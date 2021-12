Carsten Krüger 31.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Pro & Contra Börse China: Bulle mit Ausdauer oder Drache ohne Puste?

Wie geht es nach dem Crash weiter an den Börsen im Reich der Mitte? Die Kursturbulenzen beschäftigen Anleger und Fondsmanager gleichermaßen. Während Optimisten an die chinesische Erfolgsstory glauben, sehen Pessimisten viele Unsicherheitsfaktoren, die die Kurse weiter in die Tiefe reißen könnten.