Pro Boutiquenfonds, Frankfurter Beratungesellschaft für Vermögensverwalter und kleine Fondsanbieter, hat Simon Sohlbach zum 1. Februar 2025 in sein Beraterteam aufgenommen. Der Wirtschaftsingenieur soll sich auf Consulting-Projekte fokussieren.

Sohlbach schloss sein Master-Studium mit Auszeichnung ab und sammelte bereits während seines Studiums praktische Erfahrungen in den Bereichen Business Development, New Work und Corporate Entrepreneurship. Er wirkte auch als geschäftsführender Gesellschafter eines Fintech-Startups im algorithmischen Trading und Portfoliomanagement.

„Mit seinem Hintergrund in Innovation und seinem Netzwerk in der Startup- und Venture-Capital-Szene ist Simon Sohlbach eine ideale Ergänzung für unser Team“, sagt Pro-Boutiquenfonds-Geschäftsführer Frank Eichelmann über den Neuzugang. Sohlbach selbst betont: „Die Arbeit mit Fondsboutiquen und das strategische Consulting in einem dynamischen Marktumfeld bieten spannende Herausforderungen.“

Neben Co-Geschäftsführer Eichelmann und dem neuen Berater Sohlbach sind außerdem Michael Gillessen und Sven Hoppenhöft als weitere Geschäftsführer bei Pro Boutiquenfonds aktiv.