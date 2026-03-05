In den Neugeschäfts-Ranglisten der Vema-Makler für private Rentenversicherungen schneidet die Allianz am besten ab. Doch die qualitative Bewertung fällt weit schlechter aus.

Meistgenutzte Anbieter im Neugeschäft Das sind die Favoriten der Vema-Makler in der privaten Rentenversicherung

Private Rentenverträge, die 3. Schicht der Altersvorsorge, umfassen alle Vorsorgeverträge, für die es in der Ansparphase keine staatliche Förderung gibt.

Die Maklergenossenschaft Vema hat ihre fast 5.000 Partnerbetriebe in einer Umfrage nach deren favorisierten Anbietern im Bereich der privaten Rentenversicherungen gefragt. Gemeint sind damit die drei im Neugeschäft meistgenutzten Anbieter. Mit dieser Begrenzung möchte der Maklerverbund nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Zwei voneinander zu trennend Bewertungen

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderen der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten zuvorderst um die Quantität, weil Makler die von ihnen bevorzugt vermittelten Gesellschaften nennen. Erst im zweiten Teil der Umfrage werden Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit der jeweils drei am wichtigsten eingeordneten Versicherungsgesellschaften der Vema-Partner für das Neugeschäft nach Schulnoten von ihnen bewertet.

Zu erwarten wäre, dass die Anbieter mit den höchsten Marktanteilen auch qualitativ hoch bewertet werden. Das ist bei den Vema-Umfragen aber häufig nicht der Fall – ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Die untersuchten Produktkategorien

Betracht wurden vier verschiedene Produktkonzepte der sogenannten dritten Schicht. Sie unterscheiden sich primär in der Sicherheitsstruktur (Garantien) und den Renditechancen durch die Art der Kapitalanlage:

Klassik: Höchste Sicherheit durch einen garantierten Rechnungszins auf den Sparanteil und eine garantierte Mindestrente. Das Kapital fließt überwiegend in das sichere

Fondsgebunden ohne Garantie: Maximale Renditechancen, da die Beiträge direkt in Investmentfonds (zum Beispiel ETFs) fließen. Es gibt keine Beitragsgarantie; das Marktrisiko liegt voll beim Kunden.

Fondsgebunden mit Garantie: Ein Hybridmodell. Ein Teil der Beiträge sichert eine Mindestleistung (zum Beispiel Beitragsgarantie) ab, während der Rest in Fonds investiert wird, um Renditechancen zu nutzen.

Indexpolicen: Die Sicherheit ähnelt der Klassik (oft Beitragserhalt garantiert), aber die Überschüsse werden nicht verzinst, sondern zur Partizipation an der Wertentwicklung eines Aktienindex (zum Beispiel MSCI World oder DAX) genutzt.

Die Ergebnisse

Auffällig ist zunächst die sehr unterschiedliche Anzahl an Nennungen im Vergleich der Produktkonzepte. Das sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass Produkte wie Indexpolicen traditionell bei Maklerin einen schweren Stand haben und das Angebot hier zudem insgesamt zurückgeht. So kommen bei der aktuellen Umfrage nur 129 Nennungen zustande, bei Fondspolicen ohne Garantien sind es 601.

Es dominiert Marktführer Allianz, der stets den Nennungen im Neugeschäft unter den Besten vertreten ist. Die Alte Leipziger erreicht dreimal eine Bewertung auf dem Podium. Das sind die Top 3 der Nennungen in den vier Produktkategorien.

Abweichende Ergebnisse bei Qualitätsbeurteilung

Bei der qualitativen Bewertung sieht das Bild vollkommen anders aus. So erhält zum Beispiel die WWK bei den Fondspolicen mit Garantien die mit Abstand beste Durchschnittsbewertung von 1,55. Vor allem im Bereich Produktqualität liegt das Unternehmen mit Abstand vor den Mitbewerbern. Dennoch reicht es nur zu 14 Nennungen und Platz 10 im Ranking. Gegensätzlich ist hier die Bewertung der Allianz, die im Ranking oben steht, aber eine vergleichsweise schlechte Durchschnittsbewertung von 1,93 erhält. Vor allem die Erreichbarkeit liegt im Anbietervergleich hinten.

Auffällig ist auch noch der Spitzenwert der Continentale (nur auf Platz 7) bei den Fondsprodukten ohne Garantien von 1,45. Für die Dortmunder gibt es von den Vema-Maklern in allen abgefragten Bereichen Bestnoten. Auch hier fällt die Allianz (1,91) in Relation zur hohen Zahl der Nennungen ab.

Nachfolgend ein Überblick über alle Ergebnisse:

Klassisch/Klassiknah

Fondsgebunden mit Garantie

Fondsgebunden ohne Garantie

