Die PKV wächst weiter, vor allem in der Zusatzversicherung. Der Wettbewerb ist enorm, doch ohne große Verschiebungen bei den Anbietern. Eine Übersicht nach Marktanteilen.

Knapp 10 Prozent der deutschen Bevölkerung sind in der Privaten Krankenvollversicherung versichert.

Die Anbieter in der Privaten Krankenversicherung konnten ihre Beitragseinnahmen 2024 um 4,2 Prozent auf 50,7 Mrd. Euro steigern. Das geht aus dem „Branchenmonitor 2025 Krankenversicherung“ des Beratungs- und Forschungsunternehmens Vers Leipzig hervor.

Moderates Prämien- und Bestandswachstum

Getragen wurde diese Entwicklung sowohl durch einen moderaten Anstieg der Prämien in der Krankenversicherung auf 44,5 Milliarden Euro (plus 3,7 Prozent) als auch dem deutlichen Prämienzuwachs in der Pflegepflichtversicherung auf 6,2 Milliarden Euro (plus 8,0 Prozent). Neben dem Bestandswachstum machte sich hierbei auch die jährliche Beitragsanpassung bemerkbar, so die Autoren.

Im Jahr 2024 verzeichnete die PKV zum siebten Mal in Folge einen positiven Wechselsaldo gegenüber der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 183.500 Personen wechselten von der GKV in die PKV. 105.200 Personen wurden hingegen wieder oder neu versicherungspflichtig in der GKV.

Insgesamt wuchs der Bestand der privat Krankenversicherten 2024 um 3,5 Prozent auf 39,9 Millionen Personen. Das Wachstum resultiert laut Vers Leipzig insbesondere aus der Zusatzversicherung, deren Versichertenbestand von 29,8 Mio. auf 31,3 Millionen Personen zunahm. Der Bestand in der Krankenkostenvollversicherung war mit 8,7 Millionen Versicherten nahezu konstant.

Die ausgezahlten Versicherungsleistungen der Privaten Krankenversicherer verzeichneten im Jahr 2024 eine deutliche Steigerung von 10,4 Prozent auf insgesamt 39,4 Milliarden Euro.

Top 10 nach Marktanteilen: Hul-Coburg überholt Hansemerkur

In der Studie werden die 25 größten Privaten Krankenversicherer (97 Prozent des Markts) für den Zeitraum 2019 bis 2024 analysiert. Auf Basis der Geschäftsberichte werden die betrachteten Versicherungsunternehmen in einem Ranking gegenübergestellt. DAS INVESTMENT stellt die Top 10 nach Marktanteil in einer Bilderstrecke vor. Im Vergleich ergab sich nur eine Änderung. Die Huk-Coburg verbesserte sich 2024 von Platz 11 auf Platz 10 und verdrängte in die Hansemerkur.