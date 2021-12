Produkt-Favoriten im Versicherungsvertrieb BU nur auf Platz 6 der Makler-Top-Liste

Privathaftpflicht-, Hausrat- und Wohngebäude-Versicherungen sind derzeit die drei Favoriten der unabhängigen Vermittler in Deutschland. Das zitiert das Versicherungsjournal aus der Studie Asscompact Trends III/2016, für die Makler und Mehrfachvertreter gefragt wurden, in welchen Produktsparten der Absatz derzeit am besten läuft.



Demnach läuft es bei den drei Top-Kategorien nach Meinung von etwa zwei Drittel der Befragten gut oder sogar sehr gut. Viele klassische Produkte zur Altersvorsorge rangieren hingegen auf den hinteren Plätzen der Favoriten-Rangliste. Und auch Berufsunfähigkeits-Policen liegen nur noch auf dem sechsten Platz.