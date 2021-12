Redaktion 11.05.2015 Aktualisiert am 01.04.2020 - 13:50 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Probleme mit Kontokarten Commerzbank gibt Muttertag Schuld an Technik-Panne

Und wieder grüßt das Murmeltier: Bei der Commerzbank und ihrer Online-Tochter Comdirect hat es am Wochenende Technikprobleme gegeben – wie so oft in den vergangenen Wochen. Diesmal versagten Kontokarten ihren Dienst.