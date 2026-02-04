Der Fondsdienstleister Pro Boutiquenfonds erhält ab dem 1. März Unterstützung bei Marketing und Vertrieb.

Das Unternehmen Pro Boutiquenfonds erhält zum 1. März 2026 im Bereich Marketing- und Vertriebsunterstützung Unterstützung durch Marenka Eggert. Die Kommunikationsexpertin bringt langjährige Erfahrung aus dem Fonds- und Asset-Management-Markt mit – unter anderem durch Tätigkeiten für Universal Investment, Flossbach von Storch, Franklin Templeton, M&G und zuletzt Feri, wo sie als Senior Manager Presse- und Multi-Channel-Kommunikation tätig war.

In der Branche vernetzt

In ihrer neuen Position bei Pro Boutiquenfonds wird Eggert eng mit Geschäftsführer Sven Hoppenhöft zusammenarbeiten. „Mit Marenka Eggert gewinnen wir eine Expertin, die den Fondsmarkt aus unterschiedlichsten Perspektiven kennt“, so Hoppenhöft. Eggert kenne durch ihr berufliches Netzwerk auch bereits viele Kunden von Pro Boutiquenfonds.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Mit der Personalverstärkung reagiert PBF nach eigenen Angaben auf wachsenden Bedarf der Kunden in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Vertriebsunterstützung.

Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Pro Boutiquenfonds hat sich auf Services für Vermögensverwalter spezialisiert – von Marketing bis zu Unterstützung beim Auflegen von Investmentfonds. Neben Hoppenhöft sind als Geschäftsführer auch Michael Gillessen und Frank Eichelmann tätig.