Altersvorsorge in Deutschland Diese 61 Privatrenten von Serviceversicherern sind „exzellent“

„Die private Rentenversicherung ist ein Dauerläufer am deutschen Markt“, steht für Michael Hauer fest. Der Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) bezieht sich dabei auf Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Demnach überschritt das Beitragsvolumen der Privatrenten hierzulande 2021 zum dritten Mal in Folge die Grenze von 100 Millionen Euro.

Michael Hauer © IVFP

Das IVFP untersucht bereits seit mehr als 13 Jahren die Angebote der Versicherer. Für die Zukunft erkennen die Branchenbeobachter aufgrund aktuell und auch mittelfristig weiter hohen Inflationsrate einen Trend zu fondsgebundenen Produkten. So lag 2013 der Anteil kapitalmarktorientierter Angebote zur privaten Altersvorsorge noch bei knapp 55 Prozent. Zum Vergleich: Zehn Jahre später sind es knapp 70 Prozent.

„Die private Rentenversicherung zählt weiterhin zu den Garanten in der Altersvorsorge, was sicherlich auch an ihrer Anpassungsfähigkeit liegt“, kommentiert Hauer. „Die Versicherer haben Lösungen gefunden, den Bedürfnissen ihrer Kunden in puncto Kapitalanlage zu entsprechen,“ so Hauer weiter. Welche Produkte im direkten Vergleich mit der Konkurrenz besonders gut abschneiden, zeigt das Privatrenten-Rating 2023.

Bei der 13. Auflage der Studie hat das IVFP in diesem Jahr 139 Tarife von 47 Anbietern auf bis zu 100 Kriterien hin untersucht. Sie kommen aus den sechs Produktkategorien Klassik, Klassik Plus, Indexpolicen, Fondspolicen mit und ohne Garantien sowie Comfort. Ihr jeweiliges Gesamtergebnis berechnet sich aus den Punkten in den vier Teilbereichen Unternehmensqualität (Gewichtung 35 Prozent), Rendite (30), Flexibilität (25) sowie Transparenz und Service (10).