Wie sich Vanguards neuer US-Private-Markets-Fonds vom Eltif unterscheidet
Vanguard, Blackstone und Wellington haben am 22. Juli zwei Fonds gestartet, die Privatanlegern den Zugang zu Private Markets erleichtern sollen. Der WVB All Markets Fund mischt öffentliche und private Anlagen, der WVB Blackstone All Privates Fund setzt allein auf Privatmärkte: Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. Aufgelegt werden beide von Wellington, Vanguard steuert Anleihe- und Indexstrategien bei, Blackstone die Privatmarkt-Plattform. Vertrieben werden die Fonds zunächst nur an vermögende Kunden von Merrill und der Bank of America Private Bank.