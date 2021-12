Private Krankenversicherung Privatpatienten sind zufriedener mit dem Gesundheitssystem

Die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Gesundheitswesen hierzulande nimmt nach einem mehrjährigen Aufwärtstrend wieder ab. Das zeigt die aktuelle Ausgabe einer jährlich erscheinenden Studie. Demnach blicken die meisten Befragten mit Sorge in die Zukunft.

Die Mehrheit der Menschen hierzulande ist mit dem Gesundheitswesen insgesamt zwar zufrieden. Doch die Zufriedenheit mit den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken: Im Vergleich zum Vorjahr fiel sie um 7 Prozentpunkte auf 71 Prozent. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar unter mehr als 1.300 Personen ab 25 Jahren.

Der im Auftrag des Continentale Versicherungsverbundes erstellten Studie zufolge liegt die Zufriedenheit der bundesweit befragten Verbraucher mit dem Preis ihrer Krankenversicherung hingegen nahezu unverändert bei 70 Prozent. Privat Versicherte sind demnach insgesamt zufriedener: 82 Prozent schätzen die Leistung des Gesundheitssystems, 73 Prozent den Preis ihrer privaten Krankenversicherung.

Aufwärtstrend bricht ab

Seit 2001 ermittelt die Continentale-Studie jährlich die Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen in der Bevölkerung. In den vergangenen Jahren erfuhr die Zufriedenheit der GKV-Versicherten einen Aufwärtstrend. Seit 2011 stieg sie an oder blieb unverändert auf einem hohen Niveau. Einzige Ausnahme: 2016 fiel die Zufriedenheit mit dem Preis von 68 auf 60 Prozent.

Antworten auf die Frage:

Wie zufrieden sind Sie mit der Versorgung durch das Gesundheitswesen?

Grafik: Continentale Versicherungsverbund

Grund für den deutlichen Einschnitt waren nach Angaben der Studienautoren vermutlich die Zusatzbeiträge einiger Krankenkassen. Bis 2018 stieg die Zufriedenheit dann jedoch auf die Rekordhöhe aller seit Beginn der Befragung ermittelten Werte. Mit dem diesjährigen Sinken der Zufriedenheit mit der Leistung endet der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre.

Privatvorsorge erforderlich

Unverändert skeptisch sehen die gesetzlich Versicherten der Zukunft entgegen. 82 Prozent glauben, dass eine gute medizinische Versorgung über den GKV-Beitrag hinaus viel Geld kostet oder kosten wird. Um dem entgegenzuwirken, halten sich viele an die private Vorsorge: 77 Prozent sehen sie schon heute oder für die Zukunft als dringend erforderlich an.