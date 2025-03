Erst war es eine Untersuchung des Beratungsunternehmen Premiumcircle, dann Berichte im Magazin „Der Spiegel“ und in der ZDF-Sendung „Frontal“ . Nun folgt eine Untersuchung des Geldratgebers „Finanztip“. Gemein ist allen Veröffentlichungen, dass sie kein gutes Bild von der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland zeichnen. Und offenbar alle mittel- oder unmittelbar die gleiche Quelle haben.

Wird eine Arztrechnung nicht erstattet, sollten Betroffene laut der Autoren sofort reagieren: „PKV-Versicherte sollten ihren Arzt unbedingt um eine Begründung für die strittige Behandlung bitten und diese dann wiederum dem Versicherer zukommen lassen. In schwierigen Fällen können sich Versicherte an den Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung wenden, der dann vermittelt und eine außergerichtliche Klärung mit der Versicherungsgesellschaft anstrebt – die jedoch nicht immer gelingt“, sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von „Finanztip“.

Doch zunächst zur „Finanztip“-Befragung: Demnach wurden in den vergangenen fünf Jahren bei 34 Prozent der PKV-Versicherten Erstattungen teilweise gestrichen, bei 8 Prozent sogar vollständig. Dabei ist die Leistung mit Abstand der wichtigste Grund für die Befragten, sich für die PKV zu entscheiden (32 Prozent). Dahinter folgen der Preis (25 Prozent), eine bessere Behandlung als in der GKV (22 Prozent) und eine schnellere Terminfindung als in der GKV (3 Prozent). Weiteres Ergebnis: 27 Prozent würden sich nicht erneut für die PKV entscheiden.

Erst war es eine Untersuchung des Beratungsunternehmen Premiumcircle, dann Berichte im Magazin „Der Spiegel“ und in der ZDF-Sendung „Frontal“ . Nun folgt eine Untersuchung des Geldratgebers „Finanztip“. Gemein ist allen Veröffentlichungen, dass sie kein gutes Bild von der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland zeichnen. Und offenbar alle mittel- oder unmittelbar die gleiche Quelle haben.

DAS INVESTMENT liegt der Fragenkatalog der Finanztip-Befragung vor. Bei diesem fällt auf, dass das Thema Erstattung lediglich mit zwei Ja-Nein-Fragen abgehandelt wird, die nicht weiter eingeordnet werden. Befragungsteilnehmer können somit nur pauschal eine Aussage zum schlichten Faktum einer abgelehnten Leistungserstattung treffen, die ihre tatsächliche Meinung oder Erfahrung mit ihrem PKV-Anbieter nicht wirklich widerspiegeln dürfte. Nicht erwähnt wird zudem, dass Versicherer Anträge natürlich auch zu Recht ablehnen können.

Dazu sagt ein Sprecher von „Finanztip“ auf Nachfrage von DAS INVESTMENT: „Unsere Umfrage hatte nicht das Ziel, die generelle Zufriedenheit von Privatversicherten mit ihrer Krankenversicherung zu erheben. Dazu haben wir auch nichts abgeleitet. Es ging vielmehr speziell um die Frage, ob Versicherungen die Arztrechnungen ihrer Kunden manchmal nicht zahlen.“

Experte kritisiert Befragung

Foto: Walter Benda

Kein gutes Haar an der Methodik lässt DAS INVESTMENT-Experte Walter Benda. Er schreibt: „Eine gezielte Auswahl von Befragten, die sich aktiv an einer Online-Befragung beteiligen, kann zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen. Zufriedene Versicherte nehmen erfahrungsgemäß seltener an solchen Umfragen teil als unzufriedene. Ein Vergleich zur GKV fehlt ebenfalls, sodass keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob die genannten Probleme speziell in der PKV gehäuft auftreten oder im gesamten Krankenversicherungssystem existieren.“

Und weiter: „ Darüber hinaus bleibt unklar, welche konkreten Leistungen abgelehnt wurden. Gab es medizinische oder vertragliche Gründe? Wurden Rechnungen fehlerhaft eingereicht oder lagen die Ablehnungen innerhalb des vereinbarten Selbstbehalts? Ohne eine Differenzierung ist es kaum möglich, belastbare Schlüsse zu ziehen.“

Ein weiteres kritisches Element der Studie sei der Kontext, in dem sie veröffentlicht wurde. „Finanztip“ biete selbst kostenpflichtige Beratungen zur PKV an, verkauft Versicherungsinteressenten als sogenannte Leads an Makler und bewertet wie kritisiert gleichzeitig bestimmte Tarife öffentlich und agiert damit wie eine Ratingagent, so Benda. „Ein offenkundiger Interessenkonflikt.“

Auch hinter der „Finanztip“-Befragung steckt Premiumcircle

Doch gibt es weitere Ungereimtheiten: Auf Screenshots, die die online gestellten Fragen zeigen, ist neben dem „Finanztip“-Logo auch das Logo des Beratungsunternehmens Premiumcircle zu sehen. Das Unternehmen hatte vergangene Woche eine Studie veröffentlicht, die PKV-Tarifen große Lücken in der Absicherung im Vergleich zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) attestierte.

Zeitgleich mit der Studienveröffentlichung, erschienen auch Beiträge im „Spiegel“, und in der Sendung „Frontal“. Kernvorwurf hier: Die Versicherer verweigern Leistungen oder zögern diese systematisch heraus, um die Versicherungsnehmer mürbe zu machen. Neben der Dokumentation der Fälle von Betroffenen und Gesprächen mit Rechtsanwälten nehmen die Beiträge auch Bezug auf die Premiumcircle-Untersuchung beziehungsweise setzen Premiumcircle-Geschäftsführer Claus-Dieter Gorr als eine Art Kronzeuge für die oben genannte These in Szene.

Vier Veröffentlichungen contra PKV in einer Woche

Was auffällt, ist die zeitliche Nähe der Veröffentlichungen. Am 25. März präsentierte Premiumcircle auf seiner Website die Studienergebnisse. Zwei Tage zuvor erschien bereits der „Spiegel“-Artikel, am selben Tag der „Frontal“-Beitrag. Die Redaktionen müssen die Ergebnisse also bereits vorab erhalten haben. Warum Premiumcircle so verfuhr und welchen Anteil man damit am Zustandekommen der Berichterstattung hatte, wollte DAS INVESTMENT von Gorr wissen. Eine Anfrage dazu blieb bisher unbeantwortet. Er hatte zuvor seine Sicht auf die PKV in einem Interview mit unserer Redaktion dargestellt.

Die Frage nach einem Zusammenhang stellt sich auch deshalb, weil mit der „Finanztip“-Befragung nicht nur in der gleichen Woche die nächste Veröffentlichung mit Premiumcircle-Beteiligung und negativer Botschaft in Sachen PKV erfolgte, sondern auch weil auf die Zusammenarbeit beziehungsweise Mitwirkung von Premiumcircle in der Presseveröffentlichung von „Finanztip“ gar nicht erst hingewiesen wurde.



Transparenzbehauptung von „Finanztip“ fragwürdig

Warum die Mitwirkung nicht erwähnt wurde, beantwortet der Sprecher des Verbraucherportals gegenüber unserer Redaktion ausweichend. Er sagt: „Wir haben von Anfang transparent kommuniziert, dass der Brancheninformationsdienst Premiumcrcle Anteil an der Befragung hatte. Premiumcircle hat 25 Fragen zugeliefert, von denen wir zehn ausgewählt haben.“ Doch erfolgte diese Information in einem Newsletter am 28. Februar. Dass Medienvertreter oder die Öffentlichkeit davon Kenntnis hatten, ist indes kaum zu erwarten.



Ob Premiumcircle Einfluss auf den Veröffentlichungszeitpunkt der „Finanztip“-Befragung hatte oder es hierzu Absprachen gab, beantwortetet der Sprecher so: „Die Veröffentlichung der Umfrageergebnisse erfolgte zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Abschluss der Ergebnisauswertung (...). Unser Ziel war es, mit der Publikation der Umfrageergebnisse schnellstmöglich auf das Verbraucherproblem der nicht erstatteten Leistungen von den befragten PKV-Versicherten aufmerksam zu machen.“

Zur Rolle des Beratungsunternehmens bei der Befragung und zur Geschäftsbeziehung zu „Finanztip“ sagt dessen Sprecher: „Finanztip ist Lizenznehmer der Software von Premiumcircle. Wir nutzen den Informationsdienst als eine von vielen Datenquellen für Versicherungsleistungen. “

Zufallsergebnis: Scharfe Kritik an Umfrage durch PKV-Verband

Der von DAS INVESTMENT befragte PKV-Verband, der sich dieser Tage im ständigen Abwehrkampf befindet, wollte die Frage nach einer womöglich gezielten Kampagne gegen die eigene Sparte nicht beantworten. Dabei ist bekannt, dass der Verband auf Premiumcircle schon in der Vergangenheit nicht gut zu sprechen war. Schon 2019 bezeichnete man eine Untersuchung des Unternehmens als „realitätsfern“.

Klar ist, dass die Lobbyisten auch die aktuelle „Finanztip“-Befragung für nicht seriös halten. PKV-Sprecher Stefan Reker sagt gegenüber DAS INVESTMENT und in einem auf der eigenen Website veröffentlichten Statement: „Die von Finanztip verbreitete Befragung ist keine repräsentative Umfrage, sondern das Zufallsergebnis der Online-Aktion eines kommerziellen Beratungsunternehmens, was in der Pressemitteilung von Finanztip nicht offengelegt wird. Der oberflächliche Fragenkatalog ergibt keine relevanten Daten zur Rechnungserstattung in der Privaten Krankenversicherung.“

Neben der Methodenkritik, also ganz offensichtlich auch eine Anspielung auf Premiumcircle.

Eigene Befragungsergebnisse sollen PKV-Zufriedenheit belegen

Reker weiter: Die Erstattung von Arztrechnungen in der PKV erfolge in aller Regel reibungslos. 2024 habe es nur in 0,001 Prozent der Fälle Eingaben beim PKV-Ombudsmann gegeben. Dazu muss man wissen: Die Ombudsstelle wird vom PKV-Verband finanziert, bezeichnet sich aber als unabhängig. Von insgesamt 6.891 Eingaben habe es 1.245 Fälle zu Gebührenstreitigkeiten und zur medizinischen Notwendigkeit von Behandlungen gegeben.

Selbst wenn man alle Beschwerden bei der Bafin hinzuzähle (729 im Jahr 2023), betrage die Beschwerdequote nur 0,002 Prozent. „Nach einer Schätzung des PKV-Verbands gab es 2024 zudem circa 720 Klageverfahren von Privatversicherten zu Leistungsfragen. Selbst bei einer Addition aller drei Daten ergäbe sich eine Beschwerdequote von insgesamt nur 0,004 Prozent.“

Die Frage unserer Redaktion, ob der PKV-Verband Vergleichswerte zur kritisierten „Finanztip“-Befragung vorweisen kann, beantwortet dieser nicht. Stattdessen verweist man derweil erneut auf eine eigens beauftragte, repräsentative Umfrage des Marktforschungsunternehmens Allensbach-Institut von Ende 2024. Sie habe eine explizite Zufriedenheit der Privatversicherten mit der eigenen Krankenversicherung in Höhe von 94,6 Prozent ergeben.

Über „Finanztip“

Finanztip ist ein Geldratgeber mit Artikeln zu Verbraucher- und Finanzthemen. Seit 2014 ist Hermann-Josef Tenhagen, ehemaliger Chefredakteur von „Finanztest“, Chefredakteur und Vorsitzender der Geschäftsführung. Kritik an „Finanztip“ kommt vor allem von Maklern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Moniert wird immer wieder Finanzierung über Affiliate-Links. Diese sei demnach für die Nutzer nicht transparent genug dargestellt. Zudem wird kritisiert, dass „Finanztip“ unter anderem auch die großen Vergleichsportale Check24 und Verivox empfiehlt.