Die Barmenia Gothaer kommt laut Tobias Bierl im BU-Markt immer weiter nach vorne. Das aktuelle Update bekommt viel Lob, nur der Mediziner-Kurzantrag missfällt dem Experten.

Die Barmenia Gothaer hat ein weiteres Update in der Berufsunfähigkeitsversicherung auf den Markt gebracht. Das Unternehmen verfolgt damit weiterhin konsequent den Ansatz, Innovationen zu adaptieren und versucht insbesondere bei Kammerberufen zu punkten.

Bis zum Sommer 2023 spielte die Gothaer bei mir in der Beratung nur eine sehr geringe Rolle, dann kam jedoch der große Relaunch in der BU und die Fusion mit der Barmenia. Es entstand ein gewichtiger Player am Markt, der gekommen ist, um zu bleiben. Das spiegelt sich auch im aktuellen Herbst-Update wider.

Mehrwerte für Kammerberufler

Vor allem Kammerberufe wie Ärzte, Steuerberater und Rechtsanwälte profitieren bei diesem Update, denn es erfolgt keine Anrechnung mehr des Versorgungswerks. Hier hat sich die Barmenia Gothaer vor allem an den Neuerungen der Baloise im Januar 2025 orientiert, die Vorreiter in diesem Bereich war.

Ich erlebe es immer wieder, wie kompliziert die Anrechnung der vorhandenen BU-Rentenbezüge des Versorgungswerkes ist. Die Neuregelung ist für Kunden, aber auch für Vermittler ein großer Vorteil und schafft Klarheit. Der Markt ist hier sehr zersplittert.

Ein Mehrwert für Kammerberufe ist auch die Aufstockung bei der Karrieregarantie. Versicherte können diese jetzt bis 7.500 Euro statt nur 6.000 Euro in Anspruch nehmen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass auch Ingenieure bei steigendem Gehalt bis zu 7.500 Euro absichern können. Zudem können Selbstständige die Karrieregarantie schon nach drei und nicht wie bisher nach sechs Jahren nutzen.

Mediziner-Kurzantrag mit verkürzten Gesundheitsfragen

Mediziner und Ärzte sind eine sehr umkämpfte Zielgruppe in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie kennen zwar die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Arbeitskraftabsicherung, haben aber oftmals wenig Zeit, sich um die Antragsfragen zu kümmern. So hat die Barmenia Gothaer nun ähnlich wie die Allianz oder HDI eine verkürzte Aktion für Ärzte ins Leben gerufen, mit sechs Antragsfragen.

Ich sehe dies aber kritisch, denn die Gesundheitsfragen sind teilweise umfangreicher als im normalen Antrag. Das liegt vor allem an der dritten Frage im Aktionsantrag. Demnach müssen sämtliche Gesundheitsstörungen sowie Krankheiten der vergangenen drei Jahre angegeben werden, deretwegen man nicht mal zwingend beim Arzt gewesen sein muss. Zwar müssen Bagatellerkrankungen nicht angegeben werden, doch die Frage, wer diese definiert, bleibt für den Leistungsfall offen.

Quelle:

Die eigentlich gut gemeinte Idee des Kurzantrags ist für die meisten Mediziner eher eine Verschlechterung. Nur für wenige Interessenten gibt es eine Verbesserung, da keine Angaben zu gefährlichen Hobbys gemacht werden müssen, wenige Krankheitsbilder wie beispielsweise Sinnesorgane betreffend nicht abgefragt werden und die Frage nach stationären Aufenthalten wegfällt.

Wie immer gilt, dass Interessenten Ihre Gesundheitshistorie sauber aufbereiten sollen. Im Zweifel kann auch bei dieser Aktion eine anonyme Risikovoranfrage gestellt werden. Das maximale Eintrittsalter liegt bei 35 Jahren und es können bis zu 3.000 Euro abgesichert werden. So gut wie alle ärztlichen Berufe können die Aktion nutzen, Medizinstudenten sind hingegen nicht willkommen und müssen bis zum Berufseintritt warten.

Prävention schon vor dem Leistungsfall

Der beste BU-Kunde für den Versicherer ist der, der nicht zum Leistungsfall wird. Die Barmenia Gothaer will daher auch mehr für Prävention tun und übernimmt bis zu 1.000 Euro für die Kosten von psychotherapeutischen Sitzungen, solange keine dritte Partei wie die Krankenversicherung diese übernimmt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der Ansatz ist lobenswert, aber noch ausbaufähig. Generell tun sich alle Versicherer mit Präventionsangeboten im BU-Bereich bisher schwer, allein schon wegen wenigen Kontaktpunkten im Verhältnis zum Versicherten.

Weitere Verbesserungen

Folgende Verbesserungen haben es ebenso ins Update geschafft:

Es gibt keinen Ausschluss mehr von Vorsatz bei Verkehrsdelikten. Bisher wurde maximal bei (grober) Fahrlässigkeit geleistet. Ein Negativpunkt in den üblichen Vergleichsrechnern und Portalen wurde somit ausgebügelt.

Human- wie Zahnmediziner, Ingenieure sowie alle weiteren Kammerberufe profitieren von einer verbesserten Umorganisationsklausel für Selbstständige.

Für Assistenzärzte entfällt künftig der bisher verpflichtende Berufsfragebogen bei Antragstellung.

Eine Niederlassungsfinanzierung in Höhe von mindestens 50.000 Euro ist nun ein weiterer Grund zur Nachversicherung.

Die maximale Absicherungsgrenze wurde auf 6.000 Euro bei Berufstätigen sowie 1.500 Euro bei Schülern angepasst.

Die Wartezeit bei Weiterbildung und einer Umstufung der beruflichen Tätigkeit entfällt.

Nur geringe Beitragsanpassungen

Heutzutage gibt es kein Update, bei dem nicht an der Preisschraube nach unten gedreht wird. In diesem Fall sind die Änderungen aber nur kosmetischer Natur. Erzieher, Elektriker sowie Projektmanager / -leiter /-berater profitieren von einer verbesserten Berufsgruppeneinstufung. Hier ist meine Hoffnung stets, dass das Produkt auskömmlich kalkuliert wurde. Nicht wenige Versicherer offenbaren hinter vorgehaltener Hand, dass der Preiskampf fast schon eine ruinöse Gestalt angenommen hat.

Mein Fazit

Ich merke, wie die Barmenia Gothaer am BU-Puls der Zeit sein möchte. Das Produktteam ist sehr engagiert und analysiert ständig den Markt, um attraktiv für Vermittler zu sein. Manche Punkte, wie den Verzicht auf die konkrete Verweisung, fasste man bisher noch nicht an, ansonsten spielt man bedienungstechnisch schon auf den vorderen Plätzen am BU-Markt mit.

Hinzu kommen sehr kundenfreundliche Gesundheitsfragen (Abfragezeitraum zumeist drei Jahre, auch bei psychischen Erkrankungen) und attraktive Prämien bei vielen Berufsbildern. Insgesamt halte ich das Update für einen absoluten Mehrwert, wenngleich der Kurzantrag für Mediziner dringend überarbeitet werden sollte.

Über den Autor:



Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.