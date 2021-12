Egon Wachtendorf 11.06.2015

Privater EU-Austritt „Da kommt mir mein Konfirmationskaffee wieder hoch!“

„Sie sind unzufrieden mit der EU? Dann treten Sie doch einfach aus!“ – Mit dieser Botschaft läuft „Extra-3“-Reporter Tobias Schlegl in der Hamburger Fußgängerzone offene Türen ein. Bis er den Europa-müden Passanten erläutert, was ein solcher Schritt in letzter Konsequenz für sie bedeuten würde. Upps, ich und austreten? Dann lieber doch nicht.