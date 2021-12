Pro Aurum: Minenaktien vor physischem Gold

„Natürlich kommen auch Gold und Silber etwas unter die Räder, wenn die Akteure an den Future-Märkten Kasse machen müssen, um Liquidität zu generieren“, sagt der Pro-Aurum-Chef. Es gebe allerdings auch sehr starke Marktteilnehmer, die dann das etwas billiger gewordene Gold zukaufen und damit die Preise wieder nach oben treiben würden. Bei der letzten Preiskorrektur hätten dies die Notenbanken in Russland, Thailand, Mexiko und Südkorea getan. Die derzeit von Banken und Analysten genannten mittel- bis langfristigen Kursziele von 2.200 bis 2.500 Dollar je Feinunze hält der Experte daher nach wie vor für „sehr plausibel“.„Wir gehen fest davon aus, dass die derzeitige starke Unterbewertung der Rohstoff- und Edelmetallaktien gegenüber physischem Gold in den kommenden 12 Monaten aufgeholt werden wird“, so Hartmann weiter. Schließlich hätten die meisten Minenaktien aktuell ein einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zudem sieht der Pro-Aurum-Chef derzeit eine große Akquisitionswelle in dieser Branche. „In allen Edelmetall-Haussen haben die Minenaktien im Finale das physische Gold outperformt“, sagt er.