Frankfurt, 2009. Aileen Haller sitzt in einem Büro am Main und erklärt etwas, für das es damals noch keinen Namen gibt: Direct Lending, also Unternehmenskredite, die nicht von Banken kommen, sondern von Fonds. Doch viele Mittelständler sind skeptisch. Warum sollte man sich Geld von jemandem leihen, den man nicht kennt? Von einer Firma aus Amerika, deren Logo man nie gesehen hat?

Die Investoren mussten damals überzeugt werden. Haller musste ihnen erklären, dass es „eine einfachere, direktere und flexiblere Finanzierungslösung für sie gibt – ohne Beteiligung einer Bank“. Das war eine neuartige, vielleicht sogar ungewöhnliche Idee.

„Die ersten Jahre waren definitiv zäh“, erinnert sich Haller heute. Sie arbeitet für Ares Management, einen der weltweit größten alternativen Vermögensverwalter – doch in Europa kannte das Unternehmen damals kaum jemand. Schlimmer noch: Den Markt, den sie aufbauen sollte, gab es praktisch nicht. Die Mittelstandsfinanzierung war Bankenland. Zu 100 Prozent.

Inzwischen kommen etwa 60 Prozent der Finanzierungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland, die von Private-Equity-Gesellschaften geführt werden, von Direct Lendern. Die Banken sind nicht verschwunden – aber sie haben Gesellschaft bekommen.

Hallers Geschichte ist mehr als die Karriere einer Einzelnen. Sie ist das Porträt einer tektonischen Verschiebung, die gerade erst beginnt, die Portfolios breiter Anlegerkreise zu erreichen. Private Markets – nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, Infrastrukturprojekte, Kredite – entwickeln sich vom Geheimtipp der Instis zum strategischen Baustein für alle Depots.

Aileen Haller: „In zehn Jahren sind wir viel, viel weiter als heute“ | Bildquelle: Nikita Kulikov / DAS INVESTMENT

50/30/20 statt 60/40

Der Mann, der diesen Wandel am lautesten propagiert, sitzt in New York. Larry Fink, Chef von Blackrock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, schreibt jedes Jahr einen Brief an Investoren. Die Botschaft seines jüngsten Schreibens lässt sich in drei Zahlen zusammenfassen: 50/30/20.

Finks neue Formel soll das klassische 60/40-Portfolio ablösen, jene seit Jahrzehnten gültige Mischung aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen, die Generationen von Anlegern Orientierung gab. Stattdessen schlägt er vor: 50 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen, 20 Prozent private Vermögenswerte – also Private Equity, Infrastruktur, Private Credit.

Seine Begründung ist so einfach wie radikal: Die globalen Kapitalmärkte haben sich verändert. Wer heute nur auf Aktien und Anleihen setzt, erreicht keine echte Diversifikation mehr.

50/30/20 statt 60/40 – ist das der neue Portfoliomix der Zukunft? | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Benjamin Fischer, der bei Blackrock in Deutschland das Geschäft mit Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern leitet, liefert die Zahlen hinter dieser These. „Von globalen Unternehmen mit einem Umsatz größer 100 Millionen US-Dollar sind nur 12 Prozent börsennotiert“, erklärt er. „88 Prozent der Unternehmen finden im Privatmarkt statt.“ Ein Großteil der Wirtschaftstätigkeit ereigne sich jenseits der Börsen – und diese Verschiebung habe sich in den letzten Jahren noch verstärkt.

Für Fischer war das Jahr 2022 der entscheidende Weckruf. „Es war fast egal, ob ich ein konservatives oder ein chancenorientiertes Portfolio hatte. Am Jahresende war ich zweistellig im Minus, weil die Aktien- und Anleihenmärkte parallel Verluste verzeichnet haben.“ Die Ursache sei klar: Der Aktienmarkt hänge stark an der Wirtschaftsleistung, der Anleihenmarkt am Zinsniveau. „Das heißt, ich habe zum Schluss nur zwei Faktoren, von denen mein Depot abhängig ist.“

Benjamin Fischer von Blackrock

Private Markets dagegen böten idiosynkratische Risiken – unternehmens- oder projektspezifische Faktoren, die weitgehend unkorreliert zu den öffentlichen Märkten verlaufen. „Aus dem Grund können Privatmarktanlagen geeignet sein, um ein Portfolio breiter zu diversifizieren.“

Finks These ist keine akademische Fingerübung. Blackrock hat seine Position mit milliardenschweren Übernahmen untermauert: Global Infrastructure Partners wurde gekauft, der Privatmarktdatenanbieter Preqin und HPS Investment Partners, ein führender Anbieter im Bereich Private Credit, folgten vor einigen Monaten. Fast 30 Milliarden US-Dollar wurden dafür ausgegeben. Zum Vergleich: iShares kostete 2009 etwa 13,5 Milliarden US-Dollar.

Blackrock hat also in den letzten 18 Monaten etwa das Doppelte in Private Markets investiert wie einst für den heutigen ETF-Marktführer. „Ich glaube, das zeigt, wie wichtig das Thema für uns und unsere Kunden ist und wie strategisch wir das Ganze jetzt auch verfolgen“, so Fischer.

Als die Banken sich zurückzogen

Der Aufstieg der Private Markets ist kein Zufall. Er ist vielmehr die Folge eines perfekten Sturms: Der Rückzug der Banken schuf das Angebotsvakuum, die jahrelange Nullzinspolitik erzeugte den Nachfragedruck. In diese Lücke stießen die Privatmärkte – nicht als Alternative, sondern als logische Konsequenz.

Das Fundament wurde in den Regulierungsausschüssen nach der Finanzkrise gelegt. Basel III zwang die Banken in ein enges Korsett. Höhere Eigenkapitalanforderungen machten die Vergabe langfristiger oder risikoreicherer Unternehmenskredite zunehmend unattraktiv. Gerhard Grüter, Geschäftsführer des Family Office Tropea Capital, bezeichnet die Basel-Regularien als den zentralen „Katalysator für das starke Wachstum von Private Credit“. Langfristige Kredite an mittelständische Unternehmen wurden für Banken schlicht unattraktiv, da sie zu viel teures Eigenkapital banden.

In die Lücke, die die Banken hinterließen, stießen neue Akteure. Direct Lender konnten schneller agieren, maßgeschneiderte Lösungen anbieten und auch große Summen bereitstellen – oft flexibler, als es eine traditionelle Bank vermochte.

Parallel dazu veränderte die Nullzinspolitik das Verhalten der Anleger fundamental. Wer mit Anleihen keine Rendite mehr erzielte, musste anderswo suchen. Private Markets boten ein attraktives Bündel an Eigenschaften: die sogenannte Illiquiditätsprämie – jener Mehrertrag, den Investoren dafür verlangen, dass sie ihr Kapital langfristig binden.

Die Assetklassen

Die verschiedenen Unterklassen spielen dabei ihre spezifischen Stärken aus. Private Credit gilt vielen als „Allwetter-Strategie“, wie Sven Gralla und David Hansen von der LBBW AM formulieren. Durch die variable Verzinsung, meist an Leitzinsen gekoppelt, gibt es einen natürlichen Inflationsschutz – ein Vorteil gegenüber festverzinslichen Anleihen.

Sebastian Venc von Muzinich bringt die Attraktivität auf den Punkt: „Man erzielt höhere Renditen bei einem Illiquiditätspremium von 3 bis 4 Prozent, gleichzeitig ist die Volatilität geringer als bei liquiden Anlagen.“ Der entscheidende Unterschied: Bei Private Debt gebe es kein tägliches Mark-to-Market. Die Struktur diszipliniere Anleger, volatile Phasen auszusitzen, anstatt nervös auf Kursschwankungen zu reagieren. Fonds lieferten über die vergangenen 20 Jahre durchschnittlich 9 Prozent Rendite – bei historisch niedrigen Ausfallraten von rund 1 Prozent.

Bildunterschrift

Matthias Erb von Stepstone, der seit über 20 Jahren institutionelle Investoren berät, beobachtet eine doppelte Rolle der Anlageklasse: „Es wird als beides eingesetzt“ – sowohl Stabilisator als auch Renditebringer. Mit heute rund 10 Prozent Yield und Spreads von 5 Prozent und mehr sei Senior Private Debt auf Relative-Value-Basis definitiv attraktiv – gerade angesichts der sehr engen Spreads im traditionellen Fixed-Income-Bereich.

Ähnlich stabil präsentieren sich Infrastruktur-Investitionen, die durch wiederkehrende, oft inflationsgeschützte Cashflows überzeugen. „Sie stehen nicht nur für stabile Erträge, sondern auch für gesellschaftliche Relevanz“, erklärt Christian Remke von Metzler Pension Management. Die Politik hat die Bedeutung privaten Kapitals erkannt: In Deutschland wurde im Sommer eine neue 5-Prozent-Infrastrukturquote für Versicherer und Pensionskassen eingeführt.

Doch lange galt Illiquidität als Achillesferse der Private Markets. Wer investierte, band sein Kapital für Jahre, oft für ein Jahrzehnt. Exit-Strategien waren rar, Flexibilität ein Fremdwort. Heute entschärft ein reifendes Ökosystem dieses Problem: der Sekundärmarkt.

Private Credit und Infrastruktur gewinnen an Bedeutung Alternative Investments machen durchschnittlich 42 Prozent der Family-Office-Portfolios aus, wie eine Umfrage von Blackrock unter 175 Family Offices weltweit zeigt. 32 Prozent planen eine Erhöhung ihrer Private-Credit-Allokation, 30 Prozent bei Infrastruktur. Drei Viertel der Befragten bewerten die Aussichten für Infrastruktur-Investments positiv. Sie schätzen stabile Cashflows, die Portfoliodiversifikation und die wahrgenommene Widerstandsfähigkeit der Anlageklasse. Die Studie zeigt auch: Family Offices werden bei der Managerauswahl selektiver und prüfen Gebührenstrukturen kritischer.

Das Sicherheitsventil

Was einst als Notlösung galt, ist heute ein boomender Sektor. Auf dem Sekundärmarkt können Anleger ihre Anteile an geschlossenen Fonds vor Laufzeitende verkaufen. Laut Daten von Jefferies erreichte das Transaktionsvolumen im Jahr 2024 ein Rekordhoch von 162 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über die Hälfte dieses Volumens entfiel auf Verkäufe von Fonds-Anteilseignern, was den dringenden Liquiditätsbedarf vieler Investoren unterstreicht. Evercore beziffert das jährliche Wachstum auf etwa 18 Prozent.

„Secondaries werden nicht länger als Notlösung betrachtet, sondern als gezieltes Instrument, um Portfolios flexibler, effizienter und renditeorientierter auszurichten“, sagt Edouard Boscher, Head of Private Equity bei Carmignac.

Diese Entwicklung stabilisiert das gesamte System. Die Möglichkeit, illiquide Anlagen bei Bedarf doch veräußern zu können, senkt die Hemmschwelle für ein Engagement. Der Sekundärmarkt fungiert als Sicherheitsventil – und als Beschleuniger. Genau diese Flexibilisierung ebnet nun auch den Weg für eine ganz neue Investorengruppe: Privatanleger.

Umfrage von Privatize | Bildquelle: Privatize

Eltif 2.0: Die Tore öffnen sich

Die wohl größte Revolution der Private Markets hat gerade erst begonnen: der Vorstoß zu Privatanlegern. Eine Anlageklasse, die lange den großen Institutionen und Vermögenden vorbehalten war, reißt ihre Mauern ein. Der entscheidende Katalysator kam aus Brüssel.

Der European Long-Term Investment Fund der zweiten Generation, kurz Eltif 2.0, verändert seit Anfang 2024 die Spielregeln. Die wichtigsten Neuerungen: Die Mindestanlagesumme von 10.000 Euro wurde abgeschafft, semi-liquide „Evergreen“-Strukturen sind nun einfacher möglich.

Die Wirkung ist spürbar. Laut einer Scope-Studie wuchs der europäische Eltif-Markt im Jahr 2024 um 38 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. In den ersten drei Quartalen 2025 kamen mindestens 82 neue Produkte auf den Markt – mehr als die 55 Neuauflagen des gesamten Vorjahres.

„Durch die Eltif-2.0-Regulierung bekommt die breite Masse der Investoren Zugang zu dieser Assetklasse“, analysiert Jesco Schwarz von Neuberger Berman. Er ist überzeugt: „Das wird ein Durchbruchsmoment wie der ETF vor 25 Jahren.“ Wenn man in ein Standardportfolio 10 bis 20 Prozent Private Markets beimische, werde das Portfolio spürbar in Bezug auf Volatilität und Rendite optimiert.

Blackrocks Benjamin Fischer teilt diese Vision, warnt aber vor Euphorie. „Den Vergleich zum ETF-Markt finde ich gut, weil nach der Einführung der ETFs vor 25 Jahren hierzulande auch erst mal viel Aufklärung betrieben werden musste“, sagt er. Doch bei Eltifs sei die Ausgangslage komplexer: „Zum einen wird sich das ganze Ökosystem rund um Abwicklung erst noch entwickeln. Zum anderen müssen Berater und Anleger die für sie neuen Anlageklassen und Produkte umfänglich verstehen. Das sind die beiden großen Bausteine, die erfüllt werden müssen, damit wir zu einer höheren Allokation in den Portfolios kommen.“

Wird es also wieder 25 Jahre dauern? Fischer glaubt, nicht. Drei Faktoren würden die Entwicklung beschleunigen: „Viele Menschen in Deutschland haben erkannt, dass sie für ihre Altersvorsorge etwas tun müssen. Und dass die Leistungen des Staats für einen auskömmlichen Ruhestand nicht ausreichen werden.“ Zweitens sei der Zugang zu Finanzbildung durch Internet und Social Media heute einfacher als früher. „Und der dritte Punkt ist Technologie. Der Zugang zum Kapitalmarkt ist heute einfacher, als das vor 25 Jahren der Fall war.“

Mit drei Klicks zum Millionär?

Wo etablierte Häuser mit Expertise und Track Record werben, drängen auch neue Akteure in den Markt. Robin Binder, Gründer der Plattform Nao aus Berlin, gehört zu den Pionieren einer anderen Schule. Sein Versprechen: Zugang zu institutionellen Strategien mit nur drei Klicks.

„Banken haben Private Markets traditionell als Premiumprodukt für ihre vermögendsten Kunden angeboten. Inklusive hoher Einstiegssummen, individueller Beratung und teuren Strukturen. Unsere DNA ist digital-first und skalierbar. Wir nutzen Technologie, um Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und so die Mindestanlagesummen massiv zu reduzieren“, sagt er.

Robin Binder: „Wir nutzen Technologie, um Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und so die Mindestanlagesummen massiv zu reduzieren“ | Bildquelle: Nao / DAS INVESTMENT

Plattformen wie seine ermöglichen Investments ab 1 Euro – eine Revolution für eine Anlageklasse, die lange Millionenbeträge voraussetzte. Auch der Neobroker Trade Republic trommelte medienwirksam mit Rapper Luciano für Investments in die Private Markets.

Andrea Vathje, Leiterin des Privatize Private Markets Institute, sieht in dieser Entwicklung eine grundlegende Verschiebung: „Für Banken, Sparkassen und Vermögensverwalter stellt sich fortan nicht mehr die Frage, ob sie ihren Kunden Zugang zu Private Markets ermöglichen, sondern wie.“ Der exklusive Zugang sei kein Wettbewerbsvorteil mehr. Entscheidend seien künftig die Qualität in der Aufklärung, die gezielte Auswahl von Assetklassen und die sinnvolle Einbettung in die Portfoliostruktur. „Entscheidend ist die Balance zwischen liquiden und illiquiden Anlagen.“

Dieser radikale Fokus auf einfachen Zugang ruft jedoch Skeptiker auf den Plan. Thomas Buckard, Gründer des Vermögensverwalters MPF, zeigte sich „fassungslos“ angesichts von Werbeversprechen einiger Neobroker wie „12 Prozent Rendite, ohne Kosten!“. Seine Sorge: Wenn unzureichend aufgeklärte Anleger bei der nächsten Krise Verluste erleiden, könnte die gesamte Anlageklasse in Verruf geraten.

„Demokratisierung ist nicht mein Lieblingsbegriff“, sagt J.P.-Morgan-Manager Brandon Robinson | Bildquelle: Nikita Kulikov / DAS INVESTMENT

Eine didaktische Revolution

Die etablierten Häuser reagieren mit einer Doppelstrategie aus Kooperation und Aufklärung. Die Privatbank Berenberg hat ihre Zusammenarbeit mit Blackrock erweitert, um ihren Kunden Zugang zu zwei neuen Eltifs zu bieten. „Private Markets spielen eine immer größere Rolle bei der effizienten Vermögensallokation“, sagt Susette Mantzel von Berenberg.

Gleichzeitig herrscht branchenweit Konsens: Bildung ist der Schlüssel. „Bildung ist ein kritischer Bestandteil, wenn man in Private Markets investiert“, bekräftigt Brandon Robinson von J.P. Morgan Asset Management. Sein Haus hat etwa einen „Guide to Alternatives“ veröffentlicht und produziert Materialien in lokalen Sprachen, um sicherzustellen, dass Berater das Konzept verstehen.

Doch Robinson wehrt sich gegen einen Begriff, der in der Branche omnipräsent ist: „Demokratisierung ist zugegebenermaßen nicht mein Lieblingsbegriff“, sagt er. Der entscheidende Punkt: Kunden müssten verstehen, dass dies kein Bereich sei, wo sie ihr Geld innerhalb eines Tages, in sechs Monaten oder einem Jahr zurückbekommen könnten. „Das muss immer klar kommuniziert werden.“

Dass diese Aufklärung nicht optional, sondern existenziell ist, zeigt eine Scope-Studie: Der Eltif ist in Deutschland ein „Push-“ und kein „Pull-Produkt“. Kunden fragen nicht danach – Berater müssen aktiv werden. Klaus Kramer, Leiter des Bereichs Private Banking bei der Berliner Sparkasse, bestätigt: „Kein Kunde fragt explizit nach einem Eltif. Es ist die Aufgabe einer guten Vermögensberatung, passende Kundenportfolios zu gestalten.“

Erwan Paugam: "Der Berater hilft und führt den Investor in die richtige Richtung.“ | Bildquelle: Nikita Kulikov / DAS INVESTMENT

Genau deshalb setzt Erwan Paugam von Ardian bewusst auf den Weg über professionelle Vermittler: „Das ist kein Umweg, sondern der strategische Weg“, betont er. „Ich schätze die Beziehung zwischen Berater und Investor sehr. Der Berater hilft und führt den Investor in die richtige Richtung.“

Die Branche hat verstanden: Demokratisierung bedeutet Zugang – aber nicht Vereinfachung um jeden Preis. Die eigentliche Revolution ist keine technologische. Sondern eine didaktische.

Frage der Disziplin

Während die Branche über Privatanleger diskutiert, haben Versicherungen längst Fakten geschaffen. Sie gehören zu den erfahrensten Investoren in Private Markets. Für sie ist die Anlageklasse ein Kernbestandteil der Strategie. Laut dem Blackrock Global Insurance Report 2025 wollen 30 Prozent der befragten Versicherer ihre Allokationen in diesem Bereich weiter erhöhen.

„Wir erleben eine beschleunigte Transformation, insbesondere bei Lebensversicherern, hin zu langfristigem privatem Kapitaleinsatz, speziell in Bereichen wie Private Credit und Infrastruktur“, sagt Charles Hatami, Globaler Leiter der Gruppe für Finanz- und strategische Investoren bei Blackrock.

Ihre disziplinierte Vorgehensweise dient als Vorbild. Versicherungen müssen über Jahrzehnte Verbindlichkeiten decken. Sie benötigen stabile, oft inflationsgeschützte Cashflows. Private Markets liefern genau das – und erfüllen zugleich regulatorische Anforderungen an Diversifikation und Risikomanagement.

Family Offices, die Vermögen großer Unternehmerfamilien verwalten, sind ebenfalls seit Langem in Privatmärkten aktiv. Doch ihre Prioritäten verschieben sich. Andreas Mittler von Invesco beobachtet einen klaren Trend: „Im Augenblick gibt es weniger Transaktionen in Private Equity, die Investoren aus dem Private-Equity-Portfolio bekommen keine Rückflüsse mehr. Viele, gerade im Family-Office-Bereich, brauchen aber ihre regelmäßigen Einkünfte. Das bietet Private Credit perfekt.“

Die laufenden Zinszahlungen aus Private-Debt-Fonds sind für viele attraktiver geworden als die Hoffnung auf hohe, aber unregelmäßige Gewinne aus Private-Equity-Verkäufen. Diese Verschiebung spiegelt eine Reifung der Anlageklasse wider: weg von reiner Renditejagd, hin zu strategischer Portfoliokonstruktion.

Sorgfalt vor Schnelligkeit

Thomas Buckard von MPF steht exemplarisch für die vorsichtige Annäherung professioneller Vermögensverwalter. Ein Jahr dauerte allein der Prozess, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären und die Zustimmung der Kunden einzuholen. Nur 55 Prozent stimmten einer Beimischung von Private Markets überhaupt zu. Nun folgt der Auswahlprozess.

Thomas Buckaurd auf dem Privatize Private Markets Summit 2025 | Bildquelle: Nikita Kulikov / DAS INVESTMENT

Für ihn ist klar: „Der Partner ist bei Private Markets fast noch wichtiger als das Vehikel.“ Die Auswahl des richtigen Managers, die Prüfung des Track Records, die Bewertung der Organisations-Strukturen – all das erfordert Zeit und Expertise. Buckards Ansatz steht für eine Branche, die zwischen Innovationsdruck und Sorgfaltspflicht navigiert.

Die Liquiditätsfrage

Eine zentrale Debatte der Branche kristallisiert sich an der Frage nach der idealen Fondsstruktur. Auf der einen Seite stehen Befürworter geschlossener Fonds mit fester Laufzeit. „Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Man kann nicht die Rendite- und Diversifikationsvorteile von Private Equity einbuchen, ohne die Illiquidität oder Langfristigkeit mitzunehmen“, sagt Nico Auel von Munich Private Equity. „Das sind zwei Seiten derselben Medaille.“ Er setze weiter auf geschlossene Fonds.

Auf der anderen Seite hat sich mit Evergreen-Strukturen ein neues Modell etabliert, das gerade für Privatanleger attraktiv erscheint. Die funktionieren grundlegend anders als die klassischen Private-Markets-Vehikel mit fester Laufzeit. Patrick Sobotta von Natixis Investment Managers erklärt die Mechanik wie folgt: „Anleger profitieren von einer laufenden Diversifikation über verschiedene Vintages hinweg, ohne auf die typischen langen Kapitalbindungsfristen eines klassischen Closed-End-Funds angewiesen zu sein.“ Sein Kollege Michael Jäger ergänzt konkrete Zahlen: Die Renditeerwartungen für breit diversifizierte Multi-Asset-Ansätze lägen bei rund 10 Prozent pro Jahr nach Kosten.

Doch genau hier beginnt die Kontroverse. Raluca Jochmann von Allianz Global Investors navigiert bewusst zwischen diesen Polen. Ihr Haus gehört, wie sie sagt, „nicht zu den aggressivsten Anbietern, was Liquiditätsoptionen angeht.“ Die Rückgabeoptionen existieren – aber mit klaren Grenzen. Etwa 5 Prozent des Gesamtvolumens pro Quartal hält sie für vertretbar.

Raluca Jochmann von AGI: „Wir zaubern nicht – und das können andere auch nicht“ | Bildquelle: Nikita Kulikov / DAS INVESTMENT

Was passiert bei Panik? „Dann schließen diese Fonds ihre Gates. Das ist auch ein Schutz für die Anleger, die drinbleiben.“ Für Jochmann sind solche Schutzmechanismen nicht verhandelbar: „Diese Regeln sind absolut notwendig. Was nicht genug betont wird: Sie sind sinnvoll und unverzichtbar. Es geht nicht ohne.“ Ihre Philosophie lautet: „Wir wollen nicht suggerieren, dass etwas liquider ist, als es tatsächlich ist. Je laxer die Bedingungen, desto früher werden Gates geschlossen. Daher ist uns das Risikomanagement so wichtig.“

Jan Voss, der als Family Officer bei Cape May vermögende Unternehmerfamilien berät, formuliert seine Skepsis noch direkter: „Semi-liquide ist ein gefährlicher Begriff. Leute denken: Toll, ich kriege die höheren Renditen und komme dennoch schnell wieder raus.“ Das funktioniere in Krisenzeiten nicht, wenn Manager das Gating aktivieren und Anleger plötzlich feststecken.

Was ihn noch mehr umtreibt: die Kosten. „Wenn ich mir die Gesamtgebührenbelastung anschaue – manchmal 3 Prozent vor Carry – muss man sich fragen: Kommt da noch Überrendite gegenüber dem Aktienmarkt raus?“ Diese Frage, betont er, sollte sich nicht nur der Kleinanleger stellen, „sondern auch jemand mit 100 Millionen“.

Die Debatte offenbart einen Zielkonflikt: Wer die Renditen illiquider Anlagen will, muss auch deren Unverfügbarkeit akzeptieren. Evergreen-Strukturen versprechen, diesen Widerspruch zumindest abzumildern – doch in Stresssituationen zeigt sich, ob dieses Versprechen hält.

Die nächste Welle

Die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Die nächste technologische Revolution könnte die Tokenisierung sein, wie Larry Fink prognostiziert. Die Umwandlung realer Vermögenswerte in digitale Token, die auf einer Blockchain gehandelt werden, hat das Potenzial, die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Märkten weiter aufzuweichen.

„Jede Aktie, jede Anleihe, jeder Fonds – jeder Vermögenswert – kann tokenisiert werden“, schreibt Fink in seinem Brief an die Aktionäre. Die potenziellen Vorteile sind revolutionär: Handel rund um die Uhr, Abwicklung von Transaktionen in Sekunden, Bruchteilseigentum an bisher unzugänglichen Vermögenswerten.

Gleichzeitig suchen die Vordenker der Branche bereits nach der nächsten Innovation. „Was wird die nächste Innovation sein, um den Zugang zu Private Markets zu erweitern?“, fragt sich Erwan Paugam von Ardian. Die Evergreen-Welle sei mittlerweile „Business as usual“. Er selbst sei noch auf der Suche nach der Antwort. Und verbringt deshalb mehr Zeit im Flugzeug als zu Hause. „Die Antwort findet man nicht unter der Dusche, sondern nur im Gespräch mit Kunden und Partnern. Und ich bin sicher: Die nächste große Innovation wartet schon irgendwo da draußen.“

Märkte für die Massen

Am Ende geht es bei diesem Wandel um mehr als Rendite. Es geht um die Frage, wem Kapitalmärkte dienen. Larry Fink formuliert es so: „Der Kapitalismus funktioniert, aber nicht für genug Menschen.“ Die Öffnung der Private Markets, so die Hoffnung ihrer Befürworter, ist ein Schritt, dies zu ändern – indem mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, an den langfristigen Wertschöpfungsprozessen der Realwirtschaft zu partizipieren.

Die Zahlen sprechen für sich. Das McKinsey Global Private Markets Review 2025 dokumentiert die Dynamik: Nach zwei Jahren des Rückgangs erholte sich das globale Dealmaking im Private-Equity-Sektor im Jahr 2024 wieder und erreichte ein Volumen von 2 Billionen US-Dollar. In Europa wächst der Eltif-Markt mit beeindruckender Geschwindigkeit. Die größten Märkte sind Frankreich mit 7,5 Milliarden Euro, Italien mit 3,5 Milliarden Euro und Deutschland mit 2,8 Milliarden Euro. Das investierte Kapital verteilt sich relativ gleichmäßig auf Private Debt (32,6 Prozent), Infrastruktur (26,5 Prozent) und Private Equity (26,2 Prozent).

Doch die Zahlen erzählen nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte handelt von den Menschen, die diese Zahlen erschaffen. Von Visionären wie Larry Fink, die die Regeln für eine ganze Generation neu schreiben. Von Pionieren wie Robin Binder, die einen Markt für weitere Zielgruppen öffnen. Von Investoren wie Thomas Buckard, die dafür sorgen, dass der Enthusiasmus nicht in Euphorie umschlägt.

Sie alle gestalten die neue Ordnung des Kapitals. Eine Ordnung, in der die Grenzen zwischen öffentlich und privat, zwischen institutionell und Retail, zwischen illiquide und liquide verschwimmen. Eine Ordnung, die verspricht, demokratischer zu sein als die alte – aber auch komplexer und riskanter.

Ob dieses Versprechen eingelöst wird, hängt davon ab, wie verantwortungsvoll die Branche mit ihrer neuen Macht umgeht. Die Illiquidität mag durch Sekundärmärkte und Evergreen-Strukturen reduziert werden, verschwinden wird sie nie. Die Kosten mögen durch Wettbewerb sinken, aber komplexe Strukturen werden immer teurer sein als ein ETF. Und die Bewertungen mögen durch Ratings transparenter werden, aber die Informationsasymmetrie zwischen institutionellem Investor und Privatanleger bleibt.

Als Aileen Haller 2009 bei Ares in Frankfurt anfing, schien die Vorstellung, dass private Kredite eines Tages zu einer tragenden Säule der Mittelstandsfinanzierung in Europa werden könnten, noch sehr ambitioniert.

Wenn man sie heute fragt, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich von damals geben würde, lacht sie und sagt einen Satz, der die gesamte Transformation der letzten 15 Jahre auf den Punkt bringt: „Don’t worry, this is going to be a big market!“