsschiefe der Aktienrenditen

Der US-Finanzwissenschaftler Hendrik Bessembinder („Do Stocks Outperform Treasury bills?“ Hendrik Bessembinder 2018, Journal of Financial Economics) hat nachgewiesen, dass mehr als 50 Prozent aller börsennotierten US-Unternehmen während ihrer gesamten Verweildauer an der Börse eine Buy-and-Hold-Rendite unter der des Geldmarkts aufweisen. Die 96 Prozent schlechtesten Unternehmen erreichen zusammen gerade das Niveau von Treasury Bills. Somit erklären nur 4 Prozent der Unternehmen den gesamten Netto-Vermögenszuwachs des US-Aktienmarktes über fast 100 Jahre.

Die Beta-Transformation nutzt diese Rechtsschiefe: Bei der Mehrheit der Aktien verliert der Anleger sein Eigenkapital etwas schneller, aber bei den entscheidenden 4 Prozent wird die Rendite mindestens verdoppelt. Dadurch kann langfristig die Performance eines Aktienportfolios um ein Mehrfaches der Marktrendite erhöht werden (abzüglich Finanzierungskosten).

Sind Aktien das bessere Private Equity?

Der Fonds neXDos US Buyout Style (ISIN: DE000A3E17X2, DE000A3E17Y0) geht bis zu 180 Prozent Aktien long und transformiert jede Position zum Äquivalent eines Deep-in-the-Money-Calls. Dieser regelbasierte Ansatz könnte die langfristige Rendite eines US-Aktienportfolios etwa verdoppeln, ohne den maximalen Verlust zu erhöhen. Sowohl traditionelle als auch Beta-transformierende Investoren können nur ihr Eigenkapital verlieren.

Mit einer Management-Gebühr von 1 Prozent und einer Outperformance Fee von 15 Prozent gegenüber dem S&P 500 ist der nexDos-Fonds damit weniger als halb so teuer wie gängige PE-Fonds. Der Ansatz kann jedoch nicht die volatilitätsdämpfenden Effekte des fehlenden Mark-to-Market von PE nachbilden; Investoren müssen eine durchschnittlich höhere Portfoliovolatilität (rund 10 Prozentpunkte über dem S&P 500, also 30 statt 20 Prozent) akzeptieren.

Disclaimer

