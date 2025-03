Vier von fünf Menschen hierzulande besitzen eine allgemeine Privathaftpflichtversicherung, heißt es von der Vema. Der genossenschaftlich organisierte Maklerverbund erinnert, dass dies zum einen immer noch zu wenig sei – denn ein Haftpflichtschaden kann sehr schnell sehr teuer werden.

Darüber hinaus können jedoch auch jene Menschen, die eine allgemeine Private Haftpflichtversicherung haben, nicht in allen Fällen auf sie zählen. Denn sobald ein Schaden spezieller wird, kann er von der herkömmlichen Police nicht mehr abgedeckt sein. So wird für Schäden, die etwa der Haushund anrichtet oder die durch baufällige Gebäude entstehen, eine spezielle Haftpflicht erforderlich. Auch solche Verträge zählen zu den Privaten Haftpflichtversicherungen.

Vema fragt Partner nach Nutzung im Neugeschäft

Die Vema hat aktuell wieder ihre rund 4.800 Partnerbetriebe gefragt, welche drei meistgenutzten Anbieter sie bei welcher Form von privaten Haftpflichtrisiken im Neugeschäft tatsächlich für ihre Kunden wählen, gesondert für die allgemeine Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht sowie die Jagdhaftpflicht. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Für die allgemeine Private Haftpflichtversicherung wurden 1.554 Stimmen abgegeben, bei den anderen Produktarten war die Beteiligung teilweise deutlich niedriger.

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderer der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten also zuvorderst um die Quantität. Im zweiten Teil der Umfrage werden Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit qualitativ bewertet. Zu erwarten wäre, dass die am meisten im Neukundengeschäft genutzten Anbieter auch qualitativ hoch bewertet werden. Dem ist aber häufig bei den Vema-Umfragen nicht so, ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Die Ergebnisse in der Privathaftpflicht

I m Bereich der Privathaftpflicht liegt die Haftpflichtkasse mit 20,01 Prozent der Nennungen im Neugeschäft an der Spitze und damit zum dritten Mal in Folge. Das Unternehmen aus Roßdorf nutzt das Deckungskonzept der Vema. Es folgt die Alte Leipziger, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich vom sechsten Platz aus verbessert hat. Dicht dahinter mit ebenfalls noch zweistelligen Werten folgen die deutsche Direktion der AIG, Axa und Baloise, beziehungsweise Baloise Service GmbH (BSG).

Haftpflichtkasse auch in der Qualitätsbewertung vorn

In der Qualitätswertung schnitt Die Haftpflichtkasse mit einem Notenmittelwert von 1,55 ebenfalls am besten ab. Der Anbieter konnte vor allem mit der mit Abstand besten Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit punkten. Hinzu kam ein zweiter Platz bei der Antragsbearbeitung/Policierung. Bei der Produktqualität reichte es mit 1,60 nur zum vierten Platz – hier ist die Alte Leipziger mit 1,27 deutlich besser bewertet.

An zweiter Stelle in der Qualitätswertung landete die Baloise (1,62), die damit drei Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie ließ in Sachen Antragsbearbeitung alle Wettbewerber hinter sich. Auf Platz Drei in Sachen Qualität stuften die Vema-Partner die Alte Leipziger und die GEV Grundeigentümer-Versicherung mit einer Bewertung von jeweils 1,74 ein.

Quelle: VEMA

Tierhalterhaftpflicht

Quelle: VEMA

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht:

Quelle: VEMA

Jagdhaftpflicht