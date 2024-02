Das weltweite Private-Equity-Geschäft boomt. Die Analyse des HQ-Trust-Experten Kay Gallus zeigt, wie sich das Wachstum des Fundraising-Volumens in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Doch während es in Nordamerika und Europa weiter kontinuierlich steigt, ist die Entwicklung in Asien rückläufig.

Private Equity ist Beteiligungskapitals, das nicht an geregelten Märkten handelbar ist. Diese Form der Anlage beispielsweise in nicht börsennotierte Unternehmen ist äußerst gefragt, wie die Analyse von Kay Gallus zeigt. Der Co-Leiter des Bereichs Private Equity bei dem Multi-Family-Office HQ Trust hat die Entwicklung des Private-Equity-Fundraising über die vergangenen 20 Jahre ausgewertet – von 2003 bis einschließlich 2023.

Demnach ist das Fundraising-Volumen der Anlageklasse in diesem Zeitraum global deutlich angestiegen. In Nordamerika und Europa hält dieser Trend an und das Wachstum setzt sich kontinuierlich fort. Anders sieht es in Asien aus, wo es in den vergangenen fünf Jahren einen überproportional starken Rückgang gab. Gallus erläutert die Hintergründe und die Bedeutung für Investments in der Region.

Der HQ-Trust-Analyst untersuchte das Fundraising-Volumen für die Strategien Venture Capital, Growth und Buyout. Die jährliche Wachstumsrate bestimmte er anhand der annualisierten Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, kurz CAGR). Im Ergebnis zeigt sich: „Der asiatische Markt legte über diesen Zeitraum mit 14 Prozent per annum ebenso schnell zu wie der nordamerikanische Markt, jedoch ausgehend von einer niedrigeren Basis und mit höherer Volatilität und Zyklik, welche sich auch zuletzt zeigt.“

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Das Private-Equity-Volumen wächst global kontinuierlich – nur in Asien ist das Wachstum in den letzten fünf Jahren stark rückläufig. © HQ Trust

Nachdem das Fundraising-Volumen in Asien 2018 ein Allzeithoch erreicht hat, ist es seitdem um 75 Prozent stark eingebrochen. Das erschwerte Fundraising-Umfeld trifft dort auf einen viel jüngeren Private-Equity-Markt verglichen mit den westlichen Regionen. Die asiatischen Aktienmärkte bieten momentan keine idealen Bedingungen für Unternehmen. Gallus erklärt, „Die gestiegene Volatilität an den Aktienmärkten führt gepaart mit einem angespannten makroökonomischen Umfeld zu weniger Börsengängen. Insbesondere der chinesische Private Equity-Markt ist historisch jedoch stark von Börsengängen als Veräußerungskanal abhängig.“

Vor allem in Bezug auf China lassen westliche Investoren wegen geopolitscher Risiken jedoch Zurückhaltung walten. Auch der Private-Equity-Experte von HQ Trust sieht eine Investition in Asien hauptsächlich mit Blick auf Diversifikationsaspekte im Portfoliokontext für sinnvoll. Denn: „Keine der relevanten analysierten Subregionen in Asien liefert durchgehend überzeugende Argumente für eine signifikante Allokation.“