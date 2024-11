PROAKTIVA zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und spezialisierte Expertise in der Vermögensverwaltung aus. Mit fast 35 Jahren am Markt verpflichtet sich das Unternehmen der individuellen und achtsamen Verwaltung von Kundenvermögen. Dabei legt das Team großen Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung zu seinen Kunden, seien es Stiftungen, institutionelle Anleger oder Privatkunden​.

Im Laufe der Jahre konnte PROAKTIVA das verwaltete Vermögen deutlich steigern. Aktuell betreut das Unternehmen rund 1.000 Mandate mit einem Volumen von rund 700 Millionen Euro.

Das stetige Wachstum geht einher mit dem eher konservativen Investmentansatz. Er kombiniert Kapitalerhalt mit einer aktiven Anlagestrategie, um langfristigen Wert zu schaffen. Die Vermögensverwaltung beruht dabei auf einer gründlichen Analyse von Bilanzen, Marktstellungen und zukünftigen Potenzialen der Investments, um die Risiko-Rendite-Balance optimal zu steuern.

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anlegertyp

PROAKTIVA bietet verschiedene Vermögensverwaltungslösungen an:

Individuelle Vermögensverwaltung: Ab einem liquiden Vermögen von 250.000 Euro wird Kunden eine maßgeschneiderte Anlagestrategie von einem persönlichen Vermögenspartner angeboten​.

PROAKTIVA Vermögensverwaltung: Eine systematisierte Vermögensverwaltung ab 250.000 Euro, die auf den Anlageentscheidungen des gesamten Vermögenspartner-Teams basiert.

Digitale Vermögensverwaltung: Mit einem Einstiegsbetrag von 25.000 Euro können Anleger in digitale Strategien investieren, die den Komfort und die Flexibilität von Online-Services bieten.

Fondsbasierte Investmentlösung: Diese Lösung bietet die Möglichkeit, in die Reihe der vermögensverwaltenden PROAKTIVA-Fonds zu investieren, die von defensiv bis offensiv reichen und auch nachhaltige Investitionsoptionen beinhalten​.

Diese Dienstleistungen wurden in der Vergangenheit im Rahmen unabhängiger Untersuchungen von Focus Money/ntv, der Wirtschaftswoche sowie Branchenmedien als „herausragend“ bezeichnet. Das Unternehmen wird zudem regelmäßig von Citywire als TOP50-Vermögensverwalter in Deutschland ausgezeichnet und gewürdigt.

Darüber hinaus werden seit 2024 auch die Bereiche Testamentsvollstreckung und Stiftungsberatung von zertifizierten und ausgebildeten Mitarbeitenden angeboten.

Stark vernetzt im Verbund der Hövelrat Holding

PROAKTIVA hat ihren Hauptsitz in der Innenstadt von Hamburg, in unmittelbarer Nähe des Gänsemarktes. Eine weitere Niederlassung gibt es am Standort Hannover. Insgesamt engagieren sich 28 Mitarbeitende für die Kunden. Dies erfolgt Hand in Hand mit der Hövelrat Holding AG, der Muttergesellschaft von PROAKTIVA.

Unter ihrem Dach befinden sich neben PROAKTIVA aktuell noch drei weitere Firmen in unterschiedlichen Beteiligungsgraden: TAM AG als weiterer Vermögensverwalter, Advanced Sustainable Investment GmbH und Kahler und Kurz Capital GmbH, welche als Kompetenzcenter für Nachhaltigkeit und Research für die komplette Unternehmensgruppe agieren.

Detailliertere Informationen oder direkte Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der PROAKTIVA-Webseite.

