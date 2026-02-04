Pro Boutiquenfonds holt Marenka Eggert an Bord
Das Unternehmen Pro Boutiquenfonds erhält zum 1. März 2026 im Bereich Marketing- und Vertriebsunterstützung Unterstützung durch Marenka Eggert. Die Kommunikationsexpertin bringt langjährige Erfahrung aus dem Fonds- und Asset-Management-Markt mit – unter anderem durch Tätigkeiten für Universal Investment, Flossbach von Storch, Franklin Templeton, M&G und zuletzt Feri, wo sie als Senior Manager Presse- und Multi-Channel-Kommunikation tätig war.
In der Branche vernetzt
In ihrer neuen Position bei Pro Boutiquenfonds wird Eggert eng mit Geschäftsführer Sven Hoppenhöft zusammenarbeiten. „Mit Marenka Eggert gewinnen wir eine Expertin, die den Fondsmarkt aus unterschiedlichsten Perspektiven kennt“, so Hoppenhöft. Eggert kenne durch ihr berufliches Netzwerk auch bereits viele Kunden von Pro Boutiquenfonds.
Mit der Personalverstärkung reagiert PBF nach eigenen Angaben auf wachsenden Bedarf der Kunden in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Vertriebsunterstützung.
Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Pro Boutiquenfonds hat sich auf Services für Vermögensverwalter spezialisiert – von Marketing bis zu Unterstützung beim Auflegen von Investmentfonds. Neben Hoppenhöft sind als Geschäftsführer auch Michael Gillessen und Frank Eichelmann tätig.