Vanguard , Blackstone und Wellington haben am 22. Juli zwei Fonds gestartet, die Privatanlegern den Zugang zu Private Markets erleichtern sollen. Der WVB All Markets Fund mischt öffentliche und private Anlagen, der WVB Blackstone All Privates Fund setzt allein auf Privatmärkte: Private Equity , Private Credit , Infrastruktur und Immobilien . Aufgelegt werden beide von Wellington, Vanguard steuert Anleihe- und Indexstrategien bei, Blackstone die Privatmarkt-Plattform. Vertrieben werden die Fonds zunächst nur an vermögende Kunden von Merrill und der Bank of America Private Bank.

Vanguard ist für Indexfonds zu Gebühren von rund 0,1 Prozent bekannt; die beiden neuen Fonds kosten je nach Anteilsklasse zwischen 1,14 und 2,28 Prozent im Jahr. Blackstone-Präsident Jon Gray nannte als Argument für die Produkte den Zugang zu „Premium-Renditen, geringeren Schwankungen und Diversifikation.“

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Branchenbeobachter ordnen den Start in einen größeren Trend ein. Das auf Interval Funds spezialisierte Analysehaus XA Investments erwartet, dass der Vorstoß den noch jungen Markt für kombinierte öffentlich-private Fonds beschleunigt. Ähnliche Produkte etwa von Capital Group und KKR kamen 2025 auf den Markt, weitere sind bei der Börsenaufsicht SEC angemeldet. In Europa erfüllt der Eltif eine vergleichbare Funktion.

Der gleiche Gedanke, ein anderer Bauplan

Im Kern verfolgen beide Konstruktionen dieselbe Idee. Ein halb-liquider Mantel verpackt illiquide Privatmärkte für ein breites Publikum: niedrige Mindestsummen, regelmäßige Rückgabefenster, keine Kapitalabrufe, vereinfachte Steuermeldung. Anleger geben einen Teil der Handelbarkeit auf und erhalten dafür Zugang zu Anlageklassen, die ihnen sonst verschlossen bleiben.

Die WVB-Fonds sind sogenannte Interval Funds, eine US-Struktur, die es seit 1993 gibt und die bei der SEC registriert ist. In Europa übernimmt diese Rolle der Eltif, der europäische Long-Term Investment Fund. Die Wege zum selben Ziel unterscheiden sich an mehreren Stellen.

Mandat und Anlagevorgaben

Ein Unterschied betrifft den Zweck. Der europäische Fonds gehört zur Kapitalmarktunion und soll Kapital in die Realwirtschaft lenken – in Infrastruktur, Mittelstand und langfristige Projekte. Die Verordnung schreibt dafür eine Quote vor: Seit der Reform Eltif 2.0, die seit Januar 2024 gilt, muss das Vehikel mindestens 55 Prozent seines Vermögens in zulässige Langfrist-Anlagen investieren; zuvor waren es 70 Prozent.

Das amerikanische Pendant kennt keine solche thematische Vorgabe. Es ist ein Fondsmantel, dessen Inhalt allein die Anlagestrategie bestimmt. In Europa gibt der Gesetzgeber also einen Teil des Anlageziels vor, in den USA regelt er vor allem die Liquiditätsmechanik.

Liquidität und Rückgabe

Diese Mechanik ist bei den US-Fonds gesetzlich festgelegt. Nach dem amerikanischen Investmentgesetz von 1940 müssen sie einen Teil ihres Vermögens liquide halten, um Rückkäufe zu bedienen; die Rückkaufangebote sind verpflichtend und erfolgen in festen Abständen. Bei den beiden WVB-Produkten kauft der Anbieter je Quartal höchstens 10 Prozent (All Markets) beziehungsweise 3 Prozent (All Privates) der Anteile zurück. Übersteigen die Rückgabewünsche diese Grenze, wird gedeckelt.

In Europa regeln technische Standards der EU-Wertpapieraufsicht Esma die Rückgabe – etwa Kündigungsfristen, Mindesthaltedauern und maximale Rückgabequoten –, den weiteren Rahmen gestaltet der Anbieter. Für an Privatanleger vertriebene Fonds dieser Art ist die Aufnahme von Fremdkapital auf 50 Prozent des Nettovermögens begrenzt. Der europäische Mantel lässt dem Anbieter damit mehr Gestaltungsspielraum, das US-Vehikel folgt einem engeren gesetzlichen Rahmen.

Zwei weitere Punkte unterscheiden die Vehikel. Der Eltif verfügt über einen EU-Pass und lässt sich grenzüberschreitend vertreiben; das amerikanische Produkt bleibt auf den Heimatmarkt beschränkt. Beim Alter kehrt sich das Verhältnis um: Die europäische Struktur gibt es in ihrer heutigen Form erst seit gut anderthalb Jahren, während der US-Fondstyp auf mehr als drei Jahrzehnte zurückblickt.

Der europäische Markt wächst schnell

In Europa liegt nach Daten des Analysehauses Scope ein Rekordjahr hinter dem Segment. 113 neue Fonds kamen 2025 hinzu, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Europaweit sind damit 268 dieser Produkte von 129 Anbietern registriert. Das Marktvolumen stieg um 55 Prozent auf 34 Milliarden Euro, ein Plus von rund 12 Milliarden Euro. Auf neu platziertes Kapital entfielen davon 10,5 Milliarden Euro, weitere 1,5 Milliarden Euro stammten aus Fonds, die in eine Eltif-Hülle überführt wurden.

Als Auflegungsort dominiert Luxemburg mit 151 Fonds und rund 65 Prozent des Volumens. Nach Investorenmärkten liegt Frankreich vorn: 38 Prozent des 2025 platzierten Volumens entfielen dorthin, auf Deutschland 15 Prozent. Für Privatanleger zugänglich sind nach Scope-Angaben drei von vier Fonds. Etwa ein Viertel des Volumens lässt sich klar Privatanlegern zuordnen. Wichtigster Vertriebsweg bleiben Retailbanken und die Beratung. Wie stark der Absatz daran hängt, zeigt ein Beispiel aus der Scope-Studie: Ein Multi-Asset-Eltif der Deutschen Bank sammelte binnen weniger Monate 500 Millionen Euro ein, nachdem das Haus rund 2.000 Berater in 39 Veranstaltungen geschult hatte.

Junge Anbieter, ähnliche Kosten

Ein großer Teil des Marktes ist jung. Ende 2022 gab es 77 solcher Fonds, Ende 2025 bereits 268. Allein 2025 traten 56 Gesellschaften erstmals mit einem eigenen Produkt an. Belastbare Mehrjahres-Historien sind entsprechend selten. Scope wies im März 2026 darauf hin, dass unerfahrene Anbieter dem Ruf des gesamten Segments schaden könnten.

Bei den Kosten liegen die Vehikel nicht weit auseinander. Nach der Scope-Auswertung ruft die jeweils teuerste Anteilsklasse eines europäischen Fonds im Schnitt 1,80 Prozent im Jahr auf, die Spanne reicht von 0,40 bis 3,50 Prozent. Auf Private Equity fokussierte Produkte sind mit durchschnittlich 2,08 Prozent am teuersten. Hinzu kommen häufig Erfolgsgebühren von 10 bis 25 Prozent oberhalb einer Zielrendite sowie Ausgabeaufschläge von meist 2 bis 3 Prozent, im Segment für vermögende Kunden bis zu 5 Prozent. Die Gebühren der beiden US-Fonds von 1,14 bis 2,28 Prozent bewegen sich damit in einem vergleichbaren Rahmen.

Offene Frage Liquidität

Bleibt die Frage, wie sich die halb-liquiden Strukturen in einem Marktabschwung verhalten. In den USA zogen in diesem Jahr Anleger Kapital aus einzelnen Private-Credit-Fonds für Privatkunden ab, woraufhin Anbieter Rücknahmen begrenzten. Auch der europäische Markt hat einen ersten Fall gesehen: Der Fonds Greenman Open aktivierte im Dezember 2025 seinen Gating-Mechanismus, um Auszahlungen an Anleger steuern zu können.

Scope nennt das sogenannte Fristentransformationsrisiko – illiquide Vermögenswerte auf der einen, regelmäßige Rückgabewünsche der Anleger auf der anderen Seite – als eine der größten Herausforderungen für das weitere Wachstum. Von 265 ausgewerteten Produkten sind 128 geschlossene Fonds mit fester Laufzeit, 77 als unbefristete Evergreen-Fonds angelegt – der Trend geht zu offenen Strukturen.