Produkt Helvetia überarbeitet Fondspolice

Die Helvetia verpasst ihrer Fondspolice Clevesto Select zum 6. Oktober ein umfangreiches Update.

So nimmt der Versicherer nun auch ETFs und weitere gemanagten Lösungen in die Fondspalette auf, die damit auf 300 anwächst.

Das sogenannte Rebalancing stellt außerdem einmal im Jahr auf Wunsch des Kunden die ursprüngliche Portfolioaufteilung wieder her. Das soll durch antizyklisches Investieren die Erträge erhöhen und Risiko rausnehmen.

Auch bietet die Helvetia nun eine Cost-Average-Option für Einmalbeiträge und Zuzahlung an. Die Investition erfolgt zunächst in das Helvetia Sicherungsguthaben und wird dann Schritt für Schritt in die bis zu zehn Produkte umfassende Fondsanlage des Kunden investiert.

Im Hinblick auf Mifid II bietet die Helvetia Clevesto Select zudem als abschlusskostenfreien Tarif an.

Eine weitere Änderung:

Auch an der Fondspolice Clevesto Favorites tüftelt der Versicherer herum. Hier soll es ebenfalls ab Oktober eine Auswahl an ETFs und die Rebalancing-Möglichkeit geben.

