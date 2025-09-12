Im Bilanzrating von Morgen & Morgen schaffen drei Unternehmen den Sprung in die Topgruppe, während zwei herausfallen. Insgesamt fällt die Beurteilung der PKV-Anbieter sehr gut aus.

Im aktuellen Rating von Morgen & Morgen werden die Bilanzkennzahlen der Privaten Krankenversicherer im Markt fast durchweg positiv bewertet.

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat die aktuelle Ausgabe ihres jährlichen Unternehmensratings der in der Privaten Krankenversicherung (PKV) vorgelegt. Erneut kamen 30 Unternehmen auf dem Prüfstand.

So funktioniert die Methodik des Ratings

Das 2023 überarbeitete Rating betrachtet 13 Bilanzkennzahlen der PKV-Anbieter über den vergangenen Fünfjahreszeitraum. Das Rating erlaubt laut der Studienmacher somit belastbare Aussagen über die wichtigsten Kennzahlen der Versicherer in den Bereichen Erfolgs- und Leistungsgrößen, Wachstums- und Bestandsgrößen sowie über die Kennzahlen zu Sicherheit und Finanzierbarkeit.

Alle Daten sind öffentlich zugänglich und stammen aus den Geschäftsberichten der jeweiligen Gesellschaften und aus den Solvency II-Berichten.

Drei Teilratings ergeben das Gesamtergebnis

Die Kennzahlen werden in drei Kategorien gruppiert, die jeweils ein Teilrating bilden. Jedes Teilrating-Ergebnis erhält eine Wertung auf einer Skala von eins bis fünf Sternen. Die Teilratings werden unterschiedlich gewichtet (Erfolg 45 Prozent, Bestand 10 Prozent, Sicherheit 45 Prozent). Aus den Teilrating-Ergebnissen und jeweiligen Gewichtungen ergibt sich das Gesamtrating. Jedes Teilrating berechnet sich aus Punktzahlen, die für die einzelnen Kennzahlen des Teilratings vergeben werden.

Für jedes Bilanzjahr und für jede Kennzahl werden Benchmarks definiert, die zum Erreichen der Punktestufen von 0 bis 100 in Zehn-Punkte-Schritten notwendig sind. Somit erhält jedes Unternehmen für jede Kennzahl für jedes Jahr zwischen 0 und 100 Punkten. Die Benchmarks werden laut M&M im Zeitverlauf angepasst und Marktschwankungen mitberücksichtigt. Damit sei zu jeder Zeit sichergestellt, dass das Ratingergebnis die aktuelle Marktsituation widerspiegelt.

Quelle: MORGEN & MORGEN

Zur Einordnung der Untersuchung muss man wissen, dass die Ratingagentur zwar mit Unabhängigkeit wirbt, aber ein Interesse an dem guten Abschneiden der Testkandidaten haben dürfte. Top-bewerte Unternehmen können von Morgen & Morgen kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Weitere Informationen gibt es in der Ratingdokumentation.

Die Marktlage

Thorsten Saal: Quelle: MORGEN & MORGEN

Die Gesamtentwicklung, die sich in den Ratingergebnissen widerspiegeln soll, fasst M&M so zusammen: Die Kostenquoten bleiben weitgehend stabil, während sich die Kapitalerträge leicht verbessert haben. Bewertungsreserven, Nettoverzinsung und Überzinsquote entwickeln sich positiv, wenn auch moderat. Eigenkapital und RfB sind im Schnitt leicht rückläufig.

Die Analysten teilten weiter mit, dass das Wachstum in der Vollversicherung erstmals seit längerer Zeit wieder leicht positiv sei, während die Zusatzversicherung weiterhin wachse.

„Die Privaten Krankenversicherer sind weiterhin sehr gut aufgestellt“, sagt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik & Rating. „Auch wenn steigende Leistungsausgaben die Ergebnisse belasten, bleiben Sicherheit und Solvabilität unverändert stark.“

Das Gesamtergebnis

Das Ergebnis zeige leichte Schwankungen, die auf einzelne Gesellschaften zurückzuführen seien, jedoch keinen Trend in der Ergebnisentwicklung erkennen lasse.

Im Gesamtrating zeigen sich nur minimale Veränderungen. Neun statt im Vorjahr acht Gesellschaften erreichen die Bestnote von fünf Sternen. Allerdings bekommen nur noch zwölf Gesellschaften (2024: 14) vier Sterne. Am unteren Ende der Skala rangiert gerade mal ein Unternehmen mit zwei Sternen und schwacher Bewertung. Dabei handelt es sich erneut um die Concordia. Die unterste Wertungsklasse ist wie in den Vorjahren unbesetzt.

Welche Gesellschaften auf- und abgestiegen sind

Aufsteiger in die Fünf-Sterne-Riege im Vergleich zum Vorjahr sind die Hallesche, Inter und Provinzial Hannover. Aus der Topgruppe verabschiedet haben sich dagegen DEVK und Hansemerkur. Auch Marktführer Debeka lässt Federn und sinkt in der Bewertung von vier auf drei Sterne.

Von den neun Krankenversicherern mit fünf Sternen schaffte nur die R+V in allen drei Teilratings die Höchstnote. Mehr Informationen und eine Ergebnisübersicht zu den Teilratings gibt es hier.

Diese Unternehmen liegen an der Spitze des Feldes (in alphabetischer Reihenfolge)

Allianz

Alte Oldenburger

Hallesche

Inter

LVM

Provinzial Hannover

R+V

Signal Iduna

Universa

Das Analysten-Fazit

Nach Ansicht von M&M belasten die Leistungsausgaben die Ergebnisquote der PKV-Anbieter spürbar. „Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wären weitere Beitragsanpassungen in naher Zukunft kaum zu vermeiden“, sagt Saal und ergänzt: „hierbei sind sicherlich die gut bewerteten Gesellschaften in einer besseren Ausgangslage“.

Dennoch seien Sicherheit und Solvabilität der Branche unverändert sehr gut, der Bestand zeige Stabilität und sogar Wachstum. „Insgesamt meistern die PKV-Versicherer die aktuellen Herausforderungen bemerkenswert gut.“