Auch 2025 erreichen vier PKV-Anbieter die Bestnote in der Ascore-Untersuchung nach Finanzkennzahlen. Durch die Bewertungssystematik gibt es aber praktisch nur gute Ergebnisse.

Scoring-Untersuchung von Ascore PKV: Nur vier Unternehmen top, aber doch alle mindestens gut

Das Hamburger Beratungsunternehmen Ascore Analyse hat die Ergebnisse des diesjährigen PKV-Unternehmens-Scorings vorgestellt. Insgesamt wurden 32 private Krankenversicherungsunternehmen analysiert, von denen nur vier – analog zum Vorjahr – die höchste Bewertung erhalten.

So funktioniert die Methodik

Analysiert werden in der Untersuchung zentrale Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen der PKV-Anbieter. Die Bewertung basiert laut Ascore auf den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit“, „Erfolg“ und „Bestand“. Betrachtet werden hierbei 17 bewertungsrelevante Kennzahlen. Diese werden dabei über einen Zeitraum von drei Jahren gemittelt, um Schwankungen auszugleichen, so die Analysten.

Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden die Benchmarks laut Ascore aktualisiert und an die Marktentwicklung angepasst. Ergänzt wird die Analyse durch 20 weitere Kennzahlen, die nicht unmittelbar in die Bewertung einflossen, sowie sechs zusätzliche Informationskennzahlen.

So ermittelt Ascore die Ergebnisse

Die Auswertung der einzelnen Kennzahlen erfolgt anhand eines „relativen Scoring-Verfahrens“. Dabei werden die Kennzahlen der einzelnen Unternehmen im Vergleich zum Gesamtmarkt bewertet. Für jedes erfüllte Kriterium wird ein halber oder ein ganzer Punkt vergeben. Wird diese Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

Die erzielten Punkte je Kriterium fließen gleichwertig und ohne direkte Gewichtung in das Gesamtergebnis ein. Anschließend wird die erreichte Gesamtpunktzahl in eine von sechs Wertungsklassen überführt und in Kompassen dargestellt, wie Ascore angibt.

Die hinterlegten Daten zur Erfüllung oder Nichterfüllung der Kriterien basieren auf den öffentlich zugänglichen Informationen aus den Geschäftsberichten sowie Berichten über Solvabilität und Finanzlage. Mehr Informationen gibt es in der Dokumentation zur aktuellen Untersuchung.

Anbieterfreundliche Benotung

Die vorgenommene Kompass-Einteilung („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik. In der Folge gehören bei der Vielzahl von vermeintlich „herausragenden“ und „ausgezeichneten“ Tarifen „sehr gute“ und „gute“ Produkte bei Ascore regelmäßig schon zu den vergleichsweise schwächeren im Markt.

Diese Vorgehensweise ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben, und zwar auch noch für die Bewertung mit nur vier Kompassen.

Die Ergebnisse

Die vier bestplatzierten Anbieter in diesem Jahr sind als Aufsteiger die Allianz sowie LVM, Signal Iduna und die Universa. Nicht mehr zu den Gesellschaften mit der Höchstnote gehört die Hallesche. Sie wurde wie folgende 14 weitere Wettbewerber mit fünf Kompassen bewertet:

Alte Oldenburger

Arag

Axa

Barmenia

Bayerische Beamtenkrankenkasse

Continentale

Generali

Gothaer

Hansemerkur

Inter

Landeskrankenhilfe

R+V

Union Krankenversicherung

Württembergische

Insgesamt sind die Veränderungen wie auch im Vorjahr marginal. Neben den beiden genannten Veränderungen gibt es noch drei Versicherer, die jeweils eine Wertungsklasse aufsteigen. Zwei Kompasse erhält erneut nur der Versicherer im Raum der Kirchen. Die vollständigen Scoring-Ergebnisse aller analysierten Unternehmen sind hier abrufbar.

Quelle: ASCORE Analyse

So steht um die Finanzkennzahlen 2024 konkret

Zur Marktentwicklung teilen die Analysten mit, dass sich der rückläufige Verlauf einzelner Kennzahlen im Bereich „Sicherheit“ auch im Geschäftsjahr 2024 fortgesetzt hat. Auch die Eigenkapitalquote verzeichnete einen leichten Rückgang und lag zum Jahresende bei 14,84 Prozent. Die Netto-Solvabilitätsquote bereinigt um Volatilitätsanpassungen und Übergangsmaßnahmen ging im Geschäftsjahr 2024 von 411,5 auf 383,1 Prozent zurück, bleibt jedoch laut der Autoren weiterhin auf einem stabilen Niveau.

Im Segment „Erfolg“ zeigen die Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr eine rückläufige Entwicklung, so die Analysten. Sowohl die Abschlusskostenquote als auch die Verwaltungskostenquote sind leicht gestiegen – um 0,19 beziehungsweise 0,01 Prozentpunkte. Die Schadenquote erhöhte sich ebenfalls und stieg von auf 83,53 Prozent. Infolge dieser Entwicklungen sank die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote auf 7,01 Prozent.

Im Bereich der Kapitalanlagen erzielten die privaten Krankenversicherer insgesamt Erträge in Höhe von rund 11,7 Milliarden Euro – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Begünstigt durch einen Rückgang der Aufwendungen für Kapitalanlagen um 14 Prozent fiel das Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahr insgesamt höher aus. Sowohl die Nettoverzinsung als auch die laufende Durchschnittsverzinsung konnten leicht zulegen und stiegen jeweils um 0,07 Prozentpunkte auf 2,71 beziehungsweise 2,79 Prozent.

Was den Bereich „Bestand“ angeht, verzeichneten die Versicherer im Vorjahresvergleich einen Anstieg der Bruttobeiträge um rund 4,3 Prozent auf 50,06 Milliarden Euro. Auch die Zahl der versicherten Personen entwickelte sich positiv und stieg um 2,76 Prozent auf etwa 38,72 Millionen. Die Anzahl der Vollversicherten legte hingegen nur leicht zu: Sie erhöhte sich um etwa 0,4 Prozent auf 8,73 Millionen.