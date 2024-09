Die Axa bietet in der Krankenhauszusatzversicherung drei neue Tarife an: „easy“, „Premium“, und „Premium Plus“. Sie können mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren abgeschlossen werden. Anschließend kann der Tarif monatlich gekündigt werden. Bei „Krankenhaus Premium“ und „Krankenhaus Premium Plus“ gilt die 24-monatige Mindestlaufzeit nur bei einem Leistungsfall innerhalb der ersten beiden Jahre.

„Easy“-Tarif mit wenig Mehrwert

Der Tarif „easy“ stellt lediglich ein glorifiziertes Krankenhaustagegeld dar, denn außer der besseren Unterkunft bietet er nicht viel. Wobei der Fixbetrag von 100 Euro pro Tag unverändert bleibt, trotz inflationsbedingt in Zukunft steigender Prämien. Zudem muss man sich fragen, ob hier wirklich ein existenzbedrohendes Risiko abgesichert wird. Selten wird das Leben von der Unterbringung abhängen, sondern von der medizinischen Leistung. Für diese steuert der Tarif jedoch nichts bei.

Worin sich „Premium“ und „Premium Plus“ unterscheiden

Die Tarife „Premium“, und „Premium Plus“ sind vom Leistungsumfang beide Tarife fast identisch. Allerdings beinhaltet nur der Top-Tarif von Anfang an Alterungsrückstellungen und stabile Beiträge im Alter. Dafür kann man jederzeit von „Premium“ auf „Premium Plus“ wechseln. Auf lange Sicht sollte man direkt mit dem besserten Tarif starten. Bei sich verändernden Lebensverhältnissen und steigendem Verdienst könnte wiederum aber auch ein Umstieg sinnvoll sein, zum Beispiel für Auszubildende, Studenten oder nach einer Scheidung.

Nachbesserungsbedarf bei Gesundheitsfragen

Die Axa wirbt damit, dass es keine Gesundheitsfragen gibt. Das stimmt jedoch nur halb, denn wer versucht den Tarif zu beantragen, muss eine Checkbox bestätigen, welche besagt, dass alle angeratenen und anstehenden Behandlungen ausgeschlossen sind. Zudem alles, worüber mit einem Arzt die letzten 24 Monate gesprochen wurde, also auch etwaige Eventualitäten, nicht nur konkrete Handlungsempfehlungen. Derartige Moratoriums-Regeln sind nicht unüblich und ein Mittel, um einer desaströsen Tarifentwicklung vorzubeugen. Aber das als „keine Gesundheitsfragen“ zu bewerben, wenn für die abgeforderte Erklärung die gleichen Rechtsgrundlagen zur Anwendung kommen, halte ich für grenzwertig.

Inhaltlich gestalten sich die Gesundheitsfragen marktüblich. Sie beginnen mit einer geschlossenen Frage, die wenig Interpretationsspielraum hat und gezielt nach schweren Erkrankungen fragt. Dann folgen Fragen nach HIV oder Abhängigkeiten, die zeitlich unbefristet sind. Dass ein Versicherungsnehmer derart schwere Probleme vergisst, scheint unwahrscheinlich, weshalb die fehlende Befristung ärgerlich, jedoch zumutbar ist. Eine Versicherung muss über solche Fragen eine Selektion vornehmen können.

Schöner wäre, wenn hier auf maximal zehn Jahre begrenzt worden wäre. Ist es fair, wenn eine 40 Jahre alte Ärztin eine Ablehnung bekommt, weil sie als Jugendliche eine Essstörung hatte? Womit muss der 55 Jahre alte Handelsvertreter mit Lungenkrebs rechnen, wenn sein Rauchen dem Hausarzt bekannt war, aber von diesem nicht als Abhängigkeit im Sinne der Frage erkannt wurde? Nicht selten haben solche Personen beim Versuch, das Rauchen aufzugeben, Entzugserscheinungen, welche der Arzt als Suchtentzugsfolge dokumentiert. Hier sollte nachgebessert werden, denn Juristen schreiben solche Klauseln in Verträge, um sie auch zu benutzten.

Besondere Leistungen für Familien

Alle Tarife beinhalten Leistungen für Familien. Neben einem Familienzimmer nach der Entbindung enthalten sie eine ambulante Entbindungspauschale – im Tarif „Krankenhaus easy“ in Höhe von 400 Euro und in den beiden anderen Tarifen in Höhe von 800 Euro. In den Premium-Tarifen ist eine Rufbereitschaftspauschale für Hebammen in Höhe von 300 Euro inkludiert. Neugeborene Kinder werden in allen drei Krankenhauszusatzversicherungen ein Jahr beitragsfrei nachversichert. Außerdem enthalten die Tarife für versicherte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren eine kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit für ein Elternteil im Zimmer des Kindes (Rooming-In).

Was die Premium-Tarife können und was nicht

Die Premium-Leistungen umfassen eine 100-prozentige Erstattung der Aufwendungen für Krankheit, Unfallfolgen, Schwangerschaft und Entbindung in einem deutschen Krankenhaus, das gesetzlich abrechnet. Bei Krankenhäusern, die nicht so verfahren, muss im Vorfeld eine Kostenzusage eingeholt werden, bei der allerdings kein Anspruch auf Zusage besteht. Auch im Ausland ist die Leistung damit eingeschränkt. Bei Notfällen entfällt die Pflicht zur Kostenzusage. Ein Auslandsschutz wird dadurch jedoch nicht erlangt. Zumindest ist eine Teil-Erstattung in Europa möglich, wenn die GKV vorleistet. Sogenannte allgemeine Krankenhausleistungen werden nicht übernommen, auch wenn kein anderer Träger diese übernimmt, beispielsweise weil die GKV keine Leistung erbringt.

Die Unterkunft kann hochwertig sein und auch in einem anderen Krankenhaus erfolgen, als ursprünglich via Einweisung empfohlen. Die Leistung der Ärzte ist für Belegärzte sowie liquidationsberechtigte Ärzte auch über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte hinaus erstattungsfähig, ohne dass eine vorherige Zusage der Axa notwendig wäre. Dies gilt auch für stationsersetzende Operationen. Fahrtkosten werden innerhalb Deutschlands analog der GKV übernommen. Medizinisch notwendige Transporte innerhalb Deutschlands sind voll erstattungsfähig. In Europa gilt der Transport nur innerhalb des Landes, was bei Grenzregionen zu erheblichen Einschränkungen führen kann.

Wie die Axa-Tarife preislich abschneiden

Preislich ist das Produkt („easy“ ab 10,17 Euro, „Premium“ ab 15,77 Euro und „Premium Plus“ ab 26,13 Euro monatlich) zurzeit attraktiv. Allerdings verpuffen etwaige Wartezeit- und Selektionseffekte – welche eine günstigere Anfangsprämie ermöglichen, als man erfahrungsgemäß im Mittel braucht – nach ein paar Jahren. Zu bedenken ist, dass es keine langfristigen Ersparnisse in der Krankenversicherung gibt, denn ein bestimmtes Niveau hat einen bestimmten Preis. Wer den nicht anfangs bezahlt, muss es später nachholen. Beim Tarif „easy“ ist davon auszugehen, dass hier aufgrund der langfristigen Negativselektion stark überproportionale Prämien aufgerufen werden.

Das Fazit

Für eine Versorgung in Deutschland ist der Tarif aus fachlicher Sicht vertretbar. Aufgrund der Einschränkungen im Ausland sowie den Unklarheiten bei den Gesundheitsfragen wäre er aber nicht meine nicht erste Wahl, sondern im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen, wenn man die Einschränkungen dokumentiert

Über den Autor:



Walter Benda, Jahrgang 1983, fing als Soldat an, arbeitete dann in einem Krankenhaus und begann parallel BWL zu studieren. Später wurde er Mehrfachagent bei einem Allfinanzvertrieb, 2008 dann Versicherungsmakler. Er ist spezialisiert auf die PKV und die Altersvorsorge. Benda gilt unter dem Spitznamen „Benzinfass“ als medienpräsenter und scharfzüngiger Kritiker der Versicherungsbranche. Er betreibt die Seite „Die Finanzprüfer“.