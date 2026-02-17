Bei Pflegetagegeldversicherungen erhält der Kunde im Leistungsfall einen zuvor vereinbarten Tagessatz, gestaffelt nach Pflegegrad. Die Leistung ist nicht zweckgebunden und kann frei verwendet werden. Genau diese Flexibilität gilt als einer der zentralen Pluspunkte des Produkts, da Pflege Kosten an vielen Stellen verursachen kann – im häuslichen Umfeld, bei Angehörigen, für Umbauten oder zusätzliche Betreuung. Ein frei verfügbares Tagegeld kann hier sinnvoll entlasten.

Update für ein bisher überzeugendes Produkt

Die Allianz hat bereits zum Jahresende ihr Pflegetagegeld überarbeitet. Wir als Maklerhaus erhielten vom Unternehmen den üblichen Newsletter. Öffentlich kommuniziert wurden die Änderungen allerdings nicht, dabei sind diese brisant. Bisher boten die Münchener mit der Pflegetagegeld-Serie „PZT“ eine überzeugende Lösung. Die Kombination aus hoher Absicherungsmöglichkeit und vergleichsweise niedriger Eintrittshürde war marktseitig attraktiv.

So kostete eine Absicherung von 300 Euro Pflegetagegeld ab Pflegegrad 2 für einen 40-Jährigen lediglich 18,17 Euro monatlich. Maximal konnten bis zu 4.500 Euro ab Pflegegrad 2 abgesichert werden – bei einem Beitrag von 272,55 Euro monatlich für einen 40-jährigen Antragsteller.

Positiv war und ist auch weiterhin, dass Leistungen schon mit Pflegegrad 1 möglich sind, es die volle Leistung ab Pflegegrad 2 gibt und Leistungen bei ambulanter Pflegeversorgung gleichgestellt sind mit stationären Leistungen. In Kombination mit den bisher schlanken Antragsfragen zum 31. Dezember 2025 schien das ein nahezu perfektes Produktdesign zu sein.

Wie die Antragsfragen bisher ausgestaltet waren

Doch genau hier hat die Allianz zum Nachteil der Kunden nachjustiert. Mit einem neuen Antragsprozess und deutlich verschärften Gesundheitsfragen wurde ein zentraler Vorteil des Tarifs faktisch ausgehebelt. Die ehemals niedrigschwellige Antragslogik verliert damit ihren Charakter – und mehr noch: Sie wirft Fragen auf, ob das Leistungsversprechen des Produkts in seiner bisherigen Form überhaupt noch uneingeschränkt Bestand hat.

Die Allianz hatte sich bisher hier für einen differenzierten Ansatz entschieden, der nur sehr wenige, klar umrissene Fragen vorsah, die man reinen Gewissens zweifelsfrei beantworten konnte. Für Kinder unter sechs Jahren wurden lediglich gezielte Entwicklungsaspekte abgefragt. Ab einem Eintrittsalter von 60 Jahren wurde zusätzliche die Frage gestellt, die auf eine mögliche Mehrfachbelastung durch Erkrankungen und Medikation abzielte.

Die Fragestellungen waren klar, verständlich und praxisnah. In Summe zeichnete sich die bisherige Antragslogik durch Augenmaß aus. Sie war weder naiv noch übermäßig restriktiv, sondern folgte einem nachvollziehbaren Prinzip: relevante Risiken abfragen, ohne den Zugang zur Pflegevorsorge unnötig zu erschweren.

Antragsfragen ab 2026: Neue Erkrankungen und deutlich längerer Abfragezeitraum

Doch der Druck in der privaten Pflegeversicherung wächst zusehends, da immer mehr Menschen durch die Einführung der Pflegegrade Pflegeleistungen erhalten. Dieser Umstand wird von den Versicherern kontinuierlich überprüft. Wenn bestimmte Teilbereiche des Tarifs eine hohe Schadenanfälligkeit aufweisen, werden diese in der Folge korrigiert, um keine weiteren absehbaren Leistungsfälle zu generieren. Dies dürfte auch bei der Allianz passiert sein.

Bei den neuen Antragsfragen fällt sofort auf, dass einige Erkrankungen hinzugekommen sind, die nun abgefragt werden. Aus unserem Beratungsalltag wissen wir, dass diese Erkrankungen auch bei jüngeren Menschen im Erwerbsleben vorkommen können. Dazu gehören beispielsweise ADS, ADHS, Asthma, Bewegungsstörungen, Migräne, psychische Verhaltensauffälligkeiten, stationäre Behandlungen (zum Beispiel Unfall mit dauerhaften Folgen), laufende Behandlungen, Schmerzsyndrome und chronische Schmerzen.

Zudem wurde der Abfragezeitraum von zwölf auf 36 Monate ausgeweitet. Das ist ein enormer Unterschied, denn schon der erweiterte Zeitraum und die neue Frage nach stationären Aufenthalten, Unfällen mit dauerhaften Folgen, laufenden Behandlungen und psychischen Verhaltensauffälligkeiten eröffnen aus unserer Sicht die Möglichkeit, im Falle eines Leistungsanspruchs bis zu zehn Jahre nach Versicherungsbeginn vom Vertrag zurückzutreten und gegebenenfalls leistungsfrei zu sein. Ein Umstand, der das Vertrauen in den Versicherungsschutz massiv infrage stellt.

Erweiterte Abfragerichtlinien bei Kindern unter sechs Jahren

Die Frage, die sich speziell an Kinder unter sechs Jahren richtet, wurde von sechs Monaten auf zwölf Monate ausgeweitet. Zudem wurden kognitive Störungen und krankhafte Folgen einer Frühgeburt als neue Kriterien aufgenommen. Auch hier zeigt sich eine erhebliche Ausweitung der Fragestellung, die in der Praxis dazu führt, dass auch weniger schwere gesundheitliche Auffälligkeiten im Kindesalter jetzt zu einem Risiko für die Annahme und die späteren Versicherungsleistungen werden.

Neue Fragen für Versicherte über 60 Jahre bergen Risiken

Für Versicherte über 60 Jahren bleibt die Frage zu Medikamenteneinnahme und chronischen Erkrankungen weiterhin relativ klar formuliert, jedoch sind sie von den anderen weit umfassenderen Fragen mit offenen Formulierungen betroffen. So sind diese Personen durch schwierig abgrenzbare Krankheitsbilder potenziell auch dann betroffen, wenn bereits kleinere gesundheitliche Auffälligkeiten vorliegen. Dies könnte dazu führen, dass sie in der Risikoprüfung ins Visier geraten und Zuschläge oder eine Ablehnung erfahren.

Mein Fazit

Die Änderungen der Antragsfragen sind klar negativ zu bewerten. Grundsätzlich ist das Allianz-Pflegetagegeld kein Produkt für Menschen, die Pflegevorsorge ganzheitlich denken. Es passt zu Kunden, die gesund sind, bewusst auf einen großen Versicherer setzen. Für alle anderen gilt: Der Name Allianz ersetzt keine gute Pflegeplanung.

Zur Person