Rentenniveau von 53 Prozent und keine staatliche Förderung Private versus gesetzliche AV: So will die Linke das Rentensystem umkrempeln

Der Linken-Rentenexperte Matthias W. Birkwald und seine Fraktionskollegen verlangen in ihrem Antrag an die Bundesregierung eine weitgehende Neuordnung des deutschen Rentensystems. Unter dem Titel „Gesetzliche Rente stärken – Beitragseinnahmen der Gesetzlichen Rentenversicherung jetzt erhöhen, statt auf Aktienrente zu setzen“ fordern sie unter anderem eine Abschaffung staatlicher Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, eine Einbeziehung aller Erwerbstätigen, also auch der Selbstständigen und der Beamten, ins gesetzliche Rentensystem und höhere Lasten für Unternehmen und Besserverdienende.

Wir fassen die acht Punkte des Antrags für Sie zusammen.

1. Das Rentenniveau soll zum 1. Januar 2024 um 10 Prozent auf 53 Prozent angehoben werden.

2. Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) soll entsprechend erhöht werden;

3. Die Bundesregierung soll prüfen, ob die Arbeitgeber überparitätisch, also beispielsweise zu 55 oder 60 Prozent an der Beitragslast beteiligt werden können. In Schweden und Österreich werde dies bereits praktiziert.

4. Die GRV soll schrittweise zu einer Erwerbstätigenversicherung umgebaut werden. Das heißt, alle Erwerbstätigen sollen in die Gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden und Beiträge zahlen müssen – auch Bundestagsabgeordnete, Manager, Selbstständige, Freiberufler und Beamte.

5. Die Beitragsbemessungsgrenze zur allgemeinen Rentenversicherung soll bis zum 1. Januar 2026 schrittweise verdoppelt werden.

6. Mit einer sogenannten „Beitragsäquivalenzgrenze“, die ab dem 1. Juli 2026 eingeführt werden soll, schlagen die Linken-Politiker ein kompliziertes Modell zur Rentenberechnung bei Spitzenverdienern vor. „Durch die Beitragsäquivalenzgrenze werden Rentenansprüche, sofern sie über dem Entgeltpunktewert liegen, der dem einer doppelten Standardrente entspricht (= 90 Entgeltpunkte), ab dieser Grenze im höchsten verfassungsmäßig zulässigen Maße dauerhaft und unbefristet abgeflacht“, heißt es in dem Papier. Dabei sollen bei Rentenbeginn alle Entgeltpunkte, die in der Summe 90 überschreiten, halbiert werden.

7. Die staatliche Förderung privater Altersvorsorge und die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung in der bAV sollen abgeschafft werden. Das Geld, das dadurch gespart wird, soll in die GRV fließen. Sparer mit geförderten privaten Altersvorsorgeverträgen sollen ihr angespartes Kapital auf freiwilliger Basis in die GRV auf ihr persönliches Rentenkonto überführen dürfen. Außerdem sollen die Menschen mehr Möglichkeiten bekommen, freiwillige Zusatzbeiträge in die GRV zu entrichten

8. Die Obergrenze der Nachhaltigkeitsrücklage der GRV soll abgeschafft werden.

>> Den kompletten Antrag finden Sie hier.