Private Krankenversicherung Der PKV-Markt Deutschland in 10 Grafiken

Die Zahl der Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland ist von 50,7 Millionen im Jahr 1995 auf 53,66 Millionen im Jahr 2015 gestiegen. Viele von ihnen wären zwar lieber in der privaten Krankenversicherung (PKV). Ein solcher Wechsel ist aber nur für alle "Freiwillig Versicherten" der GKV möglich.