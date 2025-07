Lohnt es sich, eine Wohnung zu kaufen, um sie zu vermieten? Für viele private Vermieter geht das nicht auf, zeigt eine Befragung des Eigentümerverbands Haus & Grund Deutschland unter mehr als 9.000 Verbandsmitgliedern. Demnach verdienen viele Vermieter mit ihren Immobilien kein Geld oder wirtschaften sogar mit Verlust.

Knapp ein Drittel der Befragten (31,8 Prozent) gibt an, dass ihre Mieteinnahmen gerade die Kosten decken. Verlust machen 13 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte erzielt einen Überschuss. Insgesamt kommen zwei Drittel der Befragten auf weniger als 30.000 Euro Mieteinnahmen pro Jahr – vor Abzug von Steuern und Ausgaben für Instandhaltung oder Finanzierung.

Kleine Vermieter dominieren den Markt

Die Erhebung belegt, dass der deutsche Mietmarkt vor allem von Kleinvermietern geprägt ist. Ein Viertel vermietet der Umfrage zufolge ein bis zwei Einheiten, bei 30 Prozent sind es drei bis fünf. Auf mehr als zehn Einheiten kommen 23 Prozent der befragen Vermieter.

Der Blick auf die Altersstruktur zeigt, dass sich die Mehrheit der Privatvermieter bereits im Rentenalter oder kurz davor befindet. So sind knapp 60 Prozent der Befragten zwischen 60 und 79 Jahre alt, weitere 8 Prozent sogar über 80. Jüngere Vermieter unter 40 Jahren machen nur 4,4 Prozent aus. Fast 44 Prozent sind bereits Rentner oder Pensionäre.

Mieteinnahmen machen meist nur ein Teil des Einkommens aus

Insgesamt machen die Mieteinnahmen bei einem großen Teil der Privatvermieter nur einen Teil des Einkommens aus. Für mehr als Dreiviertel sind sie entweder vernachlässigbar (12,4 Prozent), gering (26,8 Prozent) oder moderat (38,4 Prozent). Nur 16,6 Prozent geben an, dass die Mieteinnahmen den Hauptanteil ihres Einkommens ausmachen.

Bei Mieterhöhungen würden private Vermieter – entgegen der weit verbreiteten Meinung – zurückhaltend agieren, heißt es von Haus & Grund. Mehr als 60 Prozent geben an, über längere Zeiträume auf Erhöhungen zu verzichten oder die Miete alle drei bis fünf Jahre nur moderat anzupassen. Nur jeder zehnte Vermieter orientiert sich regelmäßig an der Marktentwicklung.

Trotz des politischen Drucks hin zur Klimaneutralität sehen viele Vermieter große Hürden für Investitionen. Knapp 65 Prozent nennen fehlende Rentabilität als Haupthindernis, 35 Prozent verweisen auf komplizierte mietrechtliche Anforderungen.

Forderung nach differenzierter Politik für Kleinvermieter

Die Befragung mache deutlich, dass private Vermieter verantwortungsvoll handeln, aus eigener Tasche investieren und damit bezahlbaren Wohnraum sichern, so Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke. Die Politik müsse daher Privatvermieter mietrechtlich anders behandeln als große Wohnungskonzerne: „Es ist höchste Zeit, die politische Schlagseite zulasten vermietender Privatpersonen zu beenden.“

Ähnlich äußerten sich kürzlich auch Ökonomen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in einem Gutachten, an dem ebenfalls Haus & Grund beteiligt war. „Die Gefahr ist, wenn wir die Regulierungen immer weiter anziehen, dann werden sich die Kleinvermieter immer mehr vom Mietwohnungsmarkt verabschieden“, so Christian Oberst vom Institut der Deutschen Wirtschaft gegenüber dem ZDF. Das würde sich stark auf die Mietlandschaft in Deutschland auswirken.

Private Kleinvermieter bieten der Untersuchung zufolge in Deutschland 16,1 Millionen Wohnungen an. Das entspricht 64,4 Prozent des Mietwohnungsbestands. Diese Gruppe sei heterogener als oft angenommen und erwirtschafte „moderat hohe Nettomieteinnahmen, die nicht selten unter 5.000 Euro jährlich liegen“.