Wie entwickeln sich die Preise von Private-Equity-Fonds auf dem Zweitmarkt – und was bestimmt die Abschläge? Zwei HQ-Trust-Experten erklären, wann sich ein Verkauf lohnen kann.

Was beeinflusst die Preise von Private-Equity-Fonds auf dem Sekundärmarkt? HQ Trust hat es sich angeschaut.

Nicht nur Aktien wechseln den Besitzer, auch Anteile an Private-Equity-Fonds werden am sogenannten Sekundärmarkt gehandelt. Besonders Fonds, die bereits fünf Jahre oder älter sind, erhalten regelmäßig Kaufangebote von Zweitmarkt-Investoren. Doch wann ist es klug, auf ein solches Angebot einzugehen – und wann sollten Investoren besser Geduld bewahren?

Das Multi Family Office HQ Trust hat sich mit dieser Frage befasst. Kay Gallus und Benedikt Pfeuffer, Co-Leiter des Bereichs Private Equity, zeigen in ihrer aktuellen Analyse, welche zwei Faktoren die Preise am Zweitmarkt maßgeblich beeinflussen: das Marktumfeld und das Alter des Fonds.

Die Experten betrachteten, wie sich die Sekundärmarktpreise im Zeitverlauf entwickelt haben - aufgeteilt nach den Strategien Buyout, Venture und Growth. Exemplarisch analysierten sie zudem für Buyout-Fonds im Jahr 2024, wie sich die Preise nach Fondsalter entwickelten.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

>>> Grafik vergrößern

Marktumfeld prägt Preisentwicklung

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt deutliche Unterschiede: „Wir kommen aus einer Hochphase“, erklärt Gallus. „Vor allem im Jahr 2021 waren die Discounts sehr eng – der Sekundärmarktpreis eines Fonds lag sehr nah an seinem Nettoinventarwert (NAV).“

Danach folgte der Einschnitt. „In den Jahren 2022 und 2023 zeigte sich ein signifikant anderes Bild – insbesondere im Venture-, aber auch im Buyout-Bereich“, so der Experte. Inzwischen habe sich der Markt wieder etwas beruhigt: „Zuletzt engten sich die Abschläge wieder ein, sodass sich der Gesamtmarkt normalisiert hat.“

Trotz der Entspannung bleibe das Umfeld vielversprechend: „Grundsätzlich ist der Markt immer noch überdurchschnittlich attraktiv, aber nicht mehr so stark, dass opportunistische Investments über die strategische Quote hinaus gerechtfertigt wären“, so Pfeuffer.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Fondsalter als zweiter Schlüsselfaktor

Neben dem Marktumfeld spiele zudem das Alter des Fonds eine zentrale Rolle für den erzielbaren Preis. „Mit zunehmendem Alter werden die Abschläge im Schnitt höher“, erläutert Gallus. „Bei Fondsanteilen, die älter als zehn Jahre sind, ist im Schnitt mit einer erheblichen Zunahme der Discounts zu rechnen.“

Der Grund: In älteren Fonds befinden sich meist nur noch wenige aktive Unternehmen, deren Entwicklung oft hinter dem Markt zurückbleibt. „Portfolios eines solchen Alters bieten häufig kein bis begrenztes Wertsteigerungspotenzial durch die aktiven Unternehmen – somit wird der Kaufpreisabschlag zum treibenden Renditefaktor für den Käufer“, erklärt Pfeuffer.

Ein Verkauf könne sich dennoch lohnen: „Für den Verkäufer solcher Anteile kann es sinnvoll sein das gebundene Kapital, welches limitiertes Wertschöpfungspotenzial besitzt, freizusetzen, zeitgleich den eigenen administrativen Aufwand zu reduzieren und das freigesetzte Kapital gemäß der aktuellen Strategie neu zu allokieren.“

Sekundärmarkt als Werkzeug für aktives Portfoliomanagement

Zusätzlich spiele auch die Ausschüttungsquote eines Fonds eine Rolle: Liegt sie unter dem Durchschnitt, fallen die Abschläge tendenziell höher aus.

„Je älter ein Fonds ist, desto größer ist der durchschnittliche Abschlag auf den NAV beim Verkauf am Sekundärmarkt – hält man alle anderen Variablen stabil“, fasst Gallus zusammen. Ob der angebotene Preis angemessen ist, hänge aber letztlich vom jeweiligen Fonds und seinem Portfolio ab.

Bei jeder Entscheidung sollten ohnehin die Vorlieben der Anleger berücksichtigt werden, wie Gallus und Pfeuffer raten, denn: „Sekundärmarkttransaktionen können für Investoren als nützliches Werkzeug zum aktiven Portfoliomanagement fungieren.“