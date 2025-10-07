Das Privatize Private Markets Summit 2025 brachte die Köpfe der Branche zusammen: Family Offices, Vermögensverwalter, Banken und internationale Asset Manager diskutierten über neue Strategien, die Rolle der Private Markets, selektive Fondsansätze und Partnerschaftsmodelle für die nächste Dekade. Neben Panels und Vorträgen war es vor allem das persönliche Miteinander, das diesen Tag besonders machte. Wir zeigen die besten Bilder des Summits – vom ersten Kaffee bis zum letzten Handschlag.

Andrea Vathje von Privatize führte als Gastgeberin souverän durch das Programm des Private Markets Summit 2025.

Mit Fachwissen, Charme und klarer Haltung moderierte sie die Veranstaltung, eröffnete Gespräche – und setzte inhaltlich wie atmosphärisch den Ton des Tages.

Gleich geht’s los: Am Empfang im Sofitel Frankfurt wurden Gäste des Privatized Summits herzlich in Empfang genommen – mit Badge und einem Lächeln

Mit Überblick und Haltung: Tim Henning, Gründer von Privatize, führte als Co-Gastgeber durch das Programm – und brachte Inhalte wie Gäste gekonnt zusammen.

Mehr als 600 Gäste kamen zum Privatize Summit ins Sofitel Frankfurt – der Hauptsaal war durchgehend gut besucht.

Kurzer Austausch, konzentrierter Blick: Auch im Publikum des Summits wurde fleißig diskutiert – hier Robert Steiner von Carlyle.

Alexander Herbert, (ABN Amro), Dominique Riedl (Gründer JustETF), Sebastian Brandt (HRK Lunis), Christian Sander (Oddo BHF), Susette Mantzel (Berenberg), Daniel Schäfer (FGS Global) sprechen zum Thema „Private Market Wealth Proposition trifft Kundenbedarfe“ (v.l.n.r.).

Applaus für klare Worte: Susette Mantzel beim Privatize Summit 2025

Raphaela Schröder ist Mitgründerin von Aurea Partners in Zürich

Denis Meister (Haspa), Amin Obeidi (Quintet), Andrea Vathje (Privatize), Sebastian Elsner (Deutsche Bank) und Thomas Buckard (MPF) sprechen über "Erfolgreiche Einführung von Private Market Fonds" (v.l.n.r.)

Ella Stapelfeldt (Alpinvest Partner) im Gespräch am Rande des Privatize Private Markets Summit 2025 in Frankfurt.

Jochen Butz (HQ Trust), Chris-Oliver Schickentanz (Capitell), Andrea Vathje (Privatize) tauschen sich im Panel zu „Zukunftsfähige Portfolios mit Private Markets“ aus (v.l.n.r.)

Abendstimmung im UBS-Turm: Andrea Vathje von Privatize fasste den Summit mit einem klaren Ausblick zusammen.

Volles Haus im UBS-Turm: Zum Abendevent des Privatize Summit kamen Gäste, Speaker und Partner zusammen – bevor der Abend in lockere Gespräche überging.

Sascha Bühler (Schroders), Michael Wedel (FNZ), Ronny Pansegrau (Schroders), Stefan Becker (Neuberger Berman) (v.l.n.r.)

Emma Marie Wagner, Linda Zillmer (beide FS Frankfurt) und Jan-Christoph Münch (Swist AG) beim Empfang des Privatize Summit 2025 im UBS-Turm.

Gregor Blaszczyk (Edmond de Rothschild) spricht auf der Dachterrasse des UBS Towers mit anderen Gästen

Ulrich Heuberger (HSBC, links) und Michael L. Mostert (Blackstone) im Austausch beim Abendevent – über Märkte, Manager und mehr.