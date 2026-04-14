Die Reformideen zur GKV betreffen auch die PKV stark. Der PKV-Verband reagierte auf den Kommissionsbericht zunächst knapp – jetzt legte er auf Anfrage nach. Eine Einordnung.

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat ein Ausgabenproblem – das ist Konsens. Am 30. März 2026 übergab die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte „FinanzKommission Gesundheit“ ihren ersten Bericht: 66 Empfehlungen mit einer Gesamtfinanzwirkung von 42,3 Milliarden Euro für 2027.

Nachfragen an den PKV-Verband

Die Vorschläge betreffen das gesamte System – naturgemäß auch die Private Krankenversicherung (PKV). Der Verband der Privaten Krankenversicherung als wichtigste Lobbyorganisation für diese Säule des dualen Systems antwortete auf den 483-seitigen Bericht zunächst nur mit einem Kurz-Statement.

DAS INVESTMENT Versicherungen hat deshalb nachgehakt und dem PKV-Verband einen Fragenkatalog zugeschickt – mit der Bitte um konkrete Positionierung. Insbesondere ging es dabei um die Frage, welche Vorschläge der Verband kritisch sieht von welchen die PKV profitieren würde. Ziel: Ein besseres Bild davon zu bekommen, wie stark die PKV tatsächlich von einer GKV-Reform betroffen wäre. Die Antworten liegen nun vor.

Keine pauschale Subvention der GKV-Beiträge

In seiner Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion macht der PKV-Verband vor allem deutlich, wo er die größten Risiken der Kommissionsvorschläge sieht. Eine Kernbotschaft dabei: „Die strukturellen Herausforderungen der GKV lassen sich (...) nicht lösen, indem man die Einnahmen erhöht, sie liegen auf der Ausgabenseite.“

Das zeige sich exemplarisch bei den Beiträgen für Bürgergeldbezieher, die der Bund zukünftig kostendeckend aus Steuermitteln finanzieren soll. Der Verband dazu: „Was zunächst nach einer gezielten Unterstützung klingt, darf aber nicht zu einer pauschalen Subvention der GKV-Beiträge werden. Versicherungsfremde Leistungen müssen für alle Versicherungssysteme aus Steuermitteln finanziert werden.“ Eine Subvention würde in den Systemwettbewerb um Beiträge und Leistungen eingreifen.

Zurückhaltung gegenüber höheren Steuern

Höhere Konsumsteuern auf Tabak, Alkohol und Zucker hält Verband isoliert eingeführt für wenig wirksam, solange keine Gesamtstrategie für Prävention dahintersteht – ohne eine solche seien sie „bloß eine Steuererhöhung, die Geringverdienende überproportional belastet“. Wer Prävention wirksam stärken wolle, müsse sie zudem besser in die Versorgung einbetten.

Zugleich weist der Verband darauf hin: Privatversicherte würden als ohnehin schon überproportional belastete Steuerzahler mitbelastet, ohne direkt von den GKV-Einnahmen zu profitieren. Die Forderung: „Wenn der Staat zusätzliche Steuereinnahmen erhebe, solle er sie nutzen, um etwa die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu senken.“

Warten auf Vorschläge für mehr Kapitaldeckung

Zum Thema einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzierung durch mehr Kapitaldeckung, wie sie die Kommission fordert, verweist der PKV-Verband in seiner Bewertung daraufhin, dass die Finanzkommission mit ihren Empfehlungen kurzfristige Wege zu einem stabilen Beitragssatz aufzeigt. Vorschläge für die Einführung kapitalgedeckter Elemente und langfristige, strukturelle Reformen fehlten allerdings noch. Die Kommission hat solche mit Verweis auf den zweiten Bericht bewusst zurückgestellt.

Für den PKV-Verband stößt das Umlageverfahren der GKV im demografischen Wandel an seine Grenzen. „Kapitaldeckung und mehr Eigenverantwortung sind ein Schlüssel, um das Versorgungsniveau und einen stabilen Beitragssatz zu sichern“ schreiben die Lobbyisten. Keine Lösung sei, den GKV-Beitragssatz durch höhere Steuerzuschüsse zu stabilisieren – das wäre nichts anderes als das Prinzip „linke Tasche, rechte Tasche“.

Welche Kommissionsvorschläge der PKV-Verband positiv bewertet

Positiv bewertet der PKV-Verband, dass die Kommission die Beitragsbemessungsgrenze nicht anheben will. „Diese Einschätzung ist nachvollziehbar“, heißt es in der Stellungnahme. Eine Anhebung würde Arbeitnehmer, Arbeitgeber sowie die öffentlichen Haushalte in Milliardenhöhe belasten.

Auch die Kommissionsempfehlung, Bereiche zu verändern, in denen GKV- und PKV-Versicherte Leistungen einheitlich vergütet bekommen – etwa bei den allgemeinen Krankenhauskosten und den Arzneimittelpreisen, begrüßt der Verband. Dazu zählt die Forderung, die Pflegepersonalkosten wieder in das DRG-System (Diagnosis Related Groups – verpflichtendes, leistungsorientiertes Vergütungssystem für stationäre Krankenhausleistungen in Deutschland, d. Red.) einzugliedern.

Zurückhaltung beim Thema Mitversicherung von Ehepartnern

Trotz dieser Punkte fällt auf, dass der PKV-Verband die Frage, von welchen Vorschlägen die eigene Säule im Krankenversicherungssystem profitieren würde, nicht konkret beantwortet. Das zeigt sich beim vielleicht politisch heißesten Thema des Kommissionsberichts: der möglichen Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehegatten und Lebenspartnern. Der Verband äußert sich hierzu ausweichend: Die Auswirkungen ließen sich „nur schwer abschätzen“. Er weist darauf hin, dass in der PKV seit jeher für jede versicherte Person ein eigener Beitrag geleistet werde – und dass der Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV allen Versicherten nütze.

Dabei ist klar, dass die Abschaffung der GKV-Familienversicherung für die PKV ein struktureller Vorteil wäre: Neu beitragspflichtige Ehegatten – vor allem nicht berufstätige – könnten in die PKV wechseln, sofern sie die Einkommensgrenze erfüllen. Kritiker sehen hierein einen massiven Wettbewerbsvorteil für die PKV.

So sagte Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bei einer Parlamentsdebatte, dass die Abschaffung der Mitversicherung auch Risiken berge, wenn beispielsweise gutverdienende Familien in die Private Krankenversicherung wechselten . Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds, ließ sich wie folgt zitieren: „Wenn die GKV ihren größten Vorteil für Familien verliert, treiben wir gutverdienende Versicherte regelrecht in die Arme der privaten Krankenversicherung.“

Keine Auswirkungen auf die Kalkulationsgrundlagen der PKV?

Ähnlich vage bleibt der Verband beim Blick auf die eigenen Kalkulationsgrundlagen. Die Frage, welche Kommissionsvorschläge die Alterungsrückstellungen oder den Übertragungswert in der PKV beeinflussen könnten, beantwortet der Verband so: „Die Empfehlungen sollen den Beitragssatz in der GKV stabilisieren und haben keine Auswirkungen auf die Kalkulationsgrundlagen der PKV“.

Das mag formal korrekt sein – greift aber zu kurz. Vorschläge zur gemeinsamen Vergütungsstruktur bei Krankenhauskosten oder Arzneimittelpreisen betreffen GKV und PKV gemeinsam.

Eine Einschätzung des Autors zur Stellungnahme

Der PKV-Verband in Rechtsform eines eingetragenen Vereins ist dafür bekannt, eine harte Interessenpolitik zu betreiben. Das zeigt sich auch im aktuellen Statement. Geschickt dabei ist, dass man reale Sachargumente mit Eigeninteressen verknüpft: Die Kritik am Umlagesystem ist demografisch begründet, die Skepsis gegenüber pauschalen Steuerzuschüssen ordnungspolitisch nachvollziehbar.

Zugleich könnte die PKV in der aktuellen Debatte zum stillen Gewinner werden – steigende KV-Beiträge und Leistungskürzungen stärken ihre Attraktivität für wechselwillige Gutverdiener. Dass der Verband darüber schweigt beziehungsweise ausweichend antwortet, ist verständlich, muss aber erwähnt werden. Wie stark die PKV tatsächlich betroffen sein wird, entscheidet sich jedoch nicht in Verbändestatements – sondern vermutlich im zweiten Bericht der Kommission.