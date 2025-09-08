Im Ranking der bilanzstärksten Privaten Krankenversicherer gibt es einen Führungswechsel, ansonsten aber wenig Bewegung. Die Analyse zeigt auch Schwachstellen der Branche auf.

Das Analysehaus Franke & Bornberg (F&B) hat in seinem „Map-Report“ auch dieses Jahr die Anbieter in der Privaten Krankenversicherung (PKV) im Rahmen eines Bilanzratings unter die Lupe genommen. 30 Gesellschaften wurden untersucht.

So funktioniert die Rating-Methodik

Die Angaben zur Methodik sind dünn: Insgesamt zwölf Kennzahlen bilden das Gerüst für die Bewertung im Bilanz-Rating, siehe unten. Um kurzfristige Einflüsse zu glätten, aber nicht unberücksichtigt zu lassen, werden Fünfjahresdurchschnitte (2020 bis 2024) gebildet.

In den Kennzahlen sind maximal 20, 30 oder 40 Punkte zu erreichen. Die Ergebnisse in den zehn Segmenten werden addiert und das Ergebnis zu einer Gesamtnote verdichtet. Insgesamt sind 300 Punkte zu erreichen. Der prozentuale Index zeigt für die Gesamtwertung das Verhältnis von erreichter Punktesumme zu möglicher Gesamtpunktezahl.

Die Ergebnisse des aktuellen Ratings können laut den Autoren nicht direkt mit denen des Vorjahres verglichen werden. Die Bewertung enthält zwei neue Kennzahlen: Das Wachstum nach verdienten Bruttobeiträgen sowie nach der Zahl der versicherten Personen in der Vollversicherung. Beide Größen ergeben zusammen allerdings weniger als 3,5 Prozent an der Gesamtbewertung. Die niedrige Gewichtung hänge auch mit den Einflussfaktoren dieser Kennzahlen zusammen, wie beispielsweise Beitragsanpassungen oder Umdeckungen.

Anbieterfreundliche Skalierung

Die höchste Bewertung im Rating „mmm+“ (hervorragend) wird bereits ab 85 Prozent der zu erreichenden Punkte vergeben. Ab 75 Prozent gibt es ein „mmm“ (sehr gut), ab 65 Prozent ein „mm“ (gut) und ab 55 Prozent ein „m“ für befriedigende Leistungen. Für ein Ergebnis von weniger als 55 Prozent verteilen die Analysten die Bewertung „m-“ für ausreichende Bilanzkennzahlen.

Insgesamt ist diese Skalierung als anbieterfreundlich zu bewerten, weil vergleichsweise geringe Punktzahlen beziehungsweise Prozentwerte für positive Noten ausreichen. Erfahrungsgemäß ist das dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Kein vollständiger Unternehmensvergleich

Zur Einordnung der Untersuchung geben die Analysten an, dass für einen vollständigen Unternehmensvergleich „neben Bilanzkennzahlen weitere Faktoren von entscheidender Bedeutung, zum Beispiel die Dienstleistungsqualität (Service, Beratung und Betreuung) und Beitragsentwicklung“ von Bedeutung sind. Hierzu würden in den Geschäftsberichten allerdings keine Daten veröffentlicht, die Faktoren könnten deshalb in den Bilanzanalysen auch nicht berücksichtigt werden.

Das Ergebnis

Nachdem der im vergangenen Jahr im Bilanz-Rating die beste Bewertung erzielte, gibt es in diesem Jahr einen Wechsel an der Spitze. Die Universa, bisher bereits in der Spitzengruppe zu finden, landet auf Platz 1 mit 276,5 (92,2 Prozent) von 300 Punkten.

Der Vorsprung auf das Verfolgerfeld ist dabei sehr gering. Der zweitplatzierte LVM erreicht 273,5 Punkten (91,2 Prozent). Dahinter rangieren die Alte Oldenburger mit 272,5 Punkten (90,8 Prozent) und die Signal Iduna mit 264,5 Punkten (88,2 Prozent). Diese vier Gesellschaften erhalten wie Vorjahr die Höchstbewertung „mmm+“.

VGH fällt aus Spitzengruppe

In der zweithöchsten Klasse („mmm“) landen noch sechs Gesellschaften, darunter die VGH Provinzial, die besonders stark verliert und eine Notenklasse schlechter abschneidet als 2024. Zudem sind drei weitere Anbieter, die im Vorjahr noch diese Gesamtnote erreichten, in der aktuellen Auflage abgerutscht, nämlich die Gothaer, der Münchener Verein sowie die Continentale.

Somit sind in der dritten Wertungsklasse jetzt neun, in der vierten sieben und in der letzten Klasse „m-“ weitere vier Krankenversicherer platziert. Auffällig dabei: Branchenprimus Debeka landet mit 212,5 Punkten („mm“) nur an 14. Stelle.

F&B beklagt mangelnde Transparenz

Kritisch sieht F&B die aus seiner Sicht fehlende Transparenz bei der Entwicklung des Neugeschäfts in der Vollversicherung. In den Geschäftsberichten seien diesbezüglich nach wie vor kaum Angaben zu finden. Bei der Mehrheit der Versicherer bleibe hier nur der Umweg über die Bestandsentwicklung, um Rückschlüsse auf das Neugeschäft ziehen zu können, heißt es im Report. Positive Ausnahmen seien beispielsweise die Allianz, Debeka und Generali.

„Da es der Branche weiterhin schwer fällt den natürlichen Bestandsabrieb zu kompensieren und einige Versicherer seit Jahren schrumpfen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie lange dieser Trend zu verkraften ist“, sagt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg.

Vollversicherung wächst zweites Jahr in Folge

Ende 2024 seien 8,7 Millionen Bürger vollversichert gewesen – 0,34 Prozent beziehungsweise 29.563 Versicherte mehr als im Vorjahr. „Das ist nicht sonderlich spektakulär und weit entfernt vom Wachstum zur Jahrtausendwende, aber es ist der zweite Zuwachs in Folge und der höchste seit dem Jahr 2011“, so Franke. Konkret konnten 14 der 30 Anbieter (Vigo und Ottonova wurden wegen fehlender Geschäftsberichte nicht berücksichtigt) der Analyse zufolge ihre Bestände ausbauen.

In absoluten Werten dominiert die Debeka das Feld mit einem Plus von 27.270 Kunden, gefolgt von Arag (19.987), Hansemerkur (13.172) und Barmenia (9.350). Die größten Bestandsverluste haben die DKV (-16.129), Continentale (-5.238), Bayerische Beamtenkranken (-4.192), Landeskrankenhilfe (-4.070) sowie Allianz (-4.060) zu verkraften.