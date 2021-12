Private Krankenversicherung Die Zukunft der PKV: Kosten, Preiskampf und Vertrieb

Überfüllte Wartezimmer, Ausharren auf einen Termin. Kein Wunder: Knapp zehn Mal im Jahr sucht jeder Deutsche im Durchschnitt eine Praxis auf. Das ist europäischer Rekord: Nur die Ungarn gehen noch häufiger zum Arzt. Und viele Besuche erfolgen lediglich, um die Krankschreibung zu bekommen.



Wissenschaftler der Universität Magdeburg haben deshalb vorgeschlagen, die Regeln für Krankschreibungen zu lockern. Für die Dauer von bis zu einer Woche sollten Beschäftigte sich selbst krank melden können. Das helfe, Kosten zu senken – die Frage ist nur, ob dies nicht auch Missbrauch nach sich zieht. Wie dem auch sei: Den Franzosen reichen 6,8 Arztbesuche pro Jahr, den Norwegern sogar 5,2 – ohne dass ihr Gesundheitszustand schlechter wäre als derjenige der Deutschen.



Medizinische Inflation



Der häufige Gang zum Arzt ist nur ein Grund, warum das Gesundheitswesen in Deutschland immer teurer wird. Rund 13 Prozent des Bruttosozialprodukts werden für Behandlungen und Arzneimittel ausgegeben. Die Kosten für Medikamente, Behandlungen und Krankenhausaufenthalte sind in den vergangenen Jahren teilweise unverhältnismäßig stark gestiegen. Dies ist unter anderem die Folge des medizinischen Fortschritts – das Phänomen nennt sich medizinische Inflation.



Gesetzliche und private Krankenversicherungen sind von diesen Kostensteigerungen im gleichen Maß betroffen. Im Gegensatz zur GKV aber kann die PKV keine Leistungskürzungen vornehmen, um bei den Kosten gegenzusteuern: Versicherte Leistungen sind dauerhaft vertraglich garantiert. Zudem ist der medizinische Fortschritt meist mitversichert: Erstattet wird, was medizinisch notwendig ist und vom Vertrag abgedeckt ist. Das führt zu einer insgesamt guten Versorgung der Privatversicherten, sorgt aber auch für einen größeren Druck auf die Beiträge.



Steigende Honorare für die Ärzteschaft tun das Übrige. Mehr als 80 Prozent der Arztrechnungen in der PKV werden mit dem Regelhöchstsatz abgerechnet. Der Arzt kann den 2,3-fachen Gebührensatz ohne eine gesonderte Begründung verlangen, was viele dann auch tun. Dafür sind Privatpatienten ein gerne gesehener Gast in jeder Arztpraxis. Sie stellen 11 Prozent der Versicherten, sorgen aber für ein Viertel aller Umsätze. Ein Grund dafür ist die Budgetierung der GKV durch den Gesundheitsfonds – auch eine Arztpraxis ist ein Wirtschaftsbetrieb.