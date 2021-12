Private Krankenversicherung Der PKV-Vertrieb der Zukunft in 5 Grafiken

Die Digitalisierung ist der wichtigste Zukunftstrend, dem die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland ausgesetzt sind. Das geht aus einer Studie der Versicherungsforen Leipzig hervor, für die gemeinsam mit dem Software-Anbieter Adcubum Vertreter des Gesundheitsmarktes aus Deutschland, Österreich und der Schweiz interviewt wurden.



Zu den wesentlichen Handlungsfeldern für die Zukunft der PKV-Branche zählen demnach zwar außerdem die Themen Medizinischer Fortschritt, Demografischer Wandel, Industrialisierung und E-Health. Doch alle Umfrageteilnehmer waren sich einig: Die größten Auswirkungen auf die Krankenversicherung zeigen sich jedoch im Kontext der Digitalisierung.







Besonders zu spüren seien die Auswirkungen der Digitalisierung in der privaten Krankenversicherung in den Bereichen Vertrieb und Service, prognostizieren die Studienautoren der Versicherungsforen Leipzig. „Denn aus anderen Branchen sind die Kunden digitale Angebote längst gewöhnt und verlangen zunehmend auch digitale Zugänge zu ihrem Versicherungsunternehmen.“