Die Baloise hat am 1. Oktober hat ihren neuen Tarif für die Kfz-Versicherung veröffentlicht. Die veränderten Leistungen gelten für alle Verträge im Tarif „All-in“. Der günstige Basis-Tarif bleibt leistungstechnisch unverändert. Doch was bringt das Update wirklich, außer einer saftigen Preisanpassung?

Verbesserte Assistance-Leistungen

Das Kernstück des Tarifupdates sind Verbesserungen der Assistance-Leistungen, die mit jeder Teil- oder Vollkasko ohne Zusatzkosten enthalten ist. Diese bietet Pannen- und Unfallhilfe in ganz Europa und den EU-Gebieten außerhalb Europas. Inkludiert ist das Abschleppen bis zur nächsten Tankstelle bei leerem Tank oder leerer Batterie. Für Versicherte, die mehr als 50 Kilometer von zu Hause entfernt sind, wird zudem ein kostenfreier Mietwagen zur Verfügung gestellt. Alternativ übernimmt die Baloise die Rückfahrtkosten per Bahn oder die Kosten für eine Hotelunterbringung, wenn das versicherte Fahrzeug nicht fahrtüchtig ist.



Ausweitung des Elektroschutzes

Im Tarif „All-In“ gibt es jetzt einen erweiterten Elektroschutz für E-Autos. Ein Abschleppen für eine Zustandsdiagnostik bei der nächsten Akku-Teststation ist bis 1.500 Euro versichert. Außerdem gelten höhere Sublimits: Kurzschluss-Folgeschäden und Überspannungsschäden infolge mittelbarer Blitzschläge sind bis zu 20.000 Euro abgedeckt und die Lagerung unfallbeschädigter E-Fahrzeuge in einem Wassercontainer bis zu 2.500 Euro.

Die Mallorca-Police (Zusatzschutz für Mietwagen im europäischen Ausland) ist jetzt zwei Monate gültig und inkludiert Eltern, Schwiegereltern sowie Kinder, wenn diese in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben. Die Update-Garantie bewirkt, dass die neuen Leistungen auch für Bestandsverträge ab 20217 gelten.

Neuer Tarif preislich deutlich über der Konkurrenz

Die Prämien steigen für alle Fahrzeugarten. Das gilt gleichermaßen für die Sparten Haftpflicht, Teilkasko sowie für die Vollkaskoversicherung. Bei einigen Vergleichsrechnungen sackt die Baloise ordentlich ab, zum Teil findet man sie erst ab dem 100. Platz. Bei vergleichbaren Parametern liegt der Unterschied zur Konkurrenz oftmals bei 300 Euro Jahresbeitrag.

Mein Fazit

Die Baloise ist bereits seit Jahren mit ihrem leistungsstarken Kfz-Tarif „All-in“ unterwegs. Der Schutz ist herausragend und auch an die moderne Zeit der E-Autos angepasst. Es wurde an alles gedacht. Auch im Schadenbereich kann der Anbieter punkten, denn die Erfahrungen zeigen eine schnelle, zuverlässige und gute Abwicklung. Dagegen steht der sehr hohe Preis, den sich sicher nicht jeder heutzutage leisten kann. Es liegt nun beim Kunden, ob er bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen. Dafür gibt es aber im Premiumbereich leistungstechnisch einen der besten Kfz-Tarife auf dem Markt.

Über die Autorin:



Kim Hahn wurde 1986 in Duisburg geboren. Nach ihrer Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Provinzial Versicherung startete sie 2007 als angestellte Versicherungsmaklerin bei der Firma Leo Forsbeck in Bad Münstereifel. Anfang 2015 kaufte sie diese Firma und führt seitdem den Betrieb unter „Leo Forsbeck Versicherungsmaklerin Kim Hahn“ weiter. Sie hat vier Angestellte und spezialisiert sich auf das private Sachversicherungsgeschäft.