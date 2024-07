Als Experte freut mich der aktuelle Hype um das Thema Unfallversicherung, zeigt er doch, dass das Thema für Kunden und Versicherer weiter an Bedeutung gewinnt. So fühlen sich immer mehr Gesellschaften herausgefordert, ihre bestehenden Tarife zu aktualisieren und zu verbessern. Aktuelles Beispiel ist die Baloise.



Langfristige Neupositionierung

Die frühere Basler Versicherung führte lange ein Mauerblümchen-Dasein im Segment der Unfallversicherung und der Vermittlung über Makler. Ausgerichtet war man eher auf den Exklusivvertrieb des Finanzdienstleisters OVB. Doch in den vergangenen Jahren wurden die Schadensversicherungs-Sparte langsam reformiert.

2018 kam die neue Tarifstruktur mit einer offenen Vermittler-Konzipierung. Zeitgleich änderte das Unternehmen in anzuerkennender Weise die Umsetzung und Berechnung der Unfallversicherung. Die Basler bietet generell 500- und 1000-Prozent-Progressionen an, während andere Mitbewerber sich noch an geringen Progressionen versuchen. Als einer der ersten Versicherer hinterlegte man zudem im Rechner eine Plausibilitätsprüfung, um die richtigen Höhen der Unfallrente in Berücksichtigung zu einer bestehenden Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeits-Rente zu erklären. Dies sorgte dafür, dass die Baloise mittlerweile in wichtigen Vergleichsrechnern berücksichtigt wird, aktuell erreicht man einen vierten Platz im Ranking der Abschlüsse durch Makler.



Einige Leistungsverbesserungen

Im Standard-Tarif „Silber“ sind im Rahmen kosmetischer Operationen jetzt auch der Zahnkostenersatz natürlicher Zähne versichert. Neu ist die Kostenübernahme für die Dekompressionskammer bei Tauchunfällen ohne Einschränkung. Im „Gold“-Tarif wird für das Tragen eines Helms eine kostenfreie Erhöhung der Invaliditätssumme vorgenommen. Dieser Helmbonus kann bei Kinder-Policen interessant sein. Er gilt auch für Kinder im Lastenrad, im Fahrradanhänger oder im Kindersitz.



Erstmals bietet die Baloise in der Unfallversicherung eine Konditionsdifferenzdeckung an. Kunden erhalten damit ab Antragstellung bis zu zwölf Monate von allen prämienpflichtigen und prämienfreien Leistungen wie Bergungskosten, Kosten für kosmetische Operationen und dem erweiterten Unfallbegriff, ausgenommen ist die Unfallrente.

Baustein Aktivschutz für bessere Wiedereingliederung

Mit dem optionalen Baustein „Aktivschutz“ kann der „Gold“-Tarif aufgewertet werden. Er dient der schulischen und beruflichen Wiedereingliederung. Der Versicherer bietet Kostenübernahme für spezielle Therapien und Heilkosten bis zu 10.000 Euro, Verdienstausfallgeld bis 1.000 Euro und Sportgeräteersatz bis 1.500 Euro. Neu wurde auch der Personaltrainer aufgenommen und der Sportgerätekatalog erweitert.

In beiden Produktlinien wurde zudem eine Integralfranchise eingeführt. Sie wirkt wie ein Selbstbehalt, der ab einem Invaliditätsgrad von 20 Prozent rückwirkend entfällt und ausschließlich für die

Invaliditätsleistung gilt. Die Integralfranchise kann beispielsweise als Worst-Case-Absicherung für preissensible Kunden oder zum Abfangen der Altersstufung, wenn der Versicherungsschutz für schwere Unfälle ohne großen Prämienanstieg beibehalten werden soll, genutzt werden.

Höherer Mitwirkungsanteil

Der Mitwirkungsanteil, der angibt, inwieweit nicht unfallbedingte Gesundheitsprobleme zu den Unfallfolgen beigetragen haben, liegt nun bei 100 Prozent und bei der Altersumstufung des Tarifs von Kind auf Erwachsener wird generell in Gefahrengruppe A (Männer ohne körperliche oder handwerkliche Tätigkeit) eingestuft, unabhängig von der tatsächlichen Berufsgruppe.

Wo noch Nachbesserungsbedarf besteht

Aufseiten der Mängel ist eindeutig die dürftige Kommunikation beziehungsweise die zugänglichen Informationen zu erbrachten Unfallleistungen, die Zeiträume und Höhe der Anerkennung oder bestehender Unfallrentenzahlungen und die Schnelligkeit und Zusammenarbeit mit Dienstleistern in Deutschland zu nennen.



Was mir fehlt, ist ein Hinweis in den Unterlagen zur Bestimmung des Rechtsstandorts. Das birgt theoretisch Risiken für deutsche Kunden, zum Beispiel bei einer Mehrleistungsforderung. Der Mutterkonzern der Baloise sitzt schließlich in der Schweiz und könnte klagende Kunden zwingen, dort den Rechtsweg zu beschreiten.

Das Fazit

Die Baloise kann hat mit Produkt-Update weiter zur Marktspitze aufschließen. Die Verbesserung des Mitwirkungsanteils ist das Upgrade, dass dem Kunden den meisten finanziellen Mehrwert im Leistungsfall bringt. Positiv ist auch die gleichbleibende Kalkulation.



Über den Autor



Pierre Esser wurde 1968 geboren. Nach einer Karriere im Handwerk stieg er mit einer Ausbildung zum Versicherungsfachmann Anfang der 2000er in die Assekuranz ein. Esser war für mehrere Versicherer als Agenturvertreter tätig. Seit 2006 ist er als Versicherungsmakler selbstständig. Seit 2019 arbeitet er in Kooperation mit der Fonds Finanz, seit kurzem als Regionaldirektor.